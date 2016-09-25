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Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 25 Eylül 2016, Pazar

Nefes kesen bir maçtı

Maça başlamadan önce 90+4. dakikayı anlatmak isterim. Galatasaray'ın Josue ile kaçırdığı pozisyondan sonra o topun dönüp Quaresma ile buluşması ve Portekizli yıldızın golü kaçırması belki de maçın en unutulmaz anlarıydı. Galatasaray gerçekten ilk 45 dakika içerisinde Beşiktaş karşısında sahayı enine boyuna çok iyi kullanınca bunun karşılığında da iki gol buldu. Herhalde 40 bin kişi Bruma'nın attığı gole şapka çıkarmıştır. Aslında ilk 45 dakika içinde Galatasaray'ın iyi futbolundan çok, biraz da Şenol Güneş'i anlatmak isterim. Olcay'da ne buluyorsun anlamış değilim hocam. Sezon başından beri formsuzluğunu yaza yaza ben bıktım. Şenol hoca o inadını ikinci yarıya başlarken Aboubakar ile değiştirince Beşiktaş gerçek kimliğine büründü. Aboubakar iyi futbolcu demiyorum ama deli dolu dağınık bir adam. Ama ikinci yarı rakibi o dağıttı. Aferin Marcelo. Sadece gol atmadın güven de aşıladın. Beraberlik golüyle de maçı çeviren kişi oldun. Beşiktaş bu maçı kazanmış olsaydı Belediye'nin de kaybettiği haftada lider olacaktı. D.Kiev maçı için de moral olacaktı. 2 puanı Beşiktaş değil, Şenol Güneş'in Olcay inadı vermiştir. Olcay'da bu kadar ısrar edilmesi doğru değil.

MAÇIN EN iYiSi BRUMA&MARCELO
İki futbolcu da hem gol attı hem savaştı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ OLCAY
Çok etkisizdi. O çıkınca takım hareketlendi.

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