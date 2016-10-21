İçerde-Dışarda
Biz sınırlarımıza asker dikip yıllarca TERÖRÜN gelmesini engellemeye çalıştık. Ama geldiler. Canımızın yandığı da bir gerçek... Şimdi MAKAS değişti.
FETÖ ile mücadele tavan yapar yapmaz ORDU kendini sınırların dışında buldu.
Önüne ne gelirse silip süpürüyor...
Tabii bu durum dünyada tek bir merkezi rahatsız eder: ANGLOSAKSON AKLI...
Buna dayanamazlar...
Katlanamazlar...
İnanamazlar!
Çünkü OSMANLI'yı yıkarak bizi sildiklerini düşündükleri yerlere 100 yıl sonra dönüyoruz. Hem de SALLANDIĞIMIZI düşündükleri anda...
Aslında bu karar DEVLETİN DEHLİZLERİNDE çok önceleri alınmıştı. Ama istemeyenler vardı, engelleyenler vardı.
Evin içinde kalırsak uzak bir ihtimal de olsa KÜÇÜLEBİLİRDİK! Ama dışarı çıktığımız anda zaten oraların bizi beklediğini görecektik... Şimdi yaşanan tam da bu!
Erdoğan neden LOZAN'a "Bunu bize zafer diye yutturuyorlar" diye yüklendi?
Cevabı basit!
TÜRK DEVLETİNİN ROTASININ DEĞİŞTİĞİNİ İLAN ETMEK İÇİN...
Bunda anlaşılmayacak bir şey yok.
Bölge paylaşılırken, 60 devlet oraya gelmişken, bizi DARBE ile içeriye gömmek isteyenlere hiç beklemedikleri bir cevap bu!
Bizim kim olduğumuzu anlatmak için verilecek en güzel karşılık bu!
Korkmaya gerek yok.
Biz içeride durduğumuz zaman TEHLİKE bitiyor mu? Saldırılar kesiliyor mu? Canımızın yanması engelleniyor mu?
HAYIR!
Çünkü tarih bizi oralara çağırıyor.
Ama biz gitme kararlılığı gösterdiğimiz anda içimizden birileri "Aman ha! Orası bataklık, sakın ha!" diye önlemeye çalışıyor...
Peki, tamam biz gitmeyelim. Biz görmeyelim.
Biz ilgilenmeyelim...
Ama bizim çeşitli gerekçelerle gitmediğimiz yerlere kimler gidiyordu!
Hem de koşarak!
İyi okuyun!
KANADA : Groundstar Resources, Niko Resources, Shamaran Petroleum, Talisman Energy, Vast Exploration, WesternZagros MACARİSTAN: MOL HİNDİSTAN: Reliance Industries NORVEÇ: DNO International PAPUA YENİ GİNE: Oil Search AVUSTURYA: OMV RUSYA : Gazprom GÜNEY KORE: Korea National Oil Company İNGİLTERE: Afren, Gulf Keystone Petroleum, Perenco, Sterling Energy BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) AMERİKA: Aspect Energy, Chevron, Hess, Hunt Petroleum, Murphy Oil Corporation Ve TÜRKİYE: Genel Enerji, Doğan Enerji, Petoil Genel Enerji'nin sahibi Mehmet Sepil!
Kemal Derviş'in en yakın dostlarından biri...
Bu NOT ile birlikte listeye tekrar bir göz atın!
Papua Yeni Gine ve Kanada'nın İNGİLİZ TOPRAĞI olduğunu gözden uzak tutmadan değerlendirin...
Diğer ülkelerdeki İNGİLİZ etkisini de ekleyerek tekrar değerlendirin!
Ve buradan sonra da LOZAN'a gelin!
Misak-ı Milli'ye neden döndüğümüzü anlayın!
Ve ilerisine geçmek durumunda olduğumuzu anlayın ve anlatın!
Eğer bu İNGİLİZLER, ŞİRKETLER ve AİLELER üzerinden IRAK'ın kuzeyini ele geçirirse Güneydoğu ile birlikte Suriye'nin önemli parçası bunlara gider.
Bölünür müyüz bilmem ama GÜÇ tamamen bunlara geçer!
AŞİRETLER üzerinden, aileler üzerinden bunların ülkeleri nasıl yönettiğine iyi bakın!
Aynı modelle OSMANLI'yı yıktılar.
Türkiye'yi de köşeye dayamak istiyorlar.
Bu nedenle LOZAN bitmiştir! Artık TÜRK DEVLETİ bunların kullandığı unsurlarla dışarıda hesaplaşacaktır.
Mecburdur.
Evin içinde kalmak HUZUR getirmez. Artık geç.
Devam...
Dün ne oldu?
Başika'da eğitilen birliklere komuta eden eski Musul Valisi Nuceyfi, yabancı ülkeyle iletişime geçmek ve Türkiye'ye yardım etmekle suçlandı.
Nuceyfi'nin görüldüğü yerde tutuklanacağı açıklandı.
Aranan siyasetçi, dün son olarak Kürt yönetiminin başkenti Erbil'deydi, sonra Musul'a döndü.
Peki bu kararın bir öncesi olmalıydı!
VARDI!
1 Ekim tarihinde, İngiltere'den özel bir heyet Bağdat'ta Irak Başbakanı Haydar el- İbadi ile görüştü. O toplantıda MI6'nın (İNGİLİZ İSTİHBARAT SERVİSİ) hazırladığı özel bir rapor paylaşıldı. Raporda, Musul'daki yeni dönemde Türkiye'nin etkisiz kalmayacağı 2 araştırma ile belgelendi.
Bunun detayları İbadi'ye anlatıldı.
İşte o tarihten itibaren İbadi Türkiye'ye karşı sert açıklamalarda bulunmaya başladı.
İbadi aralarında Yeni Zelanda ve Kanada'nın da olduğu 63 ülkeden oluşan Musul koalisyonuna Türkiye'nin alınmayacağını söyledi...
VE O GÖRÜŞMEDE İBADİ'YE VERİLEN RAPORDA ÖNEMLİ BİR DETAY VARDI!
NUCEYFİ'NİN TÜRKİYE DOSTU OLDUĞU VE BİR AN ÖNCE ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ GEREKTİĞİ ANLATILIYORDU!
İNGİLİZ VATANDAŞI OLAN İBADİ de emir gereği fazla beklemeden düğmeye bastı.
Peki kardeş Irak'ta sadece İbadi mi İNGİLİZ'di?
Değil tabii ki!
Fuat Masum, Nuri El Maliki, İbrahim Caferi, Hoşyar Zebari gibi pek çok isim İNGİLİZ PASAPORTUYLA YAŞIYORDU.
Irak halkına ARAP MİLLİYETÇİLİĞİ yaptırıp Türk düşmanlığını körüklüyorlardı. Tabii bunu isteyen İNGİLİZLER'di!
Bizim için sürpriz mi?
Elbette değil. Sadece artık bilelim. Ve hiç unutmayalım.
Bizi yıkan bunlardı, yine gelen ve saldıran bunlar.
Bazen ARAP, bazen TÜRK, bazen de MÜSLÜMAN kılığında geliyorlardı. Bazen BOĞAZ'dan, bazen cemaatlerden gelirlerdi.
Hile ile para ile kumpas ile yürürlerdi... Bu hiç değişmezdi...
Irak'taki bu İNGİLİZ TAKIMI Nuceyfi'ye yaptığının daha kötüsünü TARIK HAŞİMİ'ye yaptı...
Kim İNGİLİZ'e karşı çıksa kendi ülkesinden birilerini karşısında bulurdu.
Türkiye'de de durum bu! Öyle İNGİLİZLER VAR Kİ ŞAŞIRIP KALIRSINIZ ...
İsimleri yazsam inanmazsınız...
Biz içeride olduğumuz için, daha doğrusu bir SEBEPLE bizi içeride tutmayı başardıkları için, hiç dışarı çıkamadık.
İçeride kalmak hep mutluluk getirmedi! Bakın yakın tarihe...
Yıkmak istedikleri ANKARA'yı yıkamadılar. Kolumuzu kestikleri doğru.
Kabul.
Ama bundan sonra yaşanacak olanlarla onlar nelerini kaybedecek acaba? 100 yıllık rövanş istesek de istemesek de alınacak...
Buna mecburuz...
Karşımıza terör tabelası ile çıkanların arkasındakilerden biri bunlar!
Yılmadan gidip YIKTIKLARI LOZAN'ı arar hale getireceğiz bunları...
Dışarıda OYUN kurarken de içerideki İngilizler'i kontrol etmeyi unutmayacağız...
Sadece FETÖ'de değil bunlar! Bir bilseniz daha nelerin içinde olduklarını...
YAVAŞ YAVAŞ HIZLI GİT!
Bu sözü severim. Şimdi galiba bunu yapıyoruz...
Yakında HIZ LİMİTİNİ AŞARIZ.
Bekleyin...
Onlar düşünsün...
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- Ergün Diler
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