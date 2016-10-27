İltifat mı yoksa hakaret mi?
"Göründüğünden daha zekisin"
Söyleyen kişinin aslında kötü bir amacı yok ama salak gibi gözüktüğümüz anlamı çıkarıyoruz bundan. Denmesin böyle.
"Yüzün çok güzel"
Yani bir nevi "geri kalan kısım çirkin"
"Çok yiyorsun ama kilo almıyorsun ne güzel"
Ne yani öküz gibi mi yiyorum? Hem sen lokmalarımı mı sayıyon len?
"Çok safsın"
Tamam içimin temizliği anlamında söyledin bunu ama kelime yanlış anlamaya müsait.
"Genç kız gibi olmuşsun"
Olgun kadınların giydiği cesur kıyafet üzerine yapılır bu yorum genelde. "O kadar yaşlısın ama şunu giymişsin helal" demiş gibi oluyorsun bi yerde.
Eski fotoğraflara bakıp "çok güzelmişsin/yakışıklıymışsın" demek
Bir de bunun "bu sen misin, çok güzel çıkmışsın" modeli var.
"Çok karakteristik bir burnun var"
Kemerli, kocaman demiyor da.
"Makyaj yapınca çok güzel oluyorsun"
"Ama sabah seni görsem korkarım"
"Başta sevimsiz geliyordun ama için güzelmiş"
Yani hala sevimsiz bi tipim var?
"Çok zayıflamışsın ya tanıyamadım önceki halin neydi öyle?"
"Kilo sana yakışıyor"
"Görmeyeli güzelleşmişsin"
"Eskiden neydin öyle çirkin çirkin"
"Ben sizi daha yaşlı sanıyordum ne güzel gençmişsiniz"
"Bugün çok güzel olmuşsun"
Diğer günler bok gibiydim yani, teşekkürler.
"Hamilelik çok yakışmış"
İyi bişeyler söylemek istiyorsun ama değil gibi, "hep böyle göbekli ol" der gibi sanki.
Bir de bunu kilolu bir kadına söyleyerek pot kıranlar var ki onlar ölümlerden ölüm beğensin.
İltifat olarak ana avrat küfür kullanmak vardır ki bu bambaşka bir boyuttur.
"Nasıl yapmış şrefsizler ya helal olsun" "Vay adi ne güzel gol attı be"
İKAMETGAH
Temel ikametgah için muhtara gitmiş.
Muhtar sormuş:
- Doğum günün?
- 22 Kasım - Hangi yıl?
- Her yıl...
KRAVAT
Turistin biri Cezayir'de çölde susuz bir şekilde sürünüyomuş.
Birden dükkan gibi bi yer görmüş ve oraya giderek:
- Su... Lütfen bir yudum su.
Adam:
- Beyeefendi maalesef suyumuz yok ama isterseniz kravat verebiliriz.
Turist:
- Ben ne yapayım kravatı? Susuzluktan geberiyorum der.
Adam da ona 2 km. güneyde bir yer olduğunu, oraya gitmesini söyler.
Turist güç bela oraya varır ve:
- Su... Birazcık suuu....
Adam:
- Maalesef beyefendi buraya kravatsız giremezsiniz!!
AlkışlıYorum
Gecenin o vakti diyetten çılgına dönmüş aç bir mideyle uyanıp, kendimi mutfağa atıp, koca bir ekmek ton balıklı sandviç hazırladım mı? Hazırladım! Kimseye çaktırmadan o uykulu gözlerle o ekmeği yuttum mu? Yuttum! Yatağa dönerken "Değişik ama güzel bir tadı var" diye de düşündüm. Ama sabah abimin, kedinin maması nerde diye ortalığı birbirine katmasının sebebi ben olamam değil mi? Olmamalıyım!
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- Lütfi Albayrak
- İltifat mı yoksa hakaret mi?
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