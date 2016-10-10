İşimiz çok zorlaştı
İLK YARIDA GOL YOKTU
Fatih Terim'in sahaya sürdüğü 11 ve sistem herkes gibi benim için de sürpriz oldu. Emre Mor bu kez en uçtaydı ve takım 4-6-0 gibi diziliyordu. İlk 10 dakika İzlanda önemli bir baskı kurdu. Fakat ardından kalabalık orta alan avantajıyla üstünlüğü ele aldık. Terim'in sahaya sürdüğü 11'den beklentisiyle de buydu. 10 ile 40. dakikalar arasında maç aslında istediğimiz gibi geçti. İzlanda'ya fırsat vermediğimiz gibi birkaç kez gole yaklaştık.
İLK YARIDA GOL YOKTU
Fakat Ömer Toprak'ın kafasına çarparak çok şanssız bir şekilde yediğimiz gol tüm dengemizi boztu. Futbolcularımız çok kırılgan davrandı ve ardından ikinci gol geldi. Bu psikolojiyle ikinci yarıda hiçbir varlık gösteremeden 90 dakika bitiverdi. Bu yenilgi sonrası grupta oldukta kötü bir duruma düştük. Artık işimiz oldukça zor gözüküyor. Bireysel olarak Milli Takım'ı değerlendirmek gerekirse; vasatı aşan oyuncumuz yoktu. Emre Mor, Ukrayna maçındaki geniş alanı bulamayınca, güçlü İzlanda defansı arasında kaybolup gitti. Diğerleri de Emre Mor'a adeta ayak uydurdu.
MAÇIN EN İYİSİ FİNNBOGASON
Gol attı, çok çalıştı. Sahanın en iyisi oldu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ÖMER TOPRAK
Ukrayna maçından sonra dün de kötüydü.
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- Hayri Ülgen
- İşimiz çok zorlaştı
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