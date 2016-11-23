Hepsi West Point’ten
En azından bence...
Önce HÜRRİYET GAZETESİ'nin 17 Mayıs 2015'teki haberine dönelim...
NOT aldığım haberin günü geldiğinde karşıma çıkacağını biliyordum. Haberde bir TEĞMEN'den söz ediliyordu. Haberin altında DAVID KEYNES yani BYLOCK ile yapılan röportajın fotoğrafını çeken arkadaşın imzası bulunuyordu.
BYLOCK, konuşuyor ve FETÖ ile ilişkileri masaya yatırıyordu. Bundan bir yıl önce de HÜRİYET "O ŞİMDİ CEO" manşetiyle çıkıyordu! Ancak o manşetteki teğmen ile ilgili bilinmesi gerekenleri yazmayı unutuyordu! Ya bilmiyordu ya da atlayıvermişti!
Neyse açalım biraz...
Hürriyet şöyle diyordu: "Kuleli Askeri Lisesi son sınıfta okurken sınav kazanarak her yıl gönderilen tek öğrenci olmaya hak kazanan HACIOĞLU West Point'te matematik ve inşaat mühendisliği okudu. Yaz aylarında Türkiye'ye gelmek yerine Dünya Bankası'nda staj yaptı. 1992'de okulunu bitirince piyade teğmen oldu...
Aklında ekonomi-girişimcilik vardı.
TSK'dan ayrılıp Dünya Bankası'nda işe başladı. 1998'de MİT'ten (ABD'nin en seçkin üniversitesi) aldığı diploma ile Merrillyn Lynch'in Yatırım Bankacılığı bölümüne geçti. Sonra kapanmak üzere olan sıvı doğal gaz üretip pazarlayan şirketin yöneticisi oldu. Şirketin değeri 15 ayda 300 milyon dolara çıktı..." Detaylara girmek istemiyorum...
Ama haber kısaca bir TEĞMEN'in başarı hikayesiydi!
Teğmen'in ismi CEM HACIOĞLU'ydu. Telefonla hayatı değişmişti! Ve IŞIK EVLERİNDEN GELEN, YÜKSELEN BİRİYDİ!
Sadece Cem Hacıoğlu mu?
Değil elbette!
Devam edelim...
* ADNAN SABAN...
2002'de West Point'te eğitim gördü. Okuldaki kayıtlarda ismi ADANA SABAN görüldüğü için kişisel bilgilere ulaşmak çok zordu.
ABD günleri için "İki kez yurtdışında eğitim aldı" ifadesi var. West Point'ten sonra NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL'a gitti. Afrika ve Ortadoğu'da ulusal güvenlik eğitimi aldı. Bu da Cem Hacıoğlu gibi IŞIK EVLERİNDEN geliyordu. Kendisine referans olan iki asker daha vardı! Ahmet Ali Ağaşçıoğlu ve Ahmet Yıldız...
* UĞUR ZİYA YILDIRIM...
Şu an NATO'nun İzmir'deki ÜSSÜNDE görev yapıyor. Aynı zamanda Kara Kuvvetleri'nde operasyon analisti. Bugüne kadar Afganistan ve Romanya NATO merkezlerinde görev yaptı. O da ADNAN ŞABAN gibi West Point'te ve Naval Postgraduate School'da eğitim gördü...
* DERYA İDEMEN...
1990'da West Point'te eğitim aldı.
Eğitime gittiğinde teğmen rütbesinde görev yapıyordu. Hakkında sadece okul yıllarına ait kısa ve önemsiz bilgiler mevcut. Okul yıllarında kendisi ile ilgili olarak ÇOK UÇUK UÇAK MAKETLERİ YAPARDI notu düşülmüş. Biraz da çapkınmış! IŞIK EVLERİNİN KIDEMLİSİ...
* METİN ALİ OKTAY...
1993'te West Point'te eğitim aldı.
Ne kadar araştırsanız da kendisi ile ilgili önemli bir bilgiye ulaşma şansınız yok...
* MEHMET İLKER BUDAK...
1995'te West Point'ten mezun oldu.
Aynı şekilde hakkında bilgiye ulaşmak pek mümkün değil...
* YAVUZ İDUĞ...
2003 yılında West Point'ten mezun oldu. Hakkında sadece Kıbrıs'ta görev yaparken 2014'te törenlerde yaptığı bir konuşmanın yerel gazetede haber olmuş şekli var. Kendisi ile ilgili pek fazla bilgi bulmak kolay değil!
* BÜNYAMİN TÜNER ...
1998'de West Point'ten mezun oldu. Genelkurmay İkinci Başkanı'nın özel kalem müdürüydü! Darbe gecesi WHATSAPP konuşmalarında görülen, sonrasında alınan ve tutuklanan biri... Genelkurmay Başkanı'nın Yaveri Levent Türkkan'ın ifadesinde "kesin olarak bildiğim cemaatçiler" diye verdiği isimler arasında Bünyamin Tüner de var!
Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın 15 Temmuz ile ilgili verdiği ifadede "Genelkurmay binasında olan biteni ALBAY BÜNYAMİN TÜNER organize etti" diyor...
* MEHMET MURAT ÇELEBİOĞLU...
1999 yılında West Point'ten mezun oldu. 15 Temmuz Kalkışması'nda BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'nü yöneten isimdi.
Rütbesi BİNBAŞI olduğu halde o akşam kendisinden rütbe olarak çok yukarılarda bulunan askerlere EMİR VEREN kişiydi! Whatsapp yazışmalarında "VUR EMRİ!" veren kişidir!
* AHMET YILDIZ...
Şu an Polonya'daki JOINT FORCE TRAINING CENTER 'da planlayıcı olarak görev yapıyor. Uzmanlık alanı askeri operasyonları ince detaylarına kadar planlamak. 2001'de West Point'ten mezun oldu. O da Naval Postgraduate School'da okudu!
* MAHMUT DURMAZ...
2006'da West Point'ten mezun oldu. Hürriyet Gazetesi'nde hakkında bir haber çıktı. "West Point'li MAHMUT AMELELİK YAPARAK BÜYÜDÜ ve MEZUNİYET DİPLOMASINI BAŞKAN BUSH'tan aldı..." diyordu! Durmaz da IŞIK EVLERİ kökenliydi!
* SONER AKGÜL...
1994'te West Point'te bilgisayar programları üzerine eğitim aldı. Şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli.
Helikopter pilotluğu uzmanlık alanı.
Sınavları hazırlayan etkili isimlerden biri!
* SÜREYYA ARDIÇ...
West Point ve Naval Postgraduate School'da iki kez eğitim aldı. Bosna, Kosova ve Polonya'da uzun süre görev yaptı. Sonra Türkiye'ye çekildi.
Personel Dairesi'nde görev yapıyor...
West Point'ten 1996'da mezun oldu.
Işık evleri kökenli...
* SEDAT ÇEVİK PARMAK...
NATO Brüksel ofisinde ALBAY olarak bir yıl üç ay görev yaptı. NATO'nun Afrika'daki operasyonlarına uzman subay olarak iştirak etti. Ekim'de ordudan ayrıldı. YENİ HAYAT İÇİN ARAYIŞTA olduğunu söyleyen biri...
West Pointli... Işık evlerinden...
* MEHMET ALİ AĞAŞÇIOĞLU...
1989 yılında West Point'ten mezun oldu. Şu an özel bir havayolunda pilot olarak görev yapmakta. Işık evleri kökenli...
Yukarıda saydığım isimler hakkında ne kadar araştırırsanız araştırın bir BİLGİ sahibi olma şansınız yok.
Hepsinin geçmişinde IŞIK EVLERİ var. Bu hepsinin FETÖ'cü olduğu anlamına gelmez elbette. Ama içlerinde West Pointli olup DARBEDE ÖLÜM EMRİ verenler var. 15 Temmuz'un tam kalbinde olanlar var. Elbette herkesi bir kaba koyacak değiliz. Ama Amerikalı yetkililerin "15 Temmuz Kalkışması'nın arkasında ABD var!" diyen gazetecileri eleştirmesi biraz tuhaf bir durumdu. Önce özeleştiri getirmek zorundaydılar. Ama yapmadılar. Türkiye ateş topunun içinden geçerken bunun ucunun kendilerine dokunmaması mümkün değildi. KALKIŞMANIN içinde kendi adamları da vardı.
Bunların yazılıp çizilmesi de gayet doğaldı!
Anlamamalarını anlamıyorum.
Böyle bir kalkışma Amerika'da olsa ve bastırılsa ABD BASINI BUNLARI YAZMAYACAK MI?
Dönelim başa... HÜRRİYET IŞIK EVLERİNDEN gelen çocukların başarısını bilerek ya da bilmeyerek MANŞET yapmıştı.
"O ŞİMDİ CEO" diye hikayesini anlattıkları TEĞMEN CEM HACIOĞLU DÜNYA BANKASI'nı bıraktıktan sonra sıvı doğalgaz (LNG) üreten ve önemli bir kar oranıyla satan Applied LNG'ye yönetici oldu.
Şirketin ortakları arasında ROTHSCHILDLER vardı.
Belki de gizli sahibiydi.
Şirketin değeri 1 milyar doları aştı.
2020'de 25 milyar dolar olarak tahmin ediliyor...
Bu isimlerin hepsi doğrudan FETÖ'den emir alıyor ve ona sonuna kadar bağlı demiyorum.
Diyemem.
Ama ortada Amerikalılar'ın şikayet etmesine rağmen WEST POİNT gerçeği var. Başka şeyler de var ama neyse...
Bir de burada BYLOCK ile tavan yapan HÜRRİYET'in FETÖ'ye ilgisi var!
Belki bunlar da bilerek yapmıyorlardır ama hikayelerini parlattıkları kişiler IŞIK EVLERİ KÖKENLİ... Bu da tesadüf müdür bilemem... Ben bir dostumun benimle paylaştıklarını size aktarıyorum.
Yorum yapıp bir sonuca varmak niyetinde değilim...
Sadece anlatmak istedim. Bizden şikayet edenlerin de okumasını umarak... DURUM BU!
NOT: Yarın Amerikalı dostumun anlattıklarını paylaşmaya devam edeceğim...
Bir günlük ara verdim...
Bekleyin inanılmaz ayrıntılar var...
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- Ergün Diler
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