Yol Durumu
  1. Lisede kimsenin yüzüne bakmadığı kızlar
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 25 Kasım 2016, Cuma

Sessiz Sakin Biriyseniz...

Çevreniz size sessiz sakin tanımıyla yaklaşan insanlarla örülü ve siz de onlara sessizce katılıyor musunuz? BuzzFeed'de karşılaştığımız içerik tam da sizi anlatan cinsten.
Hayata; sesiz sakin, huzurlu bir pencereden yaklaşanların anlayabileceği 21 özellik.
1. Sizinle ilk kez karşılaşan insanlar kaba olduğunuzu düşünebilirler oysa utangaç bir yapınız var ve zor iletişime geçiyorsunuz.
İnsanlara kötü davranmıyorsunuz aslında sadece davranamıyorsunuz...
2. Büyüdüğünüzde utangaçlığınızdan kurtulacağınızı düşünürdünüz.
Oysa ne kadar büyüseniz de arkadaşlarınız ifade edemediğiniz hisleriniz için sizin adınıza konuşmaya devam eder. "O biraz utangaç da..."
3. İnsanların size aptalca sorular sormasına alışmışsınızdır.
Neden hiç konuşmuyorsun diye ısrarla sorduklarında "Konuşuyorum ama seninle değil" cevabını vermek istersiniz.
4. Sessiz sakin yapınız sayesinde öğretmenleriniz sizi melek gibi görmüştür ve tüm dersleri rahatlıkla geçmişsinizdir.
5. Fakat ne kadar sevilirseniz sevilin, sınıf içi katılımdan düşük notlar almaya mahkum olmuşsunuzdur.
6. Sessiz sakin olmanın dolaylı etkisi ise, insanları okumakta gerçekten iyisinizdir.
Yıllardır çevreyi gözlemliyorsunuz; olsun o kadar.
"Hakkında her şeyi biliyorum."
7. Bir süre sonra insanlar gizli bir zekaya sahip olduğunuzu düşündüğü için yorumlarınızı sinir bozucu bulurlar.
Genel olarak anlaşılmayan kişisinizdir.
8. Aynı zamanda oldukça masum biri olduğunuzu da düşünürler.
9. Dışa dönük arkadaşlarınızın neden hala sizinle takıldığını merak edersiniz.
Yani onlara göre çoğu zaman sıkıcı bir korkaksınız.
10. Bazen görünmezlik pelerinine sarılmış gibi hissedersiniz.
İnsanlar varlığınızı unutup yanınızda dedikodu yapmaya başlar hatta öyle bir unuturlar ki sizin dedikodunuzu yaparlar.
11. Büyük grup toplaşmalarından sonra yalnız kaldığınız anları çok ama çok seversiniz.
12. Ağzınızı açıp daha fazla konuşmaya çalıştığınızda hemen pişman olursunuz.
Çevrenizden gelen "Ne konuştun mu, vouv?" tepkileri göz devirmenize neden olabilir.
13. Oysaki çevrenin aksine, ağzınızdan çıkan çok az şey kendinizi aptal gibi hissettirir.
14. Birileri konunun en ortasından dalıp konuşmanızın tüm akışını dağıttığında ise soldan ufak ufak gelir...
Şurada heveslenip bir konuyu anlatmaya girişmişsiniz, insanlar da ilgiyle sizi dinliyor. Ama illa ki biri çıkıp konuşmanıza limon sıkar.
15. Bazen bir arkadaşa şaka yapacağınız tutar fakat sizin şakanızı gruba yüksek sesle tekrarlayan kişi tüm kredileri toplar.
16. Yabancı insanlarla konuşabilmek için cesaretinizi toplamanız gerekir.
"Yapabilirim.." 17. Yine de kalabalık ortamlarda sesinizi kimse duymaz ve sessiz film oyunculuğuna devam edersiniz.
18. Sessiz sakin yapınız sayesinde insanlara güven verdiğiniz için tüm dedikodu ve sırlar sizdedir.
19. Her şeyin nasıl farklılaşabileceğine dair çeşitli senaryolar oluşturmak ise oldukça keyiflidir.
Yaratıcı zekanızı, sahip olduğunuz dedikodularla harmanlayınca oldukça tutarlı senaryolar çıkarırsınız.
20. Yakın çevreniz, istediğiniz zaman ne kadar geveze olduğunuzu bilir.
21. Ama genel olarak sakin bir ruha sahipsinizdir ve bu oldukça güzeldir.
NOT: Her ne olursa olsun nasıl biriyseniz öyle davranmaya devam edin, size gerçekten değer veren insanlar sizinle arkadaş olmaya büyük bir zevkle devam edecektir. onedio.com

Ceset
Sibirya'nın köylerinden birinde cenaze mezarlığa doğru götürülüyormuş. Mısır tarlasının ortasında tabut köylülerin ellerinden düşüvermiş. Tabutun içindeki ceset düşüp dereye yuvarlanmış. Akıntı, cesedi dinamitle avlanan balıkçıların yanına sürüklemiş.
Balıkçılar "Acaba adamı dinamitle biz mi öldürdük" diye endişeye kapılarak cesedi askeri kışlanın tellerine bırakmışlar. Nöbetçi er, bölgeye birinin yaklaştığını düşünerek cesedi yaylım ateşine tutmuş. Hemen ambulans çağrılmış. Delik deşik olan ceset hastaneye kaldırılmış. Operasyon altı saat sürmüş.
Ameliyattan çıkan doktor alnından akan terleri silmiş ve "çok zor oldu ama galiba yaşayacak" demiş.

AlkışlıYorum
İş yerimize iş başvurusunda bulunan kıza; "Doğum tarihiniz?" dedim.
"85" dedi. "Tam tarihi alabilir miyim lütfen?" dedim, "1985" dedi. Vallahi de billahi de sarışındı!
Askerliğin 2. günü,"Burası çok sıkıcı ya. Ben istifa edeceğim." diyen rütbesize bir alkış lütfen.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar