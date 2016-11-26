Fabrika ayarına döndüler...

Bülent Erandaç
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Hürriyet'in attığı manşete bakar mı sınız? "LOZAN'I DA EKLEDİLER." Emperyalist BATI, Lozan tartışmasından rahatsızmış. Avrupa, küstah kararına son anda LOZAN'I DA eklemiş. Kim bunu manşet yapıyor? Alman ortaklı HÜRRİYET GAZETESİ. Belli ki, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın LOZAN GERÇEKLERİNİ KONUŞMASINDAN PEK RAHATSIZ OLMUŞLAR. Ağababaların, baronların işlerine gelmemiş. Malum konsorsiyum yine ortalığa döküldü. Avrupa, Almanya, Fransa, Alman ortaklı Hürriyet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si. Yani İttihat-Terakki'nin günümüzdeki versiyonu.
Cumhuriyet-Eski Türkiyeciler çok rahatsız olmuşlar Lozan'ın perde arkasını ortaya koyan konuşmalardan, analizlerden. Ne konsorsiyum ama. Hiç yabancı gelmiyor Aziz Milletimize. Gazeteniz TAKVİM'in Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler "Yakından kumandalı bomba" başlıklı yazısında, Yeni Türkiye'den rahatsız olan konsorsiyumu net biçimde ortaya koydu: "Türkiye, içinde büyüyen FETÖ'ye, PKK'ya ve diğer örgütlere karşı temizlik harekâtı başlattık. Soruşturmalar, incelemeler peş peşe geldi... Bakın AVRUPA'ya, ALMANYA'YA...'Türk Devleti ile sorun yaşayan herkesi bekliyoruz!' çağrısı yaptı. Can Dündar, Zekeriya Öz, Celal Kara ve ismini sayamayacağımız pek çok İMAM buralara sığındı. Demek ki, 15 TEMMUZ'un içinde NATO vardı. Hillary Clinton-Merkel çizgisi tamamen destekti! Dün de bugün de...
Peki, bunların içimizde TARAFTARI, gönül vereni var mıydı? Hem de ÇOOOK!"
Tek dişi kalmış Avrupa'nın Türkiye içindeki kankalarının cibilliyetine hep birlikte bakalım... Ne konsorsiyum ama.
Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yapan Doğan Medya-Hürriyet-CHP-Cumhuriyet, tahrik içinde. FETÖ'cü İlhan İşbilen'in avukatı, CHP'li eski milletvekili Atilla Kart.
Hürriyet'in GİZLİ MANŞETLERİ hep AK PARTİ'yi BÖLMEYE yönelik. Altı yıl önce "kasetle gelen" Kemal'in partisi, tüm hücreleriyle AB ve ABD'ye "kapılanmış" durumda. CHP, mütemadiyen Bağımsız Müslüman Türkiye'ye saldırıyor... Yetmiyor.
FETÖ'ye ve HDP-PKK'ya destek veriyor.
Bir hayalet olan Avrupa'nın bilumum unsurları, işbirlikçileri, "Türkiye'nin bölünmesi" gayesiyle seferber olmuş durumdalar. "Güneydoğu'yu Türkiye'den koparabilmek" için yıllardır PKK terör örgütü ve HDP, emperyalist Batı'nın gözünün içine bakıyor. Haçlı Siyonist Cephesi'ne sırtını dayamış PKK/HDP/YPG, teröristleri kan kusuyor. Vatan çocukları katlediliyor.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi böldürtmeyeceğiz" mitingleri düzenleme kararı alıyor. CHP'nin bir milletvekili, sahneye çıkıyor, çekinmeden, Türkiye'den İzmir "ayrılmalı " deme cüretini gösteriyor. Ağababaların derdine bakın.
LOZAN... Türkiyemiz kendi geleceği için "ŞANGAY" diyor ve saldırılar hemen tavan yapıyor. Döviz fırlıyor, uçaklar vuruyor, içeride bombalar patlıyor... Her şeye karşı CHP'den, Şanghay beşlisine hücumda BİLDERBERG'Cİ CHP'Lİ SELİN SAYEK BÖKE. Herhalde, IMF valisi Kemal Derviş de çok üzülmüştür...
Böke "AB'deki ekonomik entegrasyon ve ortağı olan ülkelerde yaratacağı kalkınma ve refah imkanı Şangay denen yapıda yok. Türkiye'nin yönü bellidir.
Gelecek,Türkiye'nin yüzünü asla Batı'dan geri çevirmemesindedir" demeye dili varıyor. Not:Araştırmacı -Yazar Süleyman Yeşilyurt, Bilderberg'çi Türklerin derin network'unu gösterecek bir kitabı yakında yayınlanacak. Türk bilderbergcileri bakalım hangi sütrenin arkasına saklanacaklar?
SONUÇ: Avrupası, Almanyası, Fransası ve Türkiye içindeki işbirlikçileri/ hainler, Lozan tartışmalarından rahatsızmışlar? Kim bunların sesi.
LOZAN'I DA EKLEDİLER manşetini atan zihniyete dikkatle bakınız. Biliyoruz...
15 Temmuz'daki FETÖ-ABD-CIA-NATO darbe kalkışmasının berhava olmasından üzgünsünüz. Aziz milletimizin tek dişi kalmış Avrupa'ya bir mesajı var: Cumhurbaşkanımız'ın sözleri size kapak olsun. Sykes Picot'unuzu paçavra ettik.
Yeni tezgahlarınızı da bozacağız.
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