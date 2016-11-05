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Evren Turhan Evren Turhan
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi

Olmadı Riekerink bey

Geçen haftaki Adanaspor galibiyetinden sonra, hafta içi Yasin'in kadro dışı kalması ve Riekerink'in sürpriz bir kadroyla sahaya çıkması enterasan bir maç olacağının habercisiydi. Riekerink, Tolga'nın yerine de Jong, Chedjou'nun yerine Hakan Balta, Podolski'nin yerine de Sinan Gümüş'le maça başladı. Maça da iyi başlayan taraf Galatasaray'dı. Sneijder diğer maçlara göre ilk yarı istekli ve golü düşünen bir yapıdaydı. Nitekim duran topta Sneijder'in ortasında Sinan Gümüş kafayla golü attı. Ama Batdal hemen skoru eşitledi. İlk yarı Sinan ve Bruma çok etkili oynadılar. Riekerink bence Semih'in yerine maça Serdar Aziz'le başlamalıydı. Hava toplarında Mehmet Batdal bütün topları aldı ve golü de attı. İkinci yarının başında top devamlı Galatasaray'lı oyuncularda gözükse de pozisyona giren Başakşehir oldu.

BASİT BİR GOL YEDİ
Eren Derdiyok, Yalçın ve Bekir'in arasında kayboldu. Arkadan destek gelmeyince pozisyon bulmakta zorlandı. Yalçın'ın duran toptan attığı golle mağlup duruma düştü. Galatasaray takımı bu kadar basit gol yiyemez. Selçuk yine etkisizdi, sahada varlığı ile yokluğu belli değildi. Yerini Josue'ye bıraktı. Jong da vasatı aşamadı. Galatasaray ilerde çoğalamıyor ve sadece bireysel olarak gol arıyor. Başakşehir ise takım oyununu Türkiye'de en iyi sahaya yansıtan takım. Riekerink dersine iyi çalışmamış. Hollandalı hoca sınıfta kaldı.

MAÇIN EN iYiSi MEHMET BATDAL
Batdal, G.Saray maçında çok iyi oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SELÇUK İNAN
Galatasaray'da Selçuk İnan çok etkisizdi.
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