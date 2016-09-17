İzmir şifresi
1972'de Mülkiye Müfettişliği görevini yürüttü. 1975 yılında Kocaeli Valiliği'ne tayin edildi.
1977'de ise EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ oldu. Bir yıl sonra MERKEZ valisiydi. Ancak bir yıl sonra da Ankara Valisi olarak işinin başındaydı. Ertesi yıl tekrar merkez valisiydi!
Sonra YÖK üyeliğine atandı.
Buradan da İzmir VALİSİ olacaktı.
Yıl 1984'ü gösteriyordu! Sanıyorum 4 yıl kadar İzmir'de görev yaptı! Buradan ayrıldığında İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI'ydı... YÖK dışında SAYIŞTAY'da görev aldı. Siyaset istiyordu. Kocaeli'nden Meclis'e geldi.
Sonra aynı yerden tekrar vekil seçildi, yine Meclis'teydi. Sonra Antalya'dan geldi! Belki en uzun süre MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI yapan isimdi... Çok sevilir ve sayılırdı. Hem MÜLKİYE'de hem de görev yaptığı yerlerde herkes övgüyle söz ederdi.
İZMİR VALİSİ olarak görev yaptığı yıllarda, Pensilvanya burada kök salıyordu. Darbe sonrası ve öncesi bir el onu koruyordu. İstanbul'a gelmeden önce güç topladıkları yer İZMİR'di.
Kimse onlarla ilgili bir engelleme yapmıyordu. İbrani kökenli aileler, masonluğu kente getiren kişilere destek olurken kimse "Bunlar ne yapıyordu?" diye sormuyordu!
Hamdi Nüzhet Çancar ve çevresi, HİMMET paralarını yöneten insanların başında geliyordu. Davi Pardo gibi isimler de işin içindeydi. İlaç dağıtım şirketi olan eczacı aileler, paraları bir yerden bir yere götürüyordu! Yönetim bunlardaydı. İbrani kökenli aileler, Pensilvanya'yı SABETAY SEVİ'ye benzettikleri için sevgi duyuyorlardı.
Sevi de vaazlarında ağlar, düşer bayılırmış. Bilemem. Duyduğum bu!
Ama İzmir'i anlamadan bu yapıyı çözmek çok zor. Devletin içinden gelen desteği bilmeden temizlik operasyonlarını sağlıklı yürütmek hiç kolay değil...
Vecdi Gönül İzmir'de görev yaparken, bunlarla bir teması oldu mu? Kol kanat açmak zorunda kaldı mı? Ya da hareketin büyümesi için yol verdi mi?
BİLEMEM!
Cevap Vecdi Bey'de... İçişleri Bakanlığı'nda görev yaptığı yıllarda KADROLAŞMA yolunda adımlar atıldı mı? Belli isimlerin önü açıldı mı?
Birileri, "görmezden" gelindi mi?
Bunları da bilemem.
Cevaplar Vecdi Bey'de...
Vecdi Bey konuşsa, bence çok şey daha sağlıklı bir bünyeye kavuşur.
Belki konuştu biz bilmiyoruz. Bunu da bilemem.
Ama Abdullah Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamadan önce CEMAAT, Vecdi Bey'i istiyordu. "ASKER BÖYLE İSTİYOR!" diye de ters köşe yapıyorlardı! Ufuk Güldemir'in televizyonunda CEMAATÇİ olduğu bilinen isim PERDE ARKASI bilgi vermek için bağlanıyor ve "AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Vecdi Gönül'dür!" diyordu.
Vecdi Bey İzmir'e Vali olarak giderken de, Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ Paşa'dan izin alıyordu.
Başka bir görev yerine, İzmir'e gitmesini isteyen Üruğ Paşa idi...
Emniyet'te örgütlenmenin kökü de İzmir'e dayanıyordu! Et-Balık Kurumu'nda görev yapan EMNİYET İMAMI İzmirli polis müdürleriyle yürüyordu. İsimlere girmek istemiyorum. Bilen biliyor. Vecdi Bey'e yol verenlerden biri Oğuzhan Asiltürk Beyefendi idi. Valilik galiba böyle geldi.
Korkut Özal Bey de, çok destek oldu.
O dönem İzmir'de görev alan ve el verilen EMNİYETTEKİ İSİMLERE İYİ BAKMAK ŞART...
Bilerek ya da bilmeyerek o yıllarda İzmir'de bir MAYA ATILDI! O dönem orada görev yapanlar gözden kaçırmış olabilir. Bir şey diyemem! Ama o yıllarda orada ne olduysa bu YAPI büyüdü! Gözden uzak tutulmaması gereken bu!
Vecdi Bey gibi bir isim hatırladıklarının bir bölümünü anlatsa işin rengi değişebilir. En azından ben söylemiş olayım... Bir de bunca yıl MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI neden hep Vecdi Bey'e nasip oldu? Ben en çok bunu merak ediyorum. Acaba bu görevde iken TASFİYELERDE bilmeden de olsa görev aldı mı? Bilmeden, haksız yere üzeri çizilenlere seyirci kaldı mı?
Neyse...
Peki böyle kritik isimler denilince akla kim gelmeli?
Bu isimlerden biri Muharrem Tozçöken'dir!
Muharrem Bey de Ankara Hukuk'tandır. Birkaç yerde kaymakamlık yaptıktan sonra kendisi, en kritik noktaya geldi! EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI...
1980 DARBESİ'nden sonra Türkiye içinde polisin başrol oynadığı pek çok şey yaşadı. Susurluk gibi... Muharrem Bey kritik bir görevde, kritik işlere imza attı mı? Acaba bu YAPI'nın gürleşerek ve büyüyerek bir dev haline gelmesinde rol aldı mı? Bilerek ya da bilmeyerek!
Mesela NİĞDE'de paralel örgütün istihbarat teşkilatı kurulmuştu. Oradan başlayıp her yere yayıldılar! Tozçöken Bey de gariptir Niğde'de görev yaptı.
"Onun döneminde oldu" demiyorum ama orada çok garip şeyler yaşandı!
Bunlardan haberi var mıydı? Varsa bir şey yaptı mı?
Daha önemlisi o yılardan itibaren kimler nerelere özel olarak getirildi?
Bunları biliyor olmalılar! Birileri çıkıp DEVLETE MÜCADELESİNDE yardımcı olmalı...
Mesela şu an aktif ve önemli görevlerde bulunan isimlerle ilgili bir yerlere bir şeyler gitmeli... Çok var çünkü!
Bakın! Yanlış anlaşılmasın! Devlet, elbette mücadele ediyor. Ama bu yapı bildiğiniz gibi değil. Yıllarca renk vermeden yaşayabilirler! Hiç anlamazsınız. Kolay değil ulaşıp tasfiye etmek. Kritik yerlerde görev yapanlar yardım etmedikçe inanın çok zor. Hem kurunun yanında yaş da yanmaz böylece... Cemaat içinde uzun süre geçirenlere baktığımız zaman da durum farklı değil. En azından bazı isimler çeşitli nedenlerden dolayı yardım da bulunamıyor. Önceden ŞANTAJLARA ve DARBELERE karışanlar, mücadeleye destek veremiyorlar. Söylenenlerin çoğu magazin! Pensivanya televolesi yapıyorlar. Konunun özüne ilişkin tek cümle yok.
Onlar söylemese de çok korkuyorlar.
Hala korkuyorlar. Himmet bir çok yerde kaldığı gibi devam ediyor.
Fişleme ve raporlama da. Parayı taşıyanlar hala dışarıda. Kimin kim olduğu, kimin kime bağlı çalıştığı, kimin kime referans olduğu, kimi kimin istediği belli... Herkes bildiklerini anlattığı zaman işler yoluna çok daha kolay girer.
Hatırlayın Gülen, YEŞİL KART almak için başvurdu. Ama geri çevrildi.
Bunun üzerine Fuller gibi, Fidas gibi CIA ajanlarının yanı sıra eski BAŞBAKAN Yıldırım Akbulut ve eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, devreye girdi. 27 kişilik özel imza listesinde bu isimler de vardı. Hikaye uzun ve derin! Anlamamız şart!
15 Temmuz'dan sonra en konuşulan isimlerden biri Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz oldu. Pensilvanya'dan öğrendiğime göre, Gülen darbe girişiminden önce Öksüz'ü arayıp "GÜL YAPRAK DÖKECEK!" demiş. Yani bir an önce kaç demiş!
Ama o kaçmayıp AKINCI ÜSSÜ'ne arsa bakmaya gitmiş! Bunun nedenini kimse bilmiyor. Pensilvanya'da yine konuşulanlar arasında Adil Öksüz'ün sorgusuna AMERİKALILAR'ın da girdiği... Bunu seslendiriyorlar. Ve devletin bir kanadının ÖKSÜZ'ü bloke ettiğini düşünüyorlar. Merakları çok büyük! Oyun içinde oyun!
Bakalım neler olacak... Ortalık hareketlenecek!
Sanki birileri BAYRAMIN çıkmasını bekliyor!
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- Ergün Diler
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