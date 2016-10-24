Aboubakar gol atar
DENGELERİ AYARLIYOR
Pres yaptı, kademeye girdi, mücadele etti ve kaptığı bir topla da Aboubakar'a golü attırdı. Şenol Güneş takımın dengelerini çok iyi ayarlıyordu. Gerektiği yerde gerektiği futolcuları iyi kullanarak Avrupa ve lig maçlarını iyi ayarlıyor. Kim ne derse desin Fabri geldikten sonra Beşiktaş'ın kalesinin emin ellerde olduğunu gördük. Gökhan Gönül'ün oynaması ve hücuma katkısı Beşiktaş'ın sağ kanadına hareket getirdi. Antalyaspor oyuncusu Diego gereksiz sorumsuz bir şekilde attırması Antalyaspor'un mağlubiyetinin baş faktörü oldu. Eğer atılmasaydı Beşiktaş bu kadar farklı kazanamazdı. Talisca durdu durdu Antalyaspor yorulunca sahneye çıktı ve iki müthiş golle de kendi güzel oyununu süsledi.
MAÇIN EN iYiSi TOSIC
Çok formda. Dün yine çok iyiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ DIEGO
Gereksiz bir kırmızı kart gördü.
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- Hayri Ülgen
- Aboubakar gol atar
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