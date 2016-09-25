Nefes nefese
BAŞKA BİR İKİNCİ YARI
Doğal olarak ikinci yarı Galatasaray yarı sahasında geçti. Sarı- Kırmızılılar'ın kullandığı her duran top ve korner vuruşları gördük ki bu ve bundan sonraki maçlarda büyük avantaj. Beşiktaş'ın artan baskısı golü getirdi doğal olarak. Ve ardından ikinci gol de gelince Cavanda, Josue değişikliği geldi. Fakat bu daha erken olmalıydı. Sneijder, Bruma ve zaten kötü olan Selçuk yorulunca kontrol tamamen kayboldu. Tamamen farklı iki yarı izledik. G.Saray 2-0'ı yakalamışken skoru koruyamadı. Beşiktaş ise iki değişiklikle maçı bırakmadı...
MAÇIN EN iYiSi BRUMA
Harika bir gol attı. Rakip defansı çok zorladı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SELÇUK
İkinci yarı oyundan düştü. Çok etkisiz kaldı.
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- Evren Turhan
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