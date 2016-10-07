Adil Öksüz Hangar’da!
Türk görünümlü, Türk'ün gücünü kullanan ama emri DIŞARIDAN alan bir oluşum. SIR da değil bunlar. 50 yıldır çok kişi işin içinde. Düşünün KIBRIS MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NIN KIZI BİLE KIRMIZI BYLOCK ile yakalanıyor. Daha bunlardan çok var. Siyasiler arasında ÇOK SÜRPRİZ İSİMLER BULUNUYOR. İş dünyasında da... MASONLAR arasında da...
Karşımızda koca bir koalisyon var. Kimi ararsan işin içinde...
Tabii böyle büyük bir organizasyonun büyük de aklı olur. Bunlarda da var.
Öylesine var ki YATAK ODALARINA kadar giden bir akıl...
Merak ettiniz değil mi?
Açalım biraz... Pensilvanya'dan yola çıkalım. Kıbrıs'taki otellere gelelim. Oradan da İstanbul'a HAVALİMANINA geçelim...
Çünkü her yerde bunlar verilen görev doğrultusunda iş yapıyor.
Yapmakta...
Balyoz, Ergenekon ve İzmir Askeri Casusluk Davası'nda gördük ki karşı karşıya kaldığımız tehlike, her konuda başarılı.
Bazen sahte belgeyle, bazen sahte imzayla bazen de GİZLİ KAMERA ile sonuç almakta...
Hiç düşünmeden hem de... Bu kullandıkları SİSTEM oldukları her yerde geçerli. Şimdi de...
Pensilvanya'ya gidelim...
Sanırım Bekir'le benim dışımda gitmeyen kalmadı.
Gidilen yerde pek çok noktada gizli kamera var. Pensilvanyalı ile görüşen yerli yabancı herkes ama herkes, kayıt altında...
Girdiği andan çıktığı ana kadar. Hiç boş geçme yok.
Pensilvanyalı ile görüşmeye giden hatta emir verenler arasında tahmin edeceğiniz üzere CIA AJANLARI da bulunuyor.
Mesela Graham Fuller, Marc Grossman ve Morton Abramowitz gibi. Size garip gelecek... Bu isimler de ne zaman gitse, her saniyeleri kameradaydı.
Konuştukları, istedikleri ve emirleri. Pensilvanya hep kendini korumak adına her şeyi kayıt ettiriyordu. Günü geldiğinde "GÜVENCE" olsun diye...
Herkesi çekip kenara koydu.
Amerikalılar'la KASETTEN anlaşmak istiyordu, günü geldiğinde.
Güvence yani kendisi için...
Ama o kayıtlarda Washington'ın Türkiye'ye biçtiği rol vardı. Türkiye ve Orta Asya'da KANUN DIŞINA çıkılarak verilen emirler vardı. İstenenlerin pek çoğu LEGAL değildi. Bu da Pensilvanyalı'ya GÜVENCE oluşturuyordu.
Türkiye'den oraya gidip kayda alınmayan yok. Günü geldiğinde bu da silah olarak kullanılacak. Daha erken... Öyle iş adamları öyle siyasetçiler öyle popüler tipler var ki hepsinin RAFLARI AYRI...
Şimdilerde Pensilvanya'ya en çok hücum edenlere bakıyorum da şaşırıyorum. Ekranlarda, gazetelerde ağızlarına ne gelirse söylüyorlar. Büyük bir savaşın içinde olduğunu hissettiriyorlar.
15 Temmuz kahramanlıklarını aralıksız anlatıyorlar...
Ama program sonrasında ÖZEL KANALLARDAN PENSİLVANYA'ya "Ne olur beni affedin! Bunları söylemek zorundayım. Ama ne isterseniz yaparım..." diyenler var. Elindeki GÜÇLE HALA BU ADAMLARA İHALE VE İŞ VERİYORLAR. ÖYLE BÖYLE DEĞİL.
Çok ciddi paralar işler... Ekranda saldırı sonrasında yüzde yüz biat ve örtülü HİMMET! Çok yerde durum bu! Hepsi de bildiğimiz TANINMIŞ SİMALAR.
Önemlileri SİYASETÇİ!
Pek çoğunun orada, çok ama çok ilginç görüntüleri var. Başlarına ne geleceklerini bildikleri için de BİAT sürmekte...
Sorun şu ki ne yaptıklarını kimsenin bilmediğini sanıyorlar.
YOK ÖYLE...
Bu KASET KÜLTÜRÜ Kıbrıs'ta da sürüyor.
Hem de tüm hızıyla...
Özellikle ADALET mekanizması içinde yer alan çok kişi oraya götürülüyor ve ele geçiriliyor. Kumar ve kadın ile çıkış bırakılmıyor. Ve DAVALAR bu nedenle bir türlü HAKLININ LEHİNE dönmüyor... Mahkeme salonlarında HAKİMLERİN ÜZERİNE YÜRÜYENLER
"Ben Gülen'in nesi oluyorum biliyor musun?" diye kükreyenler ittifakı sürüyor...
Pensilvanya'dan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na oradan da Kıbrıs'a kadar...
Her şeyi yazacağız...
Sırası var...
Şimdi aynı ÇETENİN yaptığı son operasyona gelelim...
Herkesin merak ettiği ADİL ÖKSÜZ'e...
Karşımızda yer alanlar her yerde! Ama merkezleri yani karargahları da belli. İşleri kolay değil. İKİNCİ KALKIŞMA GELİYOR diyerek şimdi işlerini yürütüyorlar ama yakında ayağa kalkacak halleri kalmayacak...
Kıbrıs'taki otellerden KUMPAS çıkaran siyasetçi, işadamı ve özel görevli FETÖ'cüler, ADİL ÖKSÜZ olayında da birlikteydi...
Polis mi aldı, sorgusu mu uzun sürdü, pazarlık mı yapıldı bilemem. Ama bildiklerimi şimdi aktaracağım...
AKINCI ÜSSÜ'nde çıplak fotoğrafları yayınlanan ADİL ÖKSÜZ 20 dakikalık sorgudan sonra sırra kadem bastı. Nereye gittiğini kime sığındığı, nerede olduğunu bilen yok.
Kendisine yardım eden isimler İstanbul'da alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüntüleri ortaya çıktı. Ankara'da salıverildikten sonra, 15 Temmuz'dan üç gün sonra yani ayın 18'inde uçağı saat 09:21'de Sabiha Gökçen'e iniş yaptı.
Valizini alıp kendisini bekleyenlerle buluşması ve ardından ortadan kaybolması 09:37'yi buldu...
Yani hızla inip ortadan kayboldu. O gün bugün aranıyor.
"İçeride" diyen de "hala sorguda" diyen de var. Pensilvanya ise yakın zamana kadar SORGUDA biliyordu. Adil Öksüz ile aralarında bir sorun çıktığı kulağıma gelmişti. ÇIKMAKTA GEÇ KALDIĞI İÇİN...
Neyse konumuza dönelim...
Adil Öksüz yani KARA KUTU, Sabiha Gökçen'den çıktıktan sonra GÜVENLİĞİ SON DERECE YÜKSEK bir yerde konaklıyor. Kimsenin akıl edemeyeceği bir yer olsa gerek! Çünkü 2 gün burada kalıyor. İstanbul'da... İşte ADİL ÖKSÜZ buradayken AYNI HANGAR ÇETESİ DEVREYE GİRİYOR! İsmini şimdilik söyleyemeyeceğim birisi, büyük bir cesaretle telefona sarılıyor.
Neresini arıyor dersiniz?
EVET! TARKİM'i! Yani orada sözü geçen birisini!
Bilin bakalım ne istiyor?
Evet! Adil Öksüz için acil uçak ve uçuş!
Emir demiri kesiyor ve telaş başlıyor. Ancak bu kez UÇAKLAR uçmak istemiyor.
Kaptanlardan biri "Ben istifa ederim. Bu adamı uçurmam.
Kimse beni buna zorlayamaz.
Aranan adamın burada ne işi var" diye tepki gösteriyor. Daha önce hiç gösterilmeyen tepki karşısında ÇETE telaşlanıyor.
Başka seçenekler de zorlansa amaca ulaşmak mümkün olmuyor. Bunun üzerine telefonun ucundan operasyonu yönetmek isteyen kişi, telaşa kapılıyor. Ve karar değişiyor.
ADİL ÖKSÜZ eğer uçağa alınsa KARS'a uçurulacak, oradan da Gürcistan'a ve ardından da ÇOK SAYIDA FETÖ'cünün gittiği KIRGIZİSTAN'a gidecekti...
Plan buydu! Orada karşılayacak olanlar da hazır bekliyordu!
Tabii kaptanların isyanı oyunu değiştirince, B PLANI devreye giriyor. Aranan ADİL ÖKSÜZ karayoluyla KARS'a götürülüyor.
Oradan da Kırgızistan'a uzanan yolu takip ediyor...
Bu alınan karar!
Adil Öksüz gitti mi, kaldı mı, buralarda mı bilmiyorum...
Ama bana gelen bilgiye göre uçuş olmayınca direksiyonu karayoluyla KIRGIZİSTAN'a çevirdikleri yönünde...
Adil Öksüz 15 Temmuz'dan 5 gün sonra İstanbul'dan kayboluyor...
Arkasında aynı çete var!
Kasetle HAKİM yola getiren, davaların seyrini değiştiren, aranan isimleri HANGAR'dan yurt dışına çıkaran, para dolu uçakları garip yerlere uçuran, Pensilvanya'ya ayda bir sefer düzenleyen bu EKİP yine iş başında... Bakın daha yazmaya yeni başladık...
Notunuzu alın!
İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI'nda yaşanan fakat hiç bilinmeyen çok sürpriz olayları paylaşacağım...
HANGAR'dan çıkıp başka yerlere de gireceğiz...
ADIM ADIM...
Bekleyin...
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- Ergün Diler
- Adil Öksüz Hangar’da!
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