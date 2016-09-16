Kredilerde teminat yeterli değil
TEMİNAT YETMEZ
Bankalar, kredi analizlerinde mali tablolar ve firmanın moralitesi olmak üzere iki noktaya bakar. Bilanço ve gelir tablosu son derece önemlidir. Bu tabloların doğruluğu, aynı zamanda işletmenizin faaliyet döneminin fotoğrafının gösterir. Çalışma sermayesi güçlü, dolayısıyla ödeme gücü yüksek işletmelerin kredi alması çok daha kolaydır. Sermayesi güçlü, borçlandığı parayı duran varlıklarına yatıran işletmeler bankalar nezdinde her zaman birkaç adım öndedir. Bazı işletmeler, banka ile olan ilişkilerinde şöyle bir önyargı ile hareket ediyor; "Şirketimin mal varlığı var, ama neden kredi vermiyor?" Oysa bankalar, kredi verirken sadece teminata bakmaz, verdiği kredinin doğru kullanılıp kullanılmayacağına da bakar. Bankalar, teminatınız dahi olsa, kullanacağınız kredinin dönüşünde şüphe duyarsa krediyi kullandırmaz. Yazımın başında bahsettiğim işadamına bankaların neden kredi vermediğine gelince, işletmenin son dönemde ortaklık yapısındaki sık değişiklikler, kârlılık ve bazı rasyolardaki bozulma, bankalar tarafından bir risk olarak algılanmış. Buna benzer birçok firma, bankalardan yakınırken mutlaka mali tabloları kadar yönetim yapısındaki değişimin kredibilte için ne kadar önemli olduğunun farkına varmalıdır.
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- Kadir Tuna
- Kredilerde teminat yeterli değil
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