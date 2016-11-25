Yakından kumandalı bomba
Tutuklamalar, gözaltılar, işten el çektirmeler, soruşturmalar, incelemeler peş peşe geldi... Gelecek de... Tabii bunlardan birileri rahatsız olacaktır.
Bakın AVRUPA'ya, ALMANYA'ya...
15 Temmuz'a karışan darbeci askerler RAMSTEIN ÜSSÜ'ne sığınmak istedi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin II. Dünya Savaşı'ndan sonra RHEINLANDPFALZ eyaletinde kurduğu havaalanına yani! Burada görev yapan çok sayıda Türk askeri Almanya'dan sığınma talep etti. NATO da "Bakarız!" dedi.
Kaçan diğer örgüt mensupları Almanya'ya gitti mi? GİTTİ! Almanya "Türk Devleti ile sorun yaşayan herkesi bekliyoruz!" çağrısı yaptı mı?
YAPTI!
Can Dündar, Zekeriya Öz, Celal Kara ve ismini sayamayacağımız pek çok İMAM buralara sığındı mı? SIĞINDI!
Demek ki 15 TEMMUZ'un içinde NATO vardı! Almanya var mıydı?
Elbette! Hillary Clinton-Merkel çizgisi tamamen destekti! Dün de bugün de...
Peki bunların içimizde TARAFTARI, gönül vereni var mıydı? Hem de ÇOOOK!
Avrupa-Amerika arasında bir HAT baştan beri Erdoğanlı Türkiye'den kurtulmak istiyor. Tek dertleri ERDOĞAN! Giderse dünyalar onların olacak... Yakın geçmişi bir hatırlayın!
İstihbarattan, polisten, savcıdan, askerden geldiler! Şimdi de PARADAN gelmek istiyorlar.
17-25 Aralık, Oslo, 7 Şubat, Gezi ve 15 Temmuz!
Devleti devlet yapan bütün enstrümanlar buralarda kullanıldı. Bazen polisle bazen savcı ile bazen de tankla tüfekle geldiler.
YIKAMADILAR!
Yıkamayınca iyiden iyiye açığa çıktılar. Artık SAKLANMA, GİZLENME gereği duymadılar. Bir de Hillary Clinton kaybedince çıldırdılar.
DÜN NE OLDU?
Adana Valiliği'nin otoparkında sabah saat 08.05'te, valilik makam girişine yakın yerde bırakılan bomba yüklü araç bir kadın terörist tarafından patlatıldı.
Hain saldırıda 2 vatandaş yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Vali kıl payı kurtuldu! Peki neden ADANA hedef seçilmişti?
Acaba ENERJİ ZİRVESİ ORADA TOPLANDIĞI İÇİN OLABİLİR Mİ!
Kesinlikle evet!
Türk Silahlı Kuvvetleri FIRAT KALKANI operasyonunda rejim güçlerine ait uçaklar tarafından vuruldu!
Saldırıda üç askerimiz şehit düştü.
Saldırı, RUS UÇAĞININ Suriye sınırında düşürülmesinin yıldönümünde gerçekleşiyordu! Birileri bu kez sınırın öteki tarafından gelerek TÜRK-RUS gerginliği istiyordu. Düzelen ilişkilerden rahatsızlık duyuyordu! Olabilir mi? Kesinlikle evet!
Bir yandan bunlar yaşanırken TÜRK DEVLETİ DÖVİZ üzerinden gelenlere faiz silahıyla karşılık veriyordu. Durması, dinmesi gereken saldırı daha da artıyordu! AVRUPA PARLAMENTOSU Türkiye'siz bir AVRUPA için ellerini kaldırıyordu.
Çoğunluk "ANKARA OLMADAN GİDELİM" diyordu! Bu mümkün değildi. Anlamı ERDOĞAN'ı devirip öyle ilerleyelim demekti! Oylama ne zaman değerlendirmeye alınacaktı?
Aralık'ta! AB LİDERLER ZİRVESİNDE!
Bir soru! Türkiye ne zaman ÜYELİK MÜZAKERELERİNE BAŞLAMIŞTI?
O da Aralık 2004'te! Peki Türkiye'yi saf dışı bırakıp Erdoğan ve ailesini almayı düşünenler ne zaman harekete geçmişti?
Evet! 17-25 Aralık'ta... Yeni yıl girmeden birileri devamlı bir şeyler yapmak istiyordu! Peki o darbeyi yapamayanlar nereye kaçıyordu?
Almanya'ya...
OYLAMA ile Türk ekonomisini sarsmak istiyorlardı! Zaten DOLAR da EURO da yükselen bir grafikle yoluna devam etmek ister bir tablo çiziyordu!
Saldırı EKONOMİK değil SİYASİYDİ!
Biraz daha açalım... Bizim üzerimize gelseler de olay sandığımızdan çok daha büyük!
Amerika'ya TRUMP'ın BAŞKAN olmasından sonra dünya yeni bir rotaya oturacak! Bu yolun TRUMP'la ilgisi yok!
O, karar verildikten sonra önü açılan ve gelmesi gereken biri! Trump sadece planın eksiksiz işlediğinin göstergesi...
8 Kasım'da ABD yeni Başkanını seçti.
Sonraki 12 gün içinde, yani 20 Kasım'a kadar, İSVİÇRE'den 570 milyar dolar, Avrupa ve Asya'dan 1.6 trilyon dolar transfer etti. Dahası vardı! Burası oldukça ilginçti! Apple, Microsoft, Coca Cola, Google, Oracle, General Motors gibi dev şirketler de Nevada Reno'ya 'OK' dedi. Yani TRUMP'tan önce paranın karargahı olarak bilinen merkezlere PARA yağıyordu! Bu, paranın anavatanına dönüşünü hızlandıracaktı!
Trump'ın BÜYÜK POLİTİK DEHA olmadığı ortada. Ancak PARADAN iyi anlardı. Apple, Microsoft, Coca Cola, Google, Oracle, General Motors artık Amerika'nın en fakir bölgelerinde yatırımlara başlayacak. Zor bir değişim olsa da bunun startı verildi. Başlarda dünya acı çekecek. Bu net! Ancak 2017 içinde ABD'ye 5 trilyon doların üzerinde bir akış olacak. Öngörülen miktar bu...
Böylesine büyük bir hamle DOLARIN Avrupa ve Asya'da yüzde 40 civarında değer kazanmasına yol açacak. Zaten FED de faizleri artıracak! Ne zaman?
ARALIK'ta!
Bu planla, Avrupalı ve Uzakdoğulu şirketlerin de ABD'ye gelmesi sağlanacak. Özellikle Japon ve Güney Koreli şirketler, parasını Nevada Reno'da değerlendirecek. Onun karşılığında Amerikan devleti o ülkelere belli ölçülerde dolar akışı sağlayacak.
Trump, seçim sürecinde verdiği bir mülakatta, "Başkan seçilirsem Apple'a, bilgisayarlarını ve diğer ürünlerini bu ülkede ürettireceğim" dedi. Bunu nasıl yapacağı sorusuna ise "Tim Cook'un üzerine öyle bir çökerim ki Silikon Vadisi'ne gidene kadar kendine gelemez" cevabını verdi.
Yeni dönemde EKONOMİNİN DÜMENİ WASHINGTON'da olacak.
O belli! Çin, ABD ile anlaşma yolunu seçti. Açıklamalara dikkat ederseniz, Trump'a Çin'den büyük destek var.
Trump'ın 2 akıl hocası var. İkisinin de Çinli olması tesadüf değil!
Trump'ın parayla ilgili kitaplara giren bir sözü vardır: "Para benim için hiç bir zaman motivasyon kaynağı olmamıştır, sadece kendimi takip etmem için bir yoldur. Asıl heyecan oyunu oynamaktır." Bunun anlamı şudur:
"Parayı yönetmek her şeyi yönetmektir!" Şirketlerin Amerika'nın içinden çıkıp dünyayı yönettiği bir sistemin yerine Washington'ın arkasından iş çevrilemeyen bir dünyaya doğru gidiyoruz... Şirketler kalacak ama son sözü Washington söyleyecek...
İşte bu iklimde PARA anavatanına giderken, Hillary ile Merkel arasındaki HAT büyük zarar görmüşken AVRUPA Türkiye'ye bu kaosta bir yumruk daha atmak istiyor... Ankara'yı köşeye sıkıştırıp kendileri için bir NEFES BORUSU inşa etmek peşindeler. Bu nedenle de ERDOĞAN GİTMELİ!
Peki nasıl? EKONOMİK TÜRBÜLANSLA! İşte bu metodla geleceklerdir.
Gelmeye devam edeceklerdir. Çünkü FETÖ'den tutuklananların sözleri; Hürriyet'in GİZLİ MANŞETLERİ hep AK PARTİ'yi BÖLMEYE yönelik! Bilerek ya da bilmeyerek bunu yapıyorlar! Ama içerideki FETÖ'cüler son derece bilinçli bir hamle ile geliyorlar. Para gücünü artırırsa AK PARTİ içindeki PARANIN temsilcileri kesinlikle ve kesinlikle ortaya çıkacaktır. Bunun için uzun zamandır fırsat kolladıkları da aşikar! Hatta Erdoğan'a destek olan MHP de risk altında!
Devlet Bey de bu saldırılardan payına düşeni alacaktır. Çünkü partisinin çatısı altında Hillary ile yan yana gelmeye hazır bekleyen çok isim vardı!
Dönelim başa! Türkiye kendi geleceği için "ŞANGHAY" diyor ve saldırılar hemen tavan yapıyor! Döviz fırlıyor, uçaklar vuruyor, içeride bombalar patlıyor...
Saldıranlar KRİZİ TAVAN yaptırarak GENİŞ BİR KOALİSYON İSTİYOR!
Erdoğansız tabii!
Bunu unutmayın!
Canımızı yakan gelişmelere bir de böyle bakın! Bakın ki oyunu anlayın!
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- Ergün Diler
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