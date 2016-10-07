Müthiş geri dönüş
Fatih Terim 4-4-2'yi tercih etmiş ve bana göre bu sistemde mutlaka olması gereken şu an orta alandaki en formda ismimiz Tolga Ciğerci'ye ilk 11'de yer vermeyerek hata yapmıştı.
EMRE MOR ÇOK ETKİLİYDİ
Çünkü orta sahada Ozan'la beraber top kullanamayan bu iki oyuncuya karşı rakip orta saha oyuncuları çok üstündüler. Dolayısıyla önde basan ve pres yapan rakip, bize oyun kurma şansı tanımadı.
Etkinliğini artırdı ve arka arkaya bulduğu iki golle statta büyük bir şok yaşattı. İleri ikilideki Enes ve Cenk'i uzun toplarla buluşturmak istedik. Ancak rakip defansın uzun boylu oyuncularının kafasında bütün toplar eridi. İlk yarının son 10 dakikasında özellikle Emre Mor ile etkili olduk ve devreyi Ozan'ın golüye moralli ve umutlu bitirdik. İkinci yarı Fatih hocanın hamleleri çok yerindeydi.
Topal stoperdeki yerini alırken Hakan ve Enes'in yerine, Tolga ve Kaan sahadaydı. Emre, Tolga, Kaan ikinci yarı iyi oynayan isimlerdi.
TOPAL STOPER OYNAMALI
Caner'in de etkili bindirmeleri oldu.
İyi oyun golü de getirdi ve Hakan'la eşitliği sağladık. Topal'ın Milli Takım'daki yeri kesinlikke stoperdir. Tolga da milli takımın banko oyuncusudur artık. Gereksiz denemelere girilmemeli. Doğru hamlelerle, doğru zamandaki değişiklikler, maçı lehimize çevirdi. İkinci yarıda ki müthiş mücadelemiz üç puanı bize getirmeliydi.
Yazık oldu gerçekten.
MAÇIN EN iYiSi EMRE MOR
Mükemmel bir futbol ortaya koydu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ENES ÜNAL
Yetenekli ama bu seviye için tecrübesiz.
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- Evren Turhan
- Müthiş geri dönüş
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