Pizzagate
Hillary Clinton, arkasındaki para gücü ve FETÖ saçları konuşulan adamı durdurmaya yetmedi. Ama dünyanın gidişatını değiştirecek adımlar için hazırlanan Trump'ın tek başına gelemeyeceği ve yeni modeli tek başına hayata geçiremeyeceği de açık.
İşte yakında vizyona girecek olan MODELİ anlamadan ne Türkiye'yi, ne Ortadoğu'yu, ne FETÖ'yü, ne 15 Temmuz'u, ne kumpasları, ne dinlemeleri, ne kasetleri çözebiliriz... Ya da DOLAR'ın neden yükseldiğini, aşırı değer kazandığını...
Adım adım gidelim. Savaşın başladığını ve büyüklüğünü görelim...
ÖNCELİKLE FETÖ için çok ama çok zor günler geliyor... Bu notu düştükten sonra devam edelim...
Obama 8 yıl ABD'ye BAŞKANLIK yaptı. İpler de burada koptu! Sondan başlayalım... Biz hep kapımızın önündeki işlerle uğraşıp durduk. Sloganları tercih ettik. Geniş bakmayı pek sevemedik... Dün sosyal medyada yapılan "TECAVÜZCÜ" tartışmasının çok büyüğünü ıskaladık...
Neyse...
Obama'ya gelelim. PİZZAGATE'e...
Önceki gün yazdım. Jeffrey Epstein isimli bir para babası vardı. Altında özel BOEING'i de tabii... Bu uçağa çok özel isimler biniyordu. İngiliz Prensi ya da ABD Başkanı gibi... Bill Clinton müdavimlerdendi.
Clinton'ın 26 kez UÇTUĞU söylendi. Gittiği yerde ya da uçakta ÇOCUK KIZLAR vardı!
Dünyaya yön veren isimler bu çocuklarla ilişkiye giriyordu. ST. James Adası bu işin merkezindeydi. Uçak buraya VIP yolcu taşır, günlerce süren partiler düzenlenirdi. Hiç bilmediğimiz adını duymadığımız çocuklar SEKS KÖLESİ olarak kullanılırdı!
Wikileaks belgelerinde kimsenin üzerinde durmadığı Clinton Vakfı'ndan Marina Abramoviç'e yollanan 10 bin dolar vardı!
Marina bir performans sanatçısı... Marina, John Podesta ve Hillary Clinton'ı 'Spirit Cooking' isimli bir etkinliğe davet ediyor.
Etkinliğin afişleri son derece düşündürücü!
Çocuk seks kölelerini çağrıştırıyor!
John Podesta, yani Hillary Clinton'ın beyni burada da başrolde! Podesta, COMET PİZZA'da düzenlenecek olan parti için e-mail atıyor! Pizzacının sahibi Podesta'nın kardeşi Tony Podesta'nın yakın arkadaşı JAMES ALEFANTIS... Comet Pizza'daki parti için hazırlanan bütün afişlerde ÇOCUK KIZLAR BAŞROLDE!
Bu arada SOROS da COMET PİZZA'nın bağışçıları arasında! 2007'de pizzacının önünde pinpon oynayan insanların bulunduğu bir video çekiliyor. Videonun sesi açıldığında küçük kızların yardım isteyen çığlıkları duyuluyor...
Daha da ilginci, 2007'de Portekiz'de kaçırılan İngiliz çocuk Madeleine McCann'ın kaçırılmasına şahitlik eden bir vatandaşın çizdirdiği robot resimler var! Peki bu resimlerdeki kişiler kime benziyordu?
Podesta kardeşlere! Tesadüf mü bilemem!
Ama resimler ortada! Gerçekten büyük benzerlik var!
Devam...
8 yıl ABD Başkanlığı yapan OBAMA da COMET PİZZA'nın en bağımlı müşterisi! Bağışları ve ilişkileri ortada! Hatta bir özel parti için Chicago'dan Washington'a 65 bin dolarlık pizza sipariş ettiğinden söz ediliyor. Bu paranın pizza için olmadığı ortada... Ayrıca pizzacının sahibi Alefantis'in Obama'yı ziyaretleri de belgeli...
Yani bir güç OBAMA'yı, CLINTONLAR'ı, PODESTA'yı, SOROS'u ve yanındakileri utanç duyulacak kirli ilişkilerin içinde gösteriyor. Bunlar doğru mu değil mi bilemem! Ama bildiğim ABD DERİN DEVLETİ bunları çiziyor! Eğer ABD BAŞKANI bile operasyon yiyorsa çok daha dikkatli olmak durumundayız. Ve şu soruyu sormalıyız: NEDEN?
İŞTE ÖNEMLİ NOKTA BURASI!
Pensilvanyalı'nın, Hakan Şükür'ün, Adil Öksüz'ün, Enes Kanter'in, Alatonlar'ın, Kemal Kılıçdaroğlu Beyler'in, Meral Hanımlar'ın, İstanbul sermayesinin, Aydın Bey'in, TARKİM'in, Bilgi Üniversitesi'nin, Ayaslı'nın, içerideki ve dışarıdaki FETÖ'cü polis müdürlerinin, Zekeriya Öz'ün, Celal Kara'nın, Almanya'ya sığınma isteyen darbeci askerlerin, Yunanistan'a kaçan rütbelilerin, attığı manşetlerin ne anlama geldiğini çözemeyen gazetecilerin bilmediği yer burası!
Trump BAŞKAN seçilirken yanında AKIL olarak Steve Bannon vardı.
Harvardlı'ydı. Ama öncesinde tıpkı Trump gibi askerdi... Ulusal Güvenlik Danışmanı olacağı söylenen Michael Flynn de askerdi.
Zaten FETÖ'nün terörist olduğunu söyleyen oydu! Trump şimdi de CIA için Michael Richard MIKE Pompeo'yu düşünüyor.
Muhtemelen o gelecek. O da Harvardlı!
Ama o da asker!
Peki TRUMP bu tercihleri neden yapıyordu? Daha göreve başlamadan FLYNN niçin FETÖ'ye "TERÖRİST" diyebiliyordu! Bunları yan yana getirdiğimizde ortaya çıkan neydi?
Bakın! 1991'de ABD ORDUSU IRAK'a girdi vurdu. Kalmadı ama yıprattı ve mesajı verdi. ÇÖL FIRTINASI harekatıydı yaptıkları...
SOVYETLER dağılmış, dünya sallanırken bunu gerçekleştirdiler. Dünyanın TEK KUTUPLU olacağını ve kendilerinin bunu başarıyla yerine getireceğini duyurdular... O savaş bu mesaj içindi. Sonra birileri bu mesajı elinin tersiyle itti. Bunun üzerine ikinci kez geldiler. Bu kez Afganistan da işin içindeydi. Daha nettiler! Kimsenin istediklerinin dışına taşmasına razı değillerdi.
Bütün olanlara rağmen KÜRESEL KAVGA devam etti... Durmadı. Kavganın bir kolu Amerika'nın içindeydi. Diğer ucu da ÇİN'e kadar uzuyordu...
Amerikan DERİN DEVLETİ OBAMA'yı PİZZAGATE ile suçlarken FBI da Hillary'yi durduruyordu. Bunun bir motivasyonu olmalıydı! VARDI. DEMOKRATLAR'IN ÇİN ile yeterince mücadele etmediğini düşünüyorlardı. Bu Amerika'nın bekası için büyük bir sorun teşkil ediyordu... Çin'i yücelten, Hillary'leri yürüten güçtü! FETÖ'ye hayat veren oluşumdu!
Kimse şimdilerde ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'nı göze alamayacağı için TERÖR üzerinden gidiliyordu. Terör örgütleri DÜŞMAN değildi. Düşmanlar tarafından kullanılan bir mücadele yöntemiydi!
İşte TRUMP dünyayı İKİYE AYIRMAK için geldi, getirildi! ARADA KÖPRÜ OLABİLECEK ÇOK AZ DEVLET VARDI! Türkiye bu sınıfta çünkü!
Trump'lı Amerika dünyanın bir TARAFINA kendisini, diğer tarafa ise Çin ve Rusya'nın oluşturduğu grubu koyacak...
Rusya'ya da özel görev düşecek... Asıl önemli olan bu tablo hayata geçtikten sonra yaşanacaklar! Amerika; Irak, Suriye ve Ukrayna krizleriyle ÇİN'in Ortadoğu ve Avrupa'ya geçişini kapattı. Tek santimetrekare yer vermeyecekler. Planları bu! Çin kendi bölgesinde üretim gücü olarak kalacak. Ancak ürettiği APPLE TELEFON Avrupa'ya gidemeyecek. Amerika'ya asla! Gidemeyen ürün de para etmez! O çevredeki diğer ülkeler için de aynı formül geçerli olacak... Rakipler hem enerjiden hem pazardan kovulacak. Zaten en büyük pazar olan Amerika kapıyı kapatmak üzere.
Kime? ÇİN'e! Aslında Hillary'i getirmek isteyen güce!
Çin ve o coğrafyanın nefes borusu Irak, Ukrayna, Suriye'dir. Trump'lı Amerika bunu asla vermeyecek. Bunun için gelecekler.
Bu KÜRESEL DOLAŞIMIN da sonu!
Artık üretilen mal, sınırları aşarak istediği yere gidemeyecek. Küresel ticaretin kitabı tekrar yazılacak... Parası olan istediğini alamayacak, üreten de istediğine satamayacak.
BERLİN DUVARI NASIL YILLARCA AKRABALARI BİLE BİRBİRİNDEN AYIRDIYSA YENİ SİSTEMDE DÜNYA GÖRÜNÜR BİR ŞEKİLDE İKİYE BÖLÜNECEK... TRUMP bunu için geldi...
Peki karşı taraf ne yapacak?
Boş duracak değil elbette! Gördünüz, DOLAR aşırı değer kazandı! Dünyanın her yerinde! DOLAR değer kazanınca ABD'in borcu katlanır. Amerika'da üretilecek her malın rekabet şansı azalır. Soros ve ekibi bunun için çalışıyor. Arkalarında Rockefeller ve Rothschildler var tabii... Bu nedenle DOLAR ile geliyorlar. Trump'ı koltuğuna oturmadan ŞARTLARA RAZI ETMEYE çalışıyorlar. Amerika'nın üretime ve pazara hakim olmasına itirazları var...
Ancak Trump'ı getiren güç aynı zamanda KAPİTALİZM'i tekrar tanımlıyor.
Çünkü 5 dolara Starbucks'larda kahve içemeyen insanların oylarıyla geldiler...
Amerika, Amerika'nın içinde büyüyen ve Çin'i karşılarına diken yapı ile savaşta... Tek başına başaramaz. Özellikle TÜRKİYE gibi KİLİT ÜLKELERİN YARDIMINA İHTİYACI var. Aksi de geçerli. Çin Türkiye'yi yanına alırsa Trump da bir şey yapamaz! Dünyada bunlar yaşanırken biz sosyal medyadaki kısır kavgalarla gidiyoruz...
İşte bu iklimde FETÖ'nün yaşama şansı hiç yok. Onlar KÜRESELLEŞMENİN GETİRDİĞİ SONUÇTU! Görevleri vardı, bitti! Artık kenara atılacaklar... Sessizce...
15 Temmuz'u da böyle okumak gerekiyor.
Bunların tasfiyesiydi olanlar! Amerika içindeki savaşın gölgeleri 15 Temmuz'un da içindeydi! Bu nedenle 15 Temmuz DÜNYADAKİ değişimin habercisiydi aslında... Arkasından Trump geldi!
Trump'a saldıranlar aynı zamanda bize saldıranlar. Bakın hep aynı simalar!
Yanlarında da FETÖ! Ancak FETÖ'yü orada koruyan sistemin başı şimdi PİZZA'yla dertte! DOLAR onları kurtaramazsa işleri çok ama çok zor!
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