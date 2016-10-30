  1. Olmadı mı olmuyor
Evren Turhan Evren Turhan
  • 30 Ekim 2016, Pazar

Kebap gibi 3 puan

Geçen haftaki Trabzonspor mağlubiyeti sonrası 'Galatasaray yara aldı, artık zirveden kopar vs...' yorumları yapıldı. Diğer takımlara verilen kredi G.Saray'a neden verilmiyor anlamış değilim. Riekerink, sakat olan Sneijder ve Hakan Balta'yı İstanbul'da bırakıp onların yerine Podolski ve Semih'i sahaya sürmüştü.
Sabri sağdan etkili ortalar yaptı denilebilir ama sonuç gelmedi. Ancak defansif olarak kendi alanında çok açık veren Sabri ile nereye kadar gidilecek göreceğiz.Eren sadece bir pozisyonda etkili olabildi. Riekerink defansın göbeğinde Chedjou ve Semih ikilisini tercih ederken Serdar Aziz hala neden oynatılmıyor sormak lazım.
Adanalı oyuncular göbekten ve kenarlardan geldiklerinde etkili oldular. G.Saray'da Bruma dışında kimse defans arkasına koşu yapmayınca ilk yarıda takım üretken olamadı.

TOLGA'NIN ÇIKMASI DOĞRU
Topsuz oyunda da etkinlik sıfırdı. Gol yollarında etkinliği artırmak ve galip gelebilmek için Sinan ve De Jong'u da oyuna alan Riekerink in hamlesinden sonra Galatasaray daha derli toplu ve baskılı bir oyun ortaya koydu. Ve takımın en iyisi olan Bruma'nın güzel vuruşuyla 1-0 öne geçti.
İkinci yarı ilk yarının aksine sahada çok iyi bir oyun ortaya koyan sarıkırmızılı futbolcular oyunun hakimiydi.
Bu hafta ilk kez vasatın altında bir oyun ortaya koyan ve de sarı kart cezalısı durumuna düşen Tolga'nın çıkması doğru karardı. Sonuçta deplasmanda alınan üç puan, geçen haftaki mağlubiyet sonrası yaratılmaya çalışılan taraflı ve de olumsuz algıya karşı süper cevaptı.


MAÇIN EN iYiSi BRUMA
Güzel bir gol atarak takımına 3 puan getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ PODOLSKI
Alman oyuncu dün kötü günündeydi.
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