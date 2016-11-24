Gece ve gündüz gibi
HATADAN DÖNÜNCE...
Kanatları kullandı, hücumda arkadaşlarına destek verdi ve inanılmaz ofansif ve hatasız top dağıtımıyla da Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i ipten aldı. İlk 45 dakika Beşiktaş için zifiri karanlıktı. Ne yaptığını bilmeyen, rakibe oyun üstünlüğünü veren, kanatlarını kullanmayan bir kuş gibiydi. İşte dediğim gibi önce Şenol Güneş'in hatadan dönmesi, Tosun Paşa'nın o muhteşem golü ve Gökhan İnler'in müthiş mücadelesi ilk yarıdaki geceyi 2'nci 45 dakikada gündüze çevirdi. Ve son maça da Beşiktaş'ın umutla girmesini sağladı. Beşiktaş bu grupta Şampiyonlar Ligi'ne devam edemezse ilk 45 dakikadaki Şenol Güneş'in hatası böyle bir sonuca damga vuracak.
MAÇIN EN iYiSi GÖKHAN İNLER
2. yarıda şahlanan takımın orkestra şefiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ GÖKHAN GÖNÜL
Etkisiz ve silikti. Oyundan çıkması doğruydu.
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- Hayri Ülgen
- Gece ve gündüz gibi
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