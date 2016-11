Süper üçlüyle bu zinciri kıracak

Cimbom'un Bruma, Sneijder ve Eren Derdiyok gibi silahlarıyla Kadıköy'de ön plana çıkacağını söyleyen Turhan, "Maçın favorisi yok... Ama Galatasaray'ın bu kez zinciri kıracağını düşünüyorum" diye konuştu.

Tüm Türkiye pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev derbiye kilitlenmiş durumda... Bu tür atmosferleri defalarca yaşamış olan Galatasaray'ın eski yıldızı ve TAKVİM'in usta yazarı Evren Turhan derbi öncesi çok çarpıcı tespitlerde bulundu... Galatasaray'ın Kadıköy'de yıllardır galibiyete hasret olduğunu söyleyen Turhan, bu zincirin pazar günkü maçta kırılacağını öne sürdü. Evren Turhan ayrıca beklentilerin aksine bu kez tansiyonu düşük ve olaysız bir maç olacağını söyledi. İşte Turhan'ın derbiyle ilgili yorumları:



F.Bahçe'nin G.Saray'a karşı Kadıköy'deki psikolojik üstünlüğü bu maçta sonucu ne şekilde etkiler?

Bu derbide bu durumun değişeceğini düşünüyorum. Ancak Galatasaray'da daha önce Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı oynayan futbolcular var. Sneijder, Selçuk, Muslera gibi isimler bu baskıyı diğer futbolculara göre biraz daha fazla hissedebilirler. Ancak sonuçta bu baskının bir yerde kırılması gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı galibiyeti bulunmuyor. Elbette kağıt üzerinde baktığımızda Fenerbahçe hem taraftar hem de saha avantajına sahip. Bu nedenle maçtan önce de favori olarak gösteriliyor. Tüm bunlara rağmen Galatasaray'ın oyun sistemi Fenerbahçe'den daha iyi. Sarı-Kırmızılı takımın daha iyi oynamanın verdiği avantajla bu kez bu zinciri kıracağına inanıyorum.



Fenerbahçe ile G.Saray'ın yapacağı bu zorlu maçta iki takımın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Galatasaray'ın duran toplarda defansif anlamda ciddi sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Çünkü derbilerde oyun sıkışabilir. Bu durumda duran toplar maçın sonucunu tayin edebilir. Fenerbahçe'nin de takım oyunu anlamında sıkıntıları var. Mehmet Topal ve Lens takımın neredeyse yüzde 50'si. Onların olmayışı Fenerbahçe'nin gücünü önemli ölçüde azaltacaktır. Galatasaray'ın yıldız oyuncularının fazla olması bir avantaj. Sneijder, Eren, Bruma ve Podolski maçı lehine çevirecek isimler. Fenerbahçe de duran toplarda başarılı ve içerde kolay kaybetmiyorlar. Ancak Mehmet Topal ve Lens'in olmayışı nedeniyle bu maçta yıldız oyuncu eksikliğini hissedecekler. Bu da Galatasaray karşısında en büyük dezavantajları olacaktır.



Kadıköy'de zirveyi etkileyecek olan bu önemli maç nasıl geçer? İyi bir futbol beklentiniz var mı?

Maçın çok kaliteli geçeceğini düşünmüyorum. 2 takım da sonuca endeskli oynayacaktır. Bu da oyunun sıkışmasına neden olabilir. Bu durumun önemli bir nedeni de Başakşehir ve Beşiktaş'ın altında olmalarıdır. Berabere kaldıkları taktirde şampiyonluk yarışında büyük yara alırlar. Ancak birinden biri kazanırsa en azından yarışın içinde olacaktır. Bu nedenle sonuca endeksli bir oyun oynayacaklar. Bu maçın sonucu ne olursa olsun 2 takım da yarıştan kopmayacaktır. Ama Galatasaray kaybederse, "Riekerink gitsin mi, kalsın mı" tartışması başlar. Fenerbahçe mağlup olursa bu takdirde devre arasında hangi oyuncuların gitmesi gerektiği gündeme gelir. Advocaat'ın yenilgi durumunda bile durumu değişmez. Takımda yine kalmaya devam eder.



Bu karşılaşmada gerek Galatasaray, gerekse Fenerbahçe'de hangi oyuncular ön plana çıkacaktır?

Derbilerde her zaman yıldız futbolcular ön plana çıkar. Galatasaray cephesinden baktığımızda Sneijder, Eren ve Bruma'nın ön plana çıkacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de ise eğer oynarlarsa Volkan Şen, Aatif ve Van Persie kilit isimler olacaktır. Bu maçın çok olaylı bir maç olacağını düşünmüyorum. Sakin bir atmosferde geçecektir. Bu nedenle yüksek tansiyon olmayacak. Tabii burada hakem faktörü de çok önemli rol oynayacak. Bu nedenle MHK'nin bu maçta dikkatli olması gerekir. Bu maçın ağırlığını kaldıracak bir hakem atanmalı. Bence bu maçın bir favorisi yok. Ancak ben Galatasaray'ın ya berabere kalacağını ya da kazanacağını düşünüyorum. Bu maç Kadıköy'de yıllardır giden şanssızlığa son verebilir.