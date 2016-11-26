Yol Durumu
  1. Kötü oyunun da bir sınırı var...
Evren Turhan Evren Turhan
  • 26 Kasım 2016, Cumartesi

Bir haftada ne değişti

Geçen haftaki F.Bahçe derbisinde oynanan ruhsuz ve kötü futbolun ardından, tekrardan kendine gelebilmek ve zirve yarışından kopmamak adına Bursa maçında alınacak 3 puan çok önemliydi. Riekerink kadroda ciddi bir revizyona giderek Eren'i kulübede oturtmuş, Linnes ,Yasin ve Selçuk'u ilk 11'de tercih etmişti. Ofansif anlamda bu tercihler doğru gibiydi. Yasin çok etkiliydi. Maça iyi başlayan taraf Galatasaray olmasına rağmen ilk golü atan Bursaspor'du. Özellikle Sabri'nin tarafından Bursaspor'da John çok etkili oldu. Sabri defansif olarak kötü gözüktü. Sneijder diğer maçlara göre ilk yarıda daha istekliydi ama bu isteği bireysel olarak sonuca da yansıtması lazımdı artık. Galatasaray'ın mutlak penaltısını vermeyen hakem Barış Şimşek ilk yarıda sonuca etki eden hatalar yaptı. Sneijder, Podolski ve Yasin üçlüsünün müthiş paslaşmasında günün etkili ismi Yasin attığı golle beraberliği getirdi. İkinci yarının 55. dakikasında Sneijder haftalardır süre gelen suskunluğunu nihayet attığı müthiş golle bozmuş oldu. Galatasaray'ın ortaya koyduğu sistem Podolski'ye uygundu. Daha çok verkaçlar ve araya atılan toplarla pozisyon bulmaya yönelikti. Dolayısıyla Eren'in yerine Podolski tercih edilmişti. Ve oyun olarak da olumlu bir görüntü yansıdı sahaya. De Jong, Bruma günün diğer etkili isimleriydi. Oyuna sonradan giren Sinan ve Eren'in ortaklığıyla gelen 3. gol skoru tayin etti. Bir hafta içinde gelişen olaylar ve olumsuz tepkiler takıma neyse ki olumlu olarak yansımış. İyi mücadele doğal olarak sonucu da beraberinde getirdi. Ama önemli olan bunu devam ettirebilmek tabi ki.

MAÇIN EN iYiSi SNEIJDER
Uzun bir aradan sonra çok etkili oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BARIŞ ŞİMŞEK
Skora etki eden önemli hatalar yaptı.

Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar