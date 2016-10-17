Faruk Erdem
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En büyük reform başkanlık
- Başbakan Binali Yıldırım, başkanlık sisteminin ekonomiye de Türkiye'ye de istikrar getireceğini söyledi.
- "En büyük yapısal reform başkanlık sistemi" diyen Yıldırım, Türkiye'nin sürekli tek başına iktidar üretmezse sorunları çözemeyeceğini belirtti. İstanbul'da gazetelerin ekonomi müdürleriyle bir araya gelen Başbakan Yıldırım, sorularımızı cevaplandırdı. Toplantıya; Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Maliye Bakanı Naci Ağbal da katıldı.
- Başkanlık sisteminin Türkiye'de istikrar için şart olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:
KORKUYORLAR
- "Başkanlık demek, güçlü sürekli tek başına iktidar demek. Türkiye sürekli tek başına iktidar üretemezse sorunlarını çözemez. Güçlü sürekli siyasi istikrara ihtiyaç var. Bunun çözümü ise başkanlık sistemi.
- Güçlü siyasi iktidar ile karar alma süreçleri hızlanacak ve ekonomide zaman kaybı önlenecek." Başkanlığa karşı çıkma mantığı olarak 'özgüven eksikliği'ni gösteren Başbakan Yıldırım, "Biz kazanamayız korkusu ile karşı çıkıyorlar. Sen de çalış kazan. Bu sistemi kısa vadeli değil uzun vadeli düşünmek lazım" dedi. Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin sürdüğünü ve bir bağımsızlık mücadelesi verildiğini belirten Yıldırım, "Kara propaganda yapılıyor. Türkiye, Çin ve Hindistan'dan sonra büyümede dünya ortalamasının üstünde. Dışarıda algıyı değiştirmeliyiz. Bunun için bakanlarımız dünyayı dolaşıp gerçekleri anlatıyor" diye konuştu.
EKONOMİMİZ SAĞLAM
- Ekonomide reformların sürdüğünü hatırlatan Yıldırım, "FETÖ'cü hainler darbe planlarken, biz reform yapmaya devam ettik. Yapmaya devam ediyoruz. Bürokrasiyi azaltacak, yatırımların önünü açacak tedbirler alıyoruz. Bütçede 2017'de 77.5 milyar lira yatırım öngördük. Bunun 3 katını özel sektör yapacak. Körfez ülkeleri başta olmak üzere yatırımcılardan büyük talep geliyor. Türkiye ekonomisi sağlam ve biz ekonomimize güveniyoruz" dedi.
- Nurettin Canikli ve Naci Ağbal ile birlikte gazetelerin ekonomi müdürleriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, faizlerin düşmeye, ekonominin istihdam üretmeye devam ettiğini belirtti. Yıldırım, dolardaki yükselişin genel olduğunu söyledi.
DEV ŞİRKETLER GELİYOR
- Başbakan Yıldırım, "Dünyanın birçok bölgesinden ve her sektörden dev şirketlerin CEO'ları 27 Ekim'de Türkiye'ye gelecek. Onlara Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerini anlatacağız. Sayıyı sınırlı tuttuk. 21-22 kişi gelecek" diye konuştu.
PROJELER PİYASAYI CANLI TUTTU
- 2009 krizinin etkilerinin sürdüğünü ve küresel daralmanın yaşandığını belirten Yıldırım, "Biz o dönemden bugüne krize inat yatırıma devam ettik. Altyapı yatırımlarını sürdürdük. Büyük projeler piyasayı canlı tuttu. Ekonomide kriz var algısını kırdı. Bunlar kıskandıran projeler. Hasetlik oluyor ve karalama yapıyorlar. 50 yıldır yapılamayan köprüleri 36 ayda yaptık" ifadesini kullandı.
KÖRFEZ İLGİSİ
- Başbakan Yıldırım, "Körfez ülkeleri 2 türlü geliyor. Türkiye'de uzun vadeli gerçek yatırım yapmak istiyorlar. Bunun yanı sıra katılım bankacılığında ortaklık yapmak isteyenler var. Ayrıca yeni kurduğumuz Türkiye Varlık Fonu'na da aktif katılım düşünceleri var" dedi.
EMEKLİNİN PROMOSYONUNU ÇÖZECEĞİZ
- Başbakan Binali Yıldırım, 12 milyon emeklinin merakla beklediği promosyonla ilgili şunları söyledi: "Bu konuda arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Biz de devreye girerek sorunu çözeceğiz. Çalışma Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu bu konuda çalışmaları yürütüyor. Bunlar neticelenince yaptığı çalışmaları bize getirecek. Onun gelmesini bekliyoruz. Bize geldiğinde devreye girip, kararımızı vererek sorunu çözeceğiz." Yıldırım, memurların insiyatif kullanmasını sağlayacak düzenlemelere hız vereceklerini de söyledi. Yatırım yapmak isteyenlerin karşısında uzun süreç bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları aktardı: "Adam yatırım yapacak, 50 yere gidiyor. Şimdi bunların hepsini basitleştiriyoruz. İşimiz; kamunun süreçlerinin hızlandırılması, mevzuatın basitleştirilmesi ve memurların insiyatif kullanmasını sağlayacak düzenlemelere hız veriyoruz."
GIDA UCUZLAYACAK
- Gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin doğru olmadığını belirten Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Bu konuda bir komite oluşturuldu. Spekülatif piyasa yapısının üzerine gideceğiz. Tarlada 1 lira, markette 8 lira kabul edilebilir bir şey değil. Sekreteryasını Merkez Bankası'nın, Başkanlığını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yapacağı komite anlık fiyat hareketlerini takip edecek. Fiyatı yükselten zinciri takip edecekler."
900 LİRALIK BORÇ 375 LİRAYA DÜŞÜYOR
- Kredi kartına taksitin piyasaya etkisi konusunda bilgi veren Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Taksit sayısının artması piyasada bir canlanmaya yol açtı. Bunun işaretlerini alıyoruz" dedi. Maliye Bakanı Naci Ağbal ise vergi barışına büyük bir ilginin olduğunu belirterek, "3.7 milyon kişi başvurup 27 milyar lira borcu yapılandırdı. Özellikle peşin ödemede getirdiğimiz kolaylık başvuruyu artırdı. Örneğin; faiziyle 900 lira olan, anaparası 300 liralık borç, peşin ödemede 375 liraya düşüyor" şeklinde konuştu.
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- FARUK ERDEM
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