Bülent Erandaç
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Darbeyi durduran selalar
15 Temmuz gecesinden bu yana "Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeyi Durduran Selalar" döneminin manevi hazzını hissediyoruz.
CIA-Pentagon-Küresel odakların taşeronu FETÖ'cü militanların 15 Temmuzu 16 Temmuz bağlayan gecedeki darbe girişimi sırasında gece okunan salalar ile halkımız meydanlara çıkmıştı. Ankara'dan ilk salayı İsmail Coşar okumuş, dalga dalga tüm camilerimizden darbe karşısında kahramanca hareket eden imamlar ve müezzinlerin sesi duyulmuştu. O gecenin gizli kahramanlarından birisi olan Türkiye'nin Diyanet, müftülükler, camiler ve mescitlerindeki görevlilerini bünyesinde buluşturan 80 bin üyeli Diyanet Sendikası Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'la, din kisveli FETÖ ile mücadelenin en hassas günlerinde Antalya'da buluştuk.
2'nci Türkiye buluşması için 81 ilimizden gelen kendilerini tüm insanlığın huzur ve barış içinde yaşaması için yüce bir davaya adamış dava arkadaşlarıyla beraber, 'DARBEYİ DURDURAN SALALAR' filmini gözyaşları içinde seyrettik.
Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya için gece gündüz çalışan Diyanet-Sen mensuplarının aldıkları kararları alkışlıyorum.
1) 15 Temmuz FETÖ darbesinde etkin görev yapan din görevlilerini anlatan 'Darbeyi durduran salalar' isimli bir belgesel film, tüm Türkiye'de aziz milletimize seyrettirilecek.
2) Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 yavrumuzu, 1 görevlimizi şehit verdik.
Ülkemizi yasa boğan olayı hep yüreğimizde hissedeceğiz. Bundan sonra yavrularımızı korumak için, Diyanet-Sen genel başkanı Mehmet Bayraktutar, tüm Diyanet-Sen üyelerini, Türkiye'nin her tarafındaki yurtları - kime ait olursa olsun, özellikle çocuk yurtlarını- incelemekle, eksikliklerini belirlemekle görevlendirdi.
3) Din kisvesi altında küresel odakların taşeronluğunu yapan FETÖ' nün faaliyet alanlarındaki olmuş ve olacak sızmaları engellemek, dinsel eğitim alanında çok aktif olunarak meydan boş bırakılmayacak.
4) Türkiye'nin büyük Konfederasyonu Memur-Sen'le beraber, tüm işlerin TÜRK LİRASI ile yapılacak,geniş biçimde dolar- Euro'ları bozdurulacak.
YENİKAPI RUHU : Diyanet-Sen'in Başkanı Mehmet Bayraktutar'ın,15 Temmuz gecesi yaşanan taşeron FETÖ darbe girişimiyle ilgili TAKVİM'e söyledikleri çok anlamlı: "15 Temmuz gecesi ülke ve millet olarak haince bir saldırıya maruz kaldık. Meşruiyetini cemaat ve dinden alan, sosyalleşmesini ve gücünü, din üzerinden devşiren, küresel aktörlerle ittifak ederek, küreselleşmiş gücüyle devleti teslim almak için imtina etmeyen, bir terör örgütünün gelebileceği son noktadır 15 Temmuz gecesi..."
SONUÇ: Mehmet Bayraktutar'ın son cümlelerini hiç aklımızdan çıkarmayalım:
"Emperyalist Batı, İslam ülkelerine karşı bugün 20. Haçlı Seferini yapıyor. Adım adım büyük İsrail projesini uyguluyor.
Müslüman ülkeleri tek tek bölüyorlar.
Ateş kapımıza dayandı. Dünya yeniden şekillendirilirken, coğrafyamız kurtlar sofrasında pay ediliyor. Müslüman bir devlet olmamız, bir de kendi kendisine yetebilen ve hatta yeniden İslam dünyasının birliğine doğru giden konumda olmamız bu Haçlı zihniyetini çıldırtıyor. Yeryüzü altüst olmadıkça "Haç ve Hilal" mücadelesi sürecektir. Hatta topyekûn "Haç" altına girsek dahi yine kabullenmeyeceklerdir.
En iyisi; "Hilalimize" sahip çıkıp, onurluca mücadele etmek ve yaşamaktır."
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