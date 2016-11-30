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Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 30 Kasım 2016, Çarşamba

Kerim Frei olmasa!

Beşiktaş dün rakibini küçümsedi. Bunun bedelini az kalsın ağır ödeyecekti! Allah'tan günün kahramanı olan sahada basmadık yer bırakmayan her tarafa koşan ve attığı iki muhteşem golle Beşiktaş'ı ipten alan Kerim Frei vardı. Birinci golü muhteşemdi. Golü attığı anda tüm stat onu ayakta alkışladı. Golcü Ömer Şişmanoğlu'na bakıyorum... Maç boyunca müthiş goller kaçırdı. Sahanın da en kötüsüydü. Genç Fatih Aksoy'u beğendim. Eğer biraz daha çabuk olursa ileride Beşiktaş formasını rahatlıkla giyebilir. İlk 45 dakikaya bakıyorum... Beşiktaş'ın bir tek pozisyonu var. Onu da kullanamayan Ömer Şişmanoğlu... Olcay Şahan'a şaşırıyorum. Her geçen gün ileriye değil de geriye giden bir Olcay var. Sahada da agresif olmasının nedeni güçsüzlüğü. Bir an önce toparlanması lazım. Tolga Zengin'e yedeklik yaramış. Dün gerçekten eski Tolga'yı anımsattı. Kalesini iyi koruyan, arkadaşlarıyla diyaloğa geçen bir Tolga vardı. Hakem Alper Ulusoy'a birşey sormak istiyorum. Dün Beşiktaş'ın öyle net bir pozisyonda penaltısını vermedin ki... Hakemliğine yakışmadı. Gözünün önünde olan bir olayda yan hakeme bakıyorsan o zaman hakemliğin tartışılır hale gelir. Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı öncesi bu maça genç bir kadroyla çıkması doğruydu. Ancak başta, Gökhan Gönül olmak üzere çok futbolcu, bu maçta gerekeni yaptı. Necip'i gollük pasını da alkışlıyorum. Hayatının pasıydı. Darıca'yı da tebrik ederim.

MAÇIN EN iYiSi KERİM FREI
Müthiş gollere imza attı. Alkışı hak etti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ÖMER ŞİŞMANOĞLU
Dün gece çok gol kaçırdı. Formsuzdu.
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