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Evren Turhan Evren Turhan
  • 25 Eylül 2016, Pazar

Nefes nefese

Deplasman yasağının 5 sene sonra kalktığı sezonun bu ilk derbisinde nefes kesen bir maç izledik. Favorinin olmadığı, şansların eşit olduğu Vodafone Arena'daki müthiş atmosferde futbol için gereken herşey vardı. Maç başladığında rakibin orta alandaki direncini Tolga ve Sneijder'le kıran Galatasaray, Beşiktaş'a oyun kurma şansı tanımadı. Top Beşiktaş'ta iken Yasin ve Bruma kenarlardan ortaya girerek iyi kapandılar ve rakibin buradaki etkinliğini de yok ettiler. Beşiktaş'a karşı önde basan ve korkak bir oyun tercih etmeyen G.Saray takımı sanılanın aksine daha atak bir oyun tercih etmişti. Bu iyi oyun da golü getirdi. Sonrasında üstünlüğünü kabul ettiren Galatasaray ilk yarının en iyisi olan Bruma'nın müthiş golüyle ilk yarıyı 2-0 gibi net bir skorla önde bitirdi. Beşiktaş'ın Talisca ve Aboubakar değişikliği gol arayışındaki rakibi karşısında Galatasaray'a kontraataklarla gol şansı yaratabilirdi.

BAŞKA BİR İKİNCİ YARI
Doğal olarak ikinci yarı Galatasaray yarı sahasında geçti. Sarı- Kırmızılılar'ın kullandığı her duran top ve korner vuruşları gördük ki bu ve bundan sonraki maçlarda büyük avantaj. Beşiktaş'ın artan baskısı golü getirdi doğal olarak. Ve ardından ikinci gol de gelince Cavanda, Josue değişikliği geldi. Fakat bu daha erken olmalıydı. Sneijder, Bruma ve zaten kötü olan Selçuk yorulunca kontrol tamamen kayboldu. Tamamen farklı iki yarı izledik. G.Saray 2-0'ı yakalamışken skoru koruyamadı. Beşiktaş ise iki değişiklikle maçı bırakmadı...

MAÇIN EN iYiSi BRUMA
Harika bir gol attı. Rakip defansı çok zorladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SELÇUK
İkinci yarı oyundan düştü. Çok etkisiz kaldı.

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