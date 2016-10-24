Ana kuzusu deyip geçmeyin
Ana kuzusu erkekler asla duygularını göstermekten kaçınmazlar. Çünkü öyle yetiştirilmiş, büyümüşlerdir. Seni seviyorum demek, sarılmak vs. onlar için olması gereken şeylerdir.
Sevilmek, sevildiğinizi bilmek istemez misiniz?
Bir kadının sözleri ana kuzusu erkek için çok kıymetlidir. Boşuna konuşmadığınızı bilmek, dinlendiğinizi, sözünüze kıymet verildiğini görmek hoşunuza gitmez mi? Beraberce karar almak, tartışmak, fikrinizin kabul görmesi, vs. artık hayal değil çünkü ana kuzusu erkekler var.
İyi bir baba olmanın anlamını ana kuzusu bir erkekten daha iyi kimse bilemez. Annesiyle, ailesiyle yakın olan, bunun kıymetini bilen bir erkekten daha iyi kim bilebilir ki bir babanın çocuğun hayatında ne kadar büyük bir yer tuttuğunu?
Emin olun sizin ana kuzusu erkeğiniz de bilecektir. Korkmadan çocuk sahibi olmak, onların iyi bir baba ile büyüyeceklerini bilmek kadar rahatlatıcı başka ne olabilir ki?
Ana kuzusu erkek kadını itaatkar değil güçlü biri olarak görür. Annesine değer veren, onu kahramanı olarak gören bir erkeğin kadınından itaatkar olmasını beklemek kadar saçma bir şey olamaz herhalde. Onun gözünde kadın güçlüdür, güçlü olmalıdır. Siz böyle değilseniz bile size verdiği özgüven ile sizi güçlendirecektir ana kuzusu erkeğimiz.
Sizin yanınızda son derece rahat ve huzurlu olacaktır. Çünkü ana kuzusu erkek kadınlarla birlikte bulunmaktan keyif alan bir yapıdadır, size gelene kadar tüm ömrü belki de böyle geçmiştir. Sizin yanınızda yapmacık, doğallıktan uzak bir portre çizmez. Aksine en çok sizin yanınızda kendisi olacaktır.
Anne olmanın zorluklarını onun kadar iyi başka kim bilebilir ki? Annesinin yaşamını yakından gözlemlemiş, onunla dert ortağı olmuş bir erkek, anne olmanın tüm zorluklarını bilecektir.
Bunun faydasını anne olduğunuzda çok daha iyi anlayacaksınız. Hayatınızın ne kadar kolaylaştığını gördükçe şaşıracaksınız.
Sadece anne olmak mı? Kadın olmanın ne demek olduğunu da emin olun çok iyi biliyor.
Ana kuzusu erkeğin kötü arkadaşları, kötü alışkanlıkları asgari seviyede olacaktır. Çünkü büyürken onu sürekli gözeten, onun yanında olan, dertlerini anında çözmeye meyilli bir annesi vardı.
Kötü insanlarla birlikte olmasına izin vermeyen, kötü alışkanlıklarını kontrol altında tutan bir annesi.
Annesinin onun özgürlüğünü kısıtladığını mı düşünüyorsunuz, ana kuzusu bir erkekle birlikte olmadığınız nasıl da belli!
Bir kadının kahramanı olmak her ana kuzusunun hayalidir. Bu zamana kadar annesinin kahramanı olmak isteyen ana kuzusu erkeğimiz bundan sonra emin olun sizin kahramanınız olmak için çabalayacaktır. Bu çabaya şahit olma fikri bile ana kuzusu erkekleri bir adım öne geçirmiyor mu?
Ana kuzusu erkek sizinle vakit geçirmek için çıldıracaktır. Zamanının çoğunu size ayıran, boş vakitlerinde size koşan, sizinle keyifli vakit geçirmekten keyif alan bir erkektir ana kuzusu erkek. Bir kadınla bir erkeğin kaliteli vakit geçirmesi ne demektir şahit olacaksınız.
Korkmayın! Annesi ile savaşmak zorunda kalmayacaksınız. Ana kuzusu erkekler ile ilgili, beyinlerimize kazınmış en ürkütücü algı, sürekli annesiyle mücadele etmek zorunda kalmaktır. Ama böyle bir şey çok nadiren olur ve sizin gördükleriniz abartıdan başka bir şey değildir. Ana kuzusu erkekler için en sevdiği iki kadının kötü olmasından daha kötü ne olabilir ki? Böyle olmaması için azami gayreti göstereceğinden emin olun.
Peki ya annesi? Öyle ya erkeğiniz sizi çok seviyor olabilir ya annesi öyle değilse, oğluna çok düşkünse, hiç bizden çıkmazsa... Oğlunun çok seven bir kadın, neden onun mutsuzluğu için çabalasın? Hayat sadece parodilerden, filmlerden, dizilerden ibaret değil. Gerçek hayatta ana kuzusu erkekleri ve annelerini çok yanlış tanıdığınızı görüp şaşıracaksınız. Bize kulak verin.
TAKSİMETRE
Taksinin yokuşta frenleri patlamış, müthiş bir hızla aşağı iniyor.
Müşteri bağırmış.
- Durdur şu arabayı.
Şoför panik içinde haykırmış.
- Durduramıyorum!
- O zaman taksimetreyi durdur hiç değilse...
AZAMİ
Tır şoförü Dursun ile muavin Temel kamyonlarına 6 metre yüksekliğinde mal yüklemiş gidiyorlarmış. Birden bir tünel ve önünde bir uyarı işareti görmüşler.
"DİKKAT!! Azami yükseklik 4 metre"
Muavin Temel, etrafa dikkatle bakmış.
Sonra Dursun'a şöyle demiş:
"Bas gaza usta! Etrafta polis molis körinmeyu..."
AlkışlıYorum
Kız istemeye gidilir. Erkek tarafı malum sözleri söyledikten sonra kızın babası herkesi gülmekten yerlere yatıran cümleyi kurar: "Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler."
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- Lütfi Albayrak
- Ana kuzusu deyip geçmeyin
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