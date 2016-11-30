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Faruk Erdem FARUK ERDEM
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba

Bu neyin zammı birader

Biliyorsunuz hükümet otomobilde yeni bir vergi sistemine gitti. SIFIR otomobillerde fiyatına, motor hacmine göre vergi belirlendi.
Dolayısıyla daha lüks araçların vergisi artmış oldu. Adalet sağlandı.
Sıfır otomobillerdeki fiyat değişiminin sebebi bu.
Ama ne olduysa, İKİNCİ ELDE (kullanılmış) birden etiketler piyasa şartlarının üstünde değişmeye başladı.
Önceki pazar günü, yani ÖTV açıklamasından hemen sonra, ikinci el satılan büyük plazaları ve oto pazarlarını dolaştım. Fiyatların ne olduğunu öğrenmeye çalıştım.
Hangi arabayı sorsam, "Fiyatını belirliyoruz" cevabıyla karşılaştım.
"Neden" diyecek olduğumda da "ÖTV arttı ya ondan" diyenler oldu.
"Dolar yükseliyor abi" gibi bir bahane ortaya atanlar bile vardı.
Bir başka otomobil satış yerinde ise araçların üzerlerindeki fiyat gösteren belgeler kaldırılıyordu.
"Ne yapacaksınız?" dediğimde "Gelen artışı ekleyip yazacağız" cevabını verdiler.
Bu zammın ölçüsü ne?
Dün ekonomi sayfamızda da bu haberi verdik.
SIFIR otomobillerin 'fiyatı artıyor' algısıyla talep İKİNCİ ELE kaydı ya...
Bazıları 5-10 bin lirayı cebe koyma peşinde.
Arkadaş, bu arabaların ÖTV'si zaten ödenmedi mi? Arabayı ilk alan parayı vermedi mi?
Siz neyin ÖTV zammını yapıyorsunuz?
Bu araçlar ilk alıcısı tarafından değeri verilerek alınmadı mı? Siz hangi kur artışından bahsediyorsunuz?
Arabaları dolarla mı alıp satıyorsunuz?
Bu arabaları alıp satmak için zaten tüm vergilerinin, cezalarının ödenmesi gerekmiyor mu?
1-2 yaş ve kilometresi az arabalarda sıfıra gelen zammın en fazla 4'te 1'inin, diğerlerinde ise en fazla yüzde 10'unun 'Malımın değeri arttı, yenisini yerine koyamam' mantığı ile yansıtılmasını anlıyorum.
Ama bu kadar acele etmeyi, alırken zaten kâr ettiğiniz arabaya, sıfırına gelen zammın aynen yansıtılmasını çözemiyorum.
Doluya koyuyorsun almıyor, boşa koyuyorsun dolmuyor.
Sağdan bakıyorsun olmuyor, soldan bakıyorsun sebebi bulamıyorsun.
Soruyu tekrarlayalım...
Bu neyin zammı birader?
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