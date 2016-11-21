Kötü oyunun da bir sınırı var...
MAÇIN EN iYiSi VAN PERSİE
Hollandalı futbolcu takımını zafere taşıdı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SNEİJDER
Hollandalı yıldız oyun boyunca döküldü.
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- Evren Turhan
- Kötü oyunun da bir sınırı var...
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