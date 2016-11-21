Kötü oyunun da bir sınırı var...

Lig tarihinde her zaman ayrı bir yeri ve zevki olan derbilerin derbisinde sezon başından beri bir türlü dolmayan Fenerbahçe tribünlerini görünce etkilendim. Galatasaray'la oynanan maçların sarı-lacivertliler için ne kadar özel ve önemli olduğu bir kez daha ispatlandı. İki takımında fazla risk almadığı ve oyunun orta alanda kilitlendiği pozisyonlarda G.Saray'da üretkenliği sağlayacak oyuncu yoktu. Sneijder ve Bruma hiç etkili olamadılar. Carole tarafından da sürekli açıklar veren Galatasaray'da defansta Serdar ve Hakan ikilisi başarılıydı. İki takımın da tedirgin oyunu ve birde üstüne seyirci baskısını hisseden Galatasaray'ın ilk yarıda bu oyunla gol bulması zaten mümkün değildi. Eren topla hiç buluşamadı. Tek pozisyon Bruma'nın etkisiz şutuydu. İlk yarının sonunda yenen gol rakibin skor üstünlüğünü ve motivasyonunu artırdı. İkinci yarıya Sinan-Yasin değişikliğiyle başlayan Riekerink sistemde de değişikliğe gitti. Oyunu açamadıkları için sarı-kırmızılı oyuncular uzaktan etkisiz şutlarla gol aradı. Sneijder'e 65 dakika dayanan Riekerink, Podolski'yi sahaya sürdü. Kadıköy'e beraberlik için gelen Galatasaray bunu beceremedi. Serdar'ın hatasıyla gelen penaltıyla skoru 2-0'a getiren F.Bahçe rahat bir galibiyetle serisini sürdürdü.



MAÇIN EN iYiSi VAN PERSİE

Hollandalı futbolcu takımını zafere taşıdı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ SNEİJDER

Hollandalı yıldız oyun boyunca döküldü.



