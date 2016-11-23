Bülent Erandaç
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Kod adı 11 Kasım
CIA- PENTAGON'UN OYUNCAĞI FETÖ'nün aslında Türkiye'yi işgale yönelik kanlı darbeyi, Amerikan seçimlerinin üzerinden 48 saat geçtikten sonra, 11 Kasım Cuma akşamı yapmayı planladığı, fakat ciddi sızmalar nedeniyle hain teşebbüsü öne çektiği netleşti.
11 Kasım hain planını sızıntılar, Genelkurmay'da ciddi hazırlıkların başlaması, MİT'in stratejik hamleleri bozunca, teröristbaşı Fetullah'ı yönlendiren derin güçler, darbeyi öne çekmenin düğmesine bastılar.
FETÖ, 11 KASIM'I PLANLAMIŞTI.
1) Amerikan seçimleri 8 Kasım'da yapılacaktı. FETÖ'YE göre kazanan Hillary Clinton olacaktı. Teröristbaşı Gülen, Clinton'un rüzgârıyla cuntasını ABD destekli harekete geçirmek için bir iklim yakalayacaktı. Örneğin, uyduruk 15 Temmuz darbesinin TRT'den okunan Yurtta Sulh belgesindeki NATO'ya bağlılık daha da anlam kazanacaktı. 2) 11 Kasım'a kadar, FETÖ cuntası kontrollü kaosla, ordudaki cuntasının idareye el koymasının önünü açacaktı. 3) 10 Kasım'da provokasyonlar yapılacaktı.
4) Yüksek Askeri Şura'da ordudan FETÖ'cü diyerek atılacak isimler, 15 Temmuz sonrası atılanlar kadar geniş ve etkili olmayacaktı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, önceki gün harika bir iş başardı. FETÖ fezlekesiyle gizli tanık ve itiraflarla, FETÖ KARANLIĞININ ÇÖZÜLMESİNDE önemli bir kavşağın geçilmesini sağladı. 17 Aralık sürecini didik didik eden savcılara göre "CIA ve FBI'n geliştirdiği strateji gereği (CIA stratejisinin 2013 yılında kurgulandığını hiç aklımızdan çıkarmayalım) FETÖ'nün özel yetiştirilmiş kadrosuna değişik konularda eğitim veriyordu..." Çok önemli itirafçının ifadesine göre, "17 Aralık darbesi başarılı olsaydı, Fetullah Humeyni misali yurda dönecekti.
17-25 Aralık darbe girişimindeki başarısızlık Fetullah'ın ABD ve İsrail nezdinde prestij kaybetmesine neden oldu. Bu nedenle hükümeti zayıf düşürmek amacıyla yeni bir darbeyi ORDU CUNTASIYLA yapmaya karar verdi" deşifresi çok önemli. Ankara Batı Savcılığı fezlekesindeki bir başka bölüm de nefes kesici: "ŞUBAT-2012 PLANINI HAKAN FİDAN BOZDU.
FETÖ, MİT Müsteşarı Fidan'ın başını Fetullah yiyebilseydi, yerine emniyet kökenli R.A'yı getireceklerdi" FETÖ, MİT'i ele geçirmek için çok uğraştı, çok. R.A şu anda FETÖ'cü olarak Hrant Dink katli iddiasıyla tutuklu.
"Akşener milletvekili arıyor" başlıklı yazımda MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun ismi geçiyordu.
Beni aradı, bazı konulara açıklık getirdi. "Meral Akşener'le beraber değilim.
Bugün, Meral Akşener'le bırakın beraber olmayı hiç görüşmedim. Onun yanında yer almam" dedi.
SONUÇ: Türkiyemizi Allah korudu. Sızma olmasa, ABD'de Trump yerine Hilary Clinton kazansa, 11 Kasım darbesi Türkiyemizi gafil avlayacaktı. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı olmasa gerçekten mahvolmuştuk. FETÖ karanlığının kılcal damarlarına giren savcılarımızı alınlarından öpüyorum.
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Kod adı 11 Kasım
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