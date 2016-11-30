Kerim Frei olmasa!
MAÇIN EN iYiSi KERİM FREI
Müthiş gollere imza attı. Alkışı hak etti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ÖMER ŞİŞMANOĞLU
Dün gece çok gol kaçırdı. Formsuzdu.
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- Kerim Frei olmasa!
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