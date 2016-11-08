Bülent Erandaç
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Derin Amerika
Çünkü, "Görünmeyen Amerika" yani Derin Amerika, öyle karar verdi de ondan.
Derin Amerika karar verdi mi iş tamamdır. Peki, "Derin Amerika" ne demek? Çatıda, CFR (Council on Foreign Relations-Dıs ilişkiler Konseyi), Bilderberg, Wall Street var. Diğer adı İlluminati'dir.
CFR'YE BAKINCA, BAŞKAN'IN KİM OLACAĞI BELLİ. 25 AİLE, dünyayı idare edecek mekanizmaları çalıştırır. 2 Rock yani TAŞ, Rockefeller ve Rockshilds en çok tanınan meşhur BARONLARDIR. Silah, petrol, kimya, banka, sigorta baronları Yahudi sermayesi ana karargâh özelliğindedir. CFR (Council on Foreign Relations-Dış ilişkiler Konseyi)...
Clinton, Antony Lake, Al Gore, George Bush, Warren Christopher, Colin Powell, Les Aspin, James Woolsey (CIA direktörü) gibi isimlerin CFR'de (Council on Foreign Relations-Dış ilişkiler Konseyi) bulunmaları TESADÜF DEĞİLDİR. Özellikle CIA, DIA, DEA ve başka istihbarat şefleri bu örgütün de elemanıdır. Bugün CFR için finans su kuruluşlardan gelir: Xerox, General Motora, Bristol-Myers-Squip, Texaco, Alman Marshal Fund, McKnight Vakfi, Ford Vakfı, Andrew Mellon Vakfı, Rockefeller kardesler vakfı, Starr Vakfi vb.
1988'den beri 14 devlet bakanı, 14 Hazine Bakanı, 11 Savunma Bakanı ve birçok Federal Büroya ait görevli CFR üyeleri arasından seçilmiştir.
Her CIA direktörü, Richard Helis, William Dolby, George Bush, William Webster, James Woolsey, John Deutsch ve William Casey hep CFR üyeleri arasından gelmiştir. CFR kanatlarında Pentagon- CIA, Gizli CIA Rand Corp., Stratfor bulunur. Parlak beyinleri meşhurdur.
Bernard Lewis, Fiedman, Kissenger (Derin Amerika beyni Henry Kissenger CFR kurucusu David Rockefeller ile tanıştıktan sonra sansı açıldı), Brezezinski. Graham Fuller'i Rubin'i, Edelman'ı, Abramowitz'i görürüz. Görünen Amerika'nın yüzü Başkan, Beyaz Saray'dır. Senato'nun ağır Senatörleri ABD'nin güçlü lobilerinin temsilcileri pozisyonundadır. DERİN GÜÇ BİDEN'E BAKINIZ. TARİH: TEMMUZ-2016. Başkan Hillary Clinton, başkan yardımcısı olarak Virginia Senatörü Tim Kaine'i seçtiğini söylerken şöyle konuştu: "Hayatını başkaları için mücadele etmeye adamış biri olan Tim Kaine'in takım arkadaşım olduğunu açıklamaktan heyecan duyuyorum." Daha önce Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanlığı görevini de yürüten Kaine, partide sevilen, deneyimli ve birikimli bir politikacı olarak tanınıyor.
TARİH 28 EKİM 2016...
Rusya lideri Putin'in Medya dünyasındaki önemli kolu SPUTNİK yazıyor. ABD başkan adayı Hillary Clinton'ın ekibinin seçimi kazanmaları halinde dışişleri bakanlığına ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı getirmeyi düşünüyor. Hillary Clinton'ın dışişleri bakanı olarak ABD başkan yardımcısı Joe Biden'ı listenin en başında tuttuğunu ABD'li siyasi haber sitesi Politico da duyurdu. NBC'ye konuşan güvenilir bir kaynak da Clinton'ın başkanlığı kazanması halinde Biden'ı Dışişleri Bakanı olarak düşündüğünü doğruladı. Kim Biden? Derin Amerikan'ın güçlü adamı. 36 yıl senatörlük yapan ve başkan yardımcısı olmadan önce ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi başkanlığını yürüten Biden, ülkenin en kıdemli siyasetçilerinin en önde geleni. Hillary Clinton'dan önce Biden'in Demokrat Parti Başkan adayı olacağı açıklanmıştı.
Sonra ne oldu? Başkan yardımcısı Biden, VAZGEÇTİ, sonra "Başkanımız Hillary Clinton olmalı" dedi. NE TESADÜF....
SONUÇ: Eski dört başkana, Baba Bush, Clinton, Oğul Bush, Obama'nın yaptıklarına bakınız. Hepsi, senaryosu yazılan BÜYÜK OYUN'UN BAŞ AKTÖRÜDÜR. Sonunda her şey AMERİKAN'IN GRAND STRATEJİSİNE göre yürür. ABD'de Dışişleri Bakanlığı, çok önemli bir mevzi. Derin Amerika'nın görünen ve görünmeyen kollarını içerir. Obama'nın Başkan Yardımcısı Biden, Hillary'in Dışişleri Bakanı olduğunda DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ dünyayı idare etme stratejilerini rahatça uygulamayı sürdürecektir.
Başkan Obama'nın yardımcısı Biden'in Hillary Clinton'un muhtemel Dişişleri Bakanı olacağının sızdırılmasıyla, Derin Amerika'nın kimin Başkan olacağını istediği örtüşmektedir.
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- BÜLENT ERANDAÇ
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