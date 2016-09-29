Otel yöneticisinin müşterilere verdiği cevaplar
İlk yorumu okuyunca sanki biraz müşterinin de abartması dedim ama alta inip, efsane yorumlar geldiğini görünce hak verdim.
YORUM: Kahvaltıda verilen yumurtalar bayattı ve kahvaltı doyurucu değildi. Üst katta sakın kalmayın, çok sıcak ve basıktı, klima kullanılmayacak kadar pisti. Karşılama kaba ve kötüydü. Yabancı misafirlere sevgi ve ilgi daha fazlaydı. You can find a better place with less price.
CEVAP: Ahh ahh bu arkadaş İngilizce de biliyormuş bizim kavaltı herkesi doyuruyor da acaba sen niye doymuyorsun? Mideni bir kontrol mu ettirsen doktora yani. Hem bizim yumurtalarımızda günlük geliyor taze taze. This person need to see the doctor because he has problem with hıs stomach everyone welcome. Herkesin huzurla tatilini yapabilecek bir yerdir burası herkesi bekleriz saygılar hürmetler bizden bütün misafirlerimıze...
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YORUM: Berbat
CEVAP: Berbat olan nedir Gül hanım? Ayrıca odamızdaki bardakları neden çantanıza koyup götürmüşsünüz evinizde bardak mı yok?
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YORUM: Sabaha kadar odada böceklerle savaştık...
CEVAP: Bizim otelde böcek yok sen bavularını gelirken kontrol ettin mi? Evinde böcekler çantanın içine girmesinler mi! Sevmeniz gereken bir şey yok. Bir gecelik geldiniz sizin sadece yatacak bir yatağa ihtiyacınız vardı.
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YORUM: Klima düzgün çalışmıyor ve ücretli?
CEVAP: Klima kumandasını kulanmasını bilmıyorsun ondandır. Sorsan bize gelir yardımcı olurduk.
Elbettekı ücretli neden bedava sana klima verelim ki? Aldığın her seyi ödemek bence onur sayılmalı şikayet değil. Bedava birseyler beklemek doğru bir davranış değil. İnsanların emeğine saygı göstermek lazım. Bana şiir yazdırtma bana çay demlet.
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YORUM: "İyi"
CEVAP: İşte gerçeğin yansıması. İsmi Halil İbrahim. Gerçeği olduğu gibi göstermiş. Sağolun.
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YORUM: Odalar leş gibi. O havlular neydi öyle.
Ben battaniye sandım. Havlu beyaz olmalı. Resmen kahverengi, sarı renkte battaniye sandım. Arkadaşım uyardı bu havlu diye. Herhalde pisliği gizlemek için öyle seçmişler. Banyoda sabun falan yok.
Klima için günlük +10 lira istediler. Resepsiyonu görünce zaten odaların halini tahmin etmeniz zor olmaz.
CEVAP: Fatih Bey pis olan senin kafanın içindeki düşüncedir, çok titizsen biraz fazla öde 5 yıldızlı otele git. Hadi dıyelim ki bizim odalar pislik.
Neden pislik içinde yatıyorsun be kardeşim. Çık git başka otele yatmak zorunda değilsin ki! Bizim havlularımız temiz ve hijyeniktir odalarımız da gayet temiz. Buraya gelen bir daha geliyor, senin gibi düşünenler hariç. Saygılarımla...
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YORUM: Her yer pislik içinde.
YANIT: Sensin bislik.
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YORUM: Hayatımda gördüğüm en pis oteldi.
Bir önceki müşterinin banyoda pislikleri hatta çöpleri dahi duruyordu. 1 gece zor kaldık ertesi gün oteli terk ettik. Özellikle banyo ve tuvalet pisliği akıl alacak gibi değildi...
CEVAP: Yasemin Hanım kendi reklamını yapmak için mi böyle agresifleştin. Madem pisti bizim bir resepsiyon var. Neden gelip 'sizin oda pis temizle ya da ben pisliğin içinde kalamam' demedin?
Pisliğin içinde kalmak hoşuna mı gidiyor
İLKOKUL
Ali ilkokul gününden geldikten sonra çantasını fırlatır. Bunun üzerine annesi çocuğa sorar 'ne oldu' diye. Çocuk da şunu söyler:
-Anne ben okula gitmek istemiyorum.
Ögretmenim zaten hiç bir şey bilmiyor.
Her şeyi bize soruyor. Nasıl öğretmen yaptılarsa onu..
ARABA TEYBİ
Mahallenin bir tanesinde sık sık araba teypleri çalınıyormuş. Adamın biri de arabasına 'Arabada teyp yok, boşuna ugraşmayın' diye yazmış. Sabah birde bakmış; araba yok! Arabanın durduğu yerde ise bir kağıt varmış kağıtta ne mi yazıyormuş;
'Üzülme, teybi ben taktırırım'
AlkışlıYorum
Bugünlerde büyüyünce ne olacağına kafasını takmış olan yeğenim, anneme son kararını açıklıyor. F1 pilotu olacakmış. "Ama ben çok üzülürüm, ağlarım, korkarım sana bir şey olacak diye" diyor annem. Yeğenimse her şeyi hesaplamış. "Korkma anneanne, sen o zamana çoktan ölmüş olursun."
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- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Otel yöneticisinin müşterilere verdiği cevaplar
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