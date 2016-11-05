Olmadı Riekerink bey
BASİT BİR GOL YEDİ
Eren Derdiyok, Yalçın ve Bekir'in arasında kayboldu. Arkadan destek gelmeyince pozisyon bulmakta zorlandı. Yalçın'ın duran toptan attığı golle mağlup duruma düştü. Galatasaray takımı bu kadar basit gol yiyemez. Selçuk yine etkisizdi, sahada varlığı ile yokluğu belli değildi. Yerini Josue'ye bıraktı. Jong da vasatı aşamadı. Galatasaray ilerde çoğalamıyor ve sadece bireysel olarak gol arıyor. Başakşehir ise takım oyununu Türkiye'de en iyi sahaya yansıtan takım. Riekerink dersine iyi çalışmamış. Hollandalı hoca sınıfta kaldı.
MAÇIN EN iYiSi MEHMET BATDAL
Batdal, G.Saray maçında çok iyi oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SELÇUK İNAN
Galatasaray'da Selçuk İnan çok etkisizdi.
- Haberler
- Yazarlar
- Evren Turhan
- Olmadı Riekerink bey
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kebap gibi 3 puan 30 Ekim 2016, Pazar Geçen haftaki Trabzonspor mağlubiyeti sonrası 'Galatasaray yara aldı, artık zirveden kopar vs...' yorumları yapıldı....
- Olmadı mı olmuyor 23 Ekim 2016, Pazar Galatasaray genel kurulda alınan tarihi kararın olumlu etkisi ve rekor sayıdaki müthiş taraftarın desteğiyle sahaya...
- Muslera varsa sıkıntı yok 16 Ekim 2016, Pazar On maçlık yenilmemezlik serisini sürdürmek isteyen ve dört sezondur deplasmanda rakibini yenemeyen Galatasaray...
- Müthiş geri dönüş 07 Ekim 2016, Cuma Kadroya alınmayanların, alınanlardan çok konuşulduğu, polemiklerle dolu bir maç haftası yaşadık. Bu polemiklere...
- Haklı galibiyet 03 Ekim 2016, Pazartesi Ligde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, Antalyaspor maçında seyircisininde müthiş desteğiyle maçın favorisi...