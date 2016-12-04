Futboldan kaldılar!
Eğer iki kaleci bir maçta yere yatmıyorsa bu maça derbi denemez.
Maç oynanırken zaman zaman Barcelona-Real Madrid maçına baktım. Seyrederken insanın nefesi tutuluyor. Gol vardı, pozisyon vardı, kırmızı kart vardı. Ama Fenerbahçe- Beşiktaş maçında futbol yoktu.
Hakem Hüseyin Göçek'in maçı kötü idare etmesi yüzünden de futboldan uzak bir derbiyi izledik.
Şenol Güneş tabi ki Dinamo Kiev maçı öncesi mağlup olmadan biraz da o maçın taktiğini uygulamak için defansif bir düşünce içersinde takımını oynattı.
87 dakikada futbol adına bir şey yoktu ama son 3 dakika içersinde de iki takım da galip gelebilirdi. Beşiktaş'ta orta sahada Atiba ve Tolgay'ın inanılmaz mücadelesi ve presi Fenerbahçe takımının oyun kurmasını engelledi.
Gökhan Gönül'e çok küfür edildi.
Çok stresli bir maç oynadı. Ama buna rağmen görevini yaparak sahanın en iyilerinden biri oldu.
Hüseyin Göçek yıllardır hakemlik yapıyor. Ama hala gözünün önündeki yapılan pozisyonları görmüyor eyyamcılık yapıyorsa iyi bir hakem olmamıştır. Beşiktaş bu beraberlikle Dinamo Kiev öncesi büyük bir moral kazandı.
Ancak bu maçı kazanmış olsaydı Başakşehir'in 2 puan kaybettiği haftada lider olması içten bile değildi.
MAÇIN EN iYiSi GÖKHAN GÖNÜL
Eski takımına karşı çok iyi mücadele etti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ TEKNiK ADAMLAR
İki takımın hocaları da dün gece sınıfta kaldı.
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- Hayri Ülgen
- Futboldan kaldılar!
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