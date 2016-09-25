Nefes kesen bir maçtı
MAÇIN EN iYiSi BRUMA&MARCELO
İki futbolcu da hem gol attı hem savaştı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ OLCAY
Çok etkisizdi. O çıkınca takım hareketlendi.
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- Hayri Ülgen
- Nefes kesen bir maçtı
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