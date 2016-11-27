Ne zaman evleniyorsun?
Boşan da al beni: Beraberlik golüne giderken ikinci golü yiyen Anadolu takımı gibi oldu şu an. Cızzzt mavi hata ekranı verdi.
Evlendim: Essah mı diyyonn lenn/gız diye cevap gelecektir. Atak olun para takmazsın diye seni düğüne çağırmadık diyin.
Kız mı buldunuz?: Heh sıkıştırmaya devam hep sizin beceriksizliğinize getirin ama dikkat! Ellerinde potansiyel damat ve gelin adaylarının kataloğu olabilir. Ellerinde yoksa da gücenmez depoya baktırırlar.
Önce bilmem ne abi/abla evlensin öyle: Saygılı insanlarız önce yaşı büyük olanları evlendirmenin peşindeyiz imajı verin. Unutmayın bu Survivor adasından da tehlikeli bir oyun, o abiyi tehlikeye atmazsanız sıra sizde demektir.
Para olduğu zaman: İşte şaşırtmalı cevap. Turnusol kağıdı gibi akrabaları ikiye ayırıyor. Biz evlendiririz seni diyenin elini öpün, evet evlilik de zor bu zamanda diyeni reddedin pastanın halayın peşinde cıvık.
Yengeniz evet demiyor: Bak ben de durumdan mağdurum ama olmuyor işte tadında konuşun. Üzgün gibi davranın.
Senin baldız duruyor mu?: Soruya soruyla cevap verin, baldız olmazsa dayıya enişteye kadar uzatın. O karambolde ya o napıyordu nasıl oldu ile konuyu değiştirin.
Zengin koca bekliyorum: Şu an gözüne girmeyi başardın. Girdiğin o gözlerde dolar işaretini görüyorsun değil mi?
Loto tutunca: Bak bunu dersen evde kaldığını düşünürler. Evde kalmak da sonuçta evlilik müessesesinin fıtratında var.
Ben tek eşliliğe karşıyım: He diyorsun tatülüğe devam nerde akşam orda sabah. Hop kopmalar filan bunu yemezler. 2 evlendin de karşı mı çıktık derler aman dikkat!
Evlilik hep emperyalist, kapital, sistem, düzen oyunları: O ney ya iddaada sistemli kupon mu oynuyorsun? Bizim kız/oğlan anarşik oldu diyecekler, verecekler köyün ağasına en sonunda.
Aradığım insanı bulamadım: Zaaaart yanlış cevap dakkasına bulurlar valla. 7 milyar insan var kabaca 3.5 milyar karşı cins desen en az 3 milyarı teyzeler veri tabanına dahil.
2 sene içinde inşallah: Bak işte en güzeli bu. Alarmı erteleme tuşu gibi 2 yıl erteler. Not: Ben teyzemlere son 4 yıldır böyle diyordum en sonunda çözmüşler.
Ne zaman ölüyorsun?: Heh tamam sert girdin içerlerse bu lafı hemen çevir evlilik her gün ölmek değil mi Muzaffer Enişte diye. Hemen başlayacaktır ağlamaya.
Ne zaman everiyorsun?: Mission is yours ! Yani senin işin değil mi evermek Münevver Teyze. Ha evermek nedir bilmeyenler için; Esra Erol.
En son izdivaç programına katıldım işte üstüme ev yapacak talibimi bekliyorum: Çaresiz kaldığınızı hissetti, üzerinize gelmeyi bırakacaktır. Ya da toplum yozlaştı diyecektir. Kafa sallayın sessizce kafa sallayın.
Hayırlısı: Heh işte en güzel cevap bir de bunun gelin ata binince söylediği versiyonu var "ya nasip". Beyaz atlı prens bekleme muhabbetine nice koç yiğitleri yalan ettin hala hayırlısı.
Yaş ilerleyince armudun sapı, üzümün çöpü oluyor: Manav reyonlarında bu kadar gezinirsen en son bir hıyarla evlenme ihtimalin yüksek.
LASTİK
Yaşlı bir amca elinde bastonuyla kalabalık bir otobüse biner, oturacak yer yok. Bastonunu yere vura vura taa arkaya gider ama kimsede tın yok.. Baston tıklamasından rahatsız olan gencin biri, yüksek sesle bağırır amcaya, ''Dede, şu bastonunun altına keşke lastik taksaydın. Bu kadar kafamızı şişirmezdin, biz de rahat ederdik.'' Bütün gözler gence dikilirken, yaşlı adam istifini bozmadan otobüsü kahkahaya boğacak bomba cümleyi patlatır; ''17-18 yıl evvel de senin baban o lastiği taksaydı, şimdi biz rahat ederdik!!"
AlkışlıYorum
"Ev işlerini yaptırmak için Ukrayna'dan hizmetçi kız getireceğim" dedim. Beni dumur eden cevap babamdan geldi. "Lisede de ders çalışmak için bilgisayar alacağım dedin ama sonunda hep oyun oynardın!"
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- Lütfi Albayrak
- Ne zaman evleniyorsun?
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