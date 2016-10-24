  1. Heyecan kaldığı yerden
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi

Aboubakar gol atar

Beşiktaş, Napoli seferinden sonra Antalyaspor karşısında zaman zaman zorlandı. Demek ki futbolcularda hala o maçın yorgunluğu görülüyor. Beşiktaş futbol takımı belki Antalya önünde göze hoş gelen bir futbol oynamadı ancak inanılmaz mücadele etti. Kazanma hırsı maçı almasına yetti. Bu Aboubakar, Vodafone Arena'da öyle bir gol attı ki her halde bu sezonun en güzel golü olarak tarihe geçer. Oyun olarak Antalyaspor'un 10 kişi kalmasından sonra Siyah-Beyazlı ekip oyuna daha da ağırlığını koydu. Bilhassa Quaresma'nın müthiş ortaları farkı getirdi. Hele Talisca'ya attırdığı Beşiktaş'ın ikinci golünde derler ya "topu adrese teslim etti". Quaresma işte onu yaptı. Dün bana sahanın yıldızı "kim?" derseniz tereddütsüz Tosic derim. Dün defansın emniyet sibobuydu.

DENGELERİ AYARLIYOR
Pres yaptı, kademeye girdi, mücadele etti ve kaptığı bir topla da Aboubakar'a golü attırdı. Şenol Güneş takımın dengelerini çok iyi ayarlıyordu. Gerektiği yerde gerektiği futolcuları iyi kullanarak Avrupa ve lig maçlarını iyi ayarlıyor. Kim ne derse desin Fabri geldikten sonra Beşiktaş'ın kalesinin emin ellerde olduğunu gördük. Gökhan Gönül'ün oynaması ve hücuma katkısı Beşiktaş'ın sağ kanadına hareket getirdi. Antalyaspor oyuncusu Diego gereksiz sorumsuz bir şekilde attırması Antalyaspor'un mağlubiyetinin baş faktörü oldu. Eğer atılmasaydı Beşiktaş bu kadar farklı kazanamazdı. Talisca durdu durdu Antalyaspor yorulunca sahneye çıktı ve iki müthiş golle de kendi güzel oyununu süsledi.

MAÇIN EN iYiSi TOSIC
Çok formda. Dün yine çok iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ DIEGO
Gereksiz bir kırmızı kart gördü.
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