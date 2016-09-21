Ortaklar saldırıyor
Yunanistan'ın batması, Brezilya'da DİLMA'nın kadife darbe ile kenara alınması, Rus savaş uçağının Suriye sınırında düşürülmesi, Fransa'nın hiç görülmediği şekilde DAİŞ terörüyle sarsılması, büyük otomotiv markalarına ceza kesilmesi, YPG'nin bayrak sallar hale getirilmesi, İstanbul'da havalimanının basılması aynı oyunun değişik sahneleri. En son ise 15 TEMMUZ kalkışması...
Açalım biraz...
Paraya gidelim...
• Parayı kontrol eden küçük ama etkili ve büyük merkezler vardı.
OFF SHORE 'lar...
• Lüksemburg: Nüfus 600 bin...
Banka sayısı 267...
• Cayman Adaları: Nüfus 60 bin... Banka sayısı 1023...
• Bahamalar: Nüfus 380 bin...
Banka sayısı 211...
• Virgin Adaları: Nüfus 90 bin... Banka sayısı 210...
• Man Adaları: Nüfus 85 bin...
Banka sayısı 199...
• CEBELİTARIK: Nüfus 25 bin... Banka sayısı 183...
Bizim pek bilmediğimiz bu dünyada 35-40 trilyon dolar para döner.
Böyle pek çok yer vardır. Dedim ya bilmeyiz.
Bunların en önemlilerinden biri KESİNLİKLE CEBELİTARIK'tır... Cebelitarık OFF SHORE denilen bankaların babasıdır. Her DOLAR Cebelitarık üzerinden geçer.
Yine bilmeyiz ama Kraliçe Elizabeth'in en güvendiği bankacılar burada yaşar... Hatta bazıları burada dünyaya gelmiştir.
BREXIT aslında İngiltere'nin kendisini AVRUPA'dan koparması ve buraya girecek BİR DOLARI bile kontrol altına alması demekti...
Avrupa'ya sızacak para böylece önlendi.
Yine CEBELİTARIK ile ilgili pek bilmediğimiz bazı gerçekler vardır.
Mesela enerji trafiği, finans sistemi, uyuşturucu seyahati, suikastlar, darbeler, terör örgütlerinin kurulması ya da bitirilmesi ve şirket evliliklerine burada karar verilir...
BREXIT ile Cebelitarık da NEVADA'ya taşındı... Biz pek kafa yormuyoruz ama soru şu!
İngilizler neden BREXIT ile Avrupa'dan ayrıldı ve yönettikleri parayı neden Nevada'ya taşıdı?
Bu sorunun cevabı bizim de geleceğimizi ilgilendiriyor...
Kissenger ve onunla çalışan çok becerikli ekibi KÖRFEZ SERMAYESİNİN tamamını istedi.
Kontrol kendilerinde olsun diye uğraştılar. Ama paranın büyük bölümü İngiltere'de kaldı.
Kavganın önemli nedenlerinden biri buydu.
Amerika istediğini yapamayınca İNGİLİZ kontrolündeki TUNUS'tan ARAP BAHARI'nı başlattı...
Orta Doğu ile birlikte Afrika sallandı. İngiltere, Fransa ve Almanya kaybeden oldu...
Londra sadece PARA ile burada kalamayacağını gördü.
Çıkarı Amerika ile ORTAKLIKTA buldu. Parayı oraya taşırken dünyada çok fazla kanın akacağı bir döneme girildiğini biliyordu.
Belki hem kendilerini hem paralarını koruyacak güçlü bir PARTNER seçiyorlardı. Artık her yerde birlikte olacaklardı...
FETÖ'de de...
Mısır'ın devrilen lideri Mübarek ve ailesinin paraları yukarıdaki bankalarda duruyordu.
Devrimden sonra kaçan Zeynel Abidin Bin Ali'nin paraları da...
Ayrıca 1.5 ton altını da Londra'ya gidiyordu...
Arap Baharı yaşanırken son cephe Suriye oluyordu ve BÜYÜK GÖÇ başlıyordu. BREXIT bundan sonra geliyordu.
Rothschildler'in medyası AVRUPA'dan kopuşu halka kabul ettiriyor ve süreci hızlandırıyordu.
Devletin aldığı karar sandıkla onaylanıyordu.
Bu arada İNGİLİZ İSTİHBARATI devreye giriyordu...
James Bondlar'ın şefi "Roma kavimler göçü nedeniyle yerle bir oldu. Yıkıldı. Ayakta kalamadı. Oysa devlet olarak çok güçlü ordusu, finansal yapısı, istihbarat ağı vardı. Ama yıkıldı. Tarih bize gösterdi ki GÖÇ SORUNU kaynağında çözülmezse kimse karşı koyamaz..." diyordu...
Yani "BİZ TEKRAR ORTADOĞU ve AFRİKA'YA DÖNÜYORUZ" demek istiyordu...
Çünkü ARAP BAHARI en çok İngilizler'i vurmuştu.
Fransızlar ile birlikte...
Ateş Kuveyt, Umman ve Bahreyn'e gelince KRALİÇE düğmeye bastı.
Kaybettikleri para büyüktü. Trilyon dolar uçup gidiyordu. Tunuslu genç kendini yaktı, KRALİÇE ve ADAMLARI Avrupa'dan çıkma kararı ile birlikte YENİ ORTAKLIĞA yelken açtı...
Amerika da ARAP BAHARI ile yürürken gelip SURİYE'de durdu.
Durmak zorunda kaldı...
Burada işler istediği gibi gitmiyordu... Biri onlara "Yeter" diyordu...
Biz de bu anlaşmanın mağdurlarından oluyorduk.
Terör ve darbe kendini İstanbul'da gösteriyordu...
1971 darbesinde olduğu gibi Amerika-İngiltere ortaklığıyla karşılaşıyorduk...
Paranın adresi NEVADA olacağına göre enerji trafiği ile tarım alanları ve su yollarının tutulması gerekiyordu.
Paranın sende kalması için sistemi sen kurup işletmeliydin.
Şimdi görünen o ki hem güç hem yumuşak güç ellerinde...
FETÖ de bu uğurda kullanacakları bir enstrüman...
Eğer ORTAKLIK varsa bu her yerde olmalıydı!
FETÖ'de de...
İşin garibi bizim çocuklarımız kullanıldıklarının farkında değildi...
Böyle olurdu zaten...
Kendi devletleriyle başkaları adına savaşırlardı...
FETÖ de bu adamların yani ABD ve İngiltere'nin önünde olduğuna göre mücadeleyi saptırmak için her yolu deneyeceklerdi.
Hiç ummadığımız yerde DİRENÇ göstereceklerdi.
Kendi adamlarını koruyup çıkış arayacaklardı...
Bunun içinde asla ve kat'a geri durmayacaklardı...
Daha önemlisi aralarında anlaşmaya uygun bir ELBİSEYİ TÜRKİYE'YE GİYDİRMEYE ÇALIŞACAKLARDI...
Bizi kendi yolumuzdan çevirmek için geleceklerdi...
Ve içerideki adamları görev bekliyordu...
Kim mi bunlar? Hepsini yakından tanıyorsunuz!
15 TEMMUZ'da mesela TAYYİP BEY bir anlık gafletle Yunan Adaları'na çıksa bunlar 30 saniye sonra o koltuklardaydı!
Durum bu!
Şimdilik!
NOT: Londra'daki Akın İpek paralelin dışına çıkacağını söyledi. İma etti. Ne oldu? Anında GÜLEN'in önündeki görüntüleri servis edildi. Böyle çok adam var? Siyasi ve işadamı... İttifak işbaşında!
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- Ergün Diler
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