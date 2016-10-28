Bülent Erandaç
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Yeniliğin peşinde
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yardımcısı Egeli hemşerim Süleyman Kocasert, güzel işler yapıyor.
İhracatçılarla yaptıkları beyin fırtınalarıyla, Türkiyemiz'i 2023 yılında, 500 milyar dolarlık hedefe ulaşılmasına kilitliyorlar.
Türkiye İnovasyon Haftası Adana Buluşması renkli ve duygusal gelişmelere sahne oldu.
Gazeteci dostum, PR Halkla ilişkiler Grubu başkanı Kerim Sallancı ve oğlu Özgür Sallancı'nın bir araya getirdiği kalabalık bir medyanın takip ettiği İnovasyon Adana buluşmasında, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın yakın ilgisi takdire şayandı.
Paneller, tasarımdan sosyal yaşama, eğitimden sağlığa kadar çeşitli alanlardaki workshoplar ve eğitimlerle inovasyon algısı Çukurova bölgesine aşılandı. İnovasyon (yenilikçilik) Türkiyemiz'in gündeminde gereken yeri almış bulunuyor.
Denizlili hemşerim TİM Başkanvekili Süleyman Kocasert beyin fırtınasına çok iyi hazırlanmıştı. "Yeniliği takip etmenizi değil, yeniliği sizlerden bekliyoruz" sözleri, yeni yol haritası gibiydi.
"Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) olarak 5 yıldır düzenlediğimiz inovasyon etkinliklerinin meyvelerini toplamaya başladık. Fakat 2023 hedefleri için yüzde 1 seviyelerine ulaşan Ar-Ge payının yüzde 3'ün üzerine çıkması gerek. İnovasyon sıralamasında 12 basamak yükselerek 46. sıraya çıkmış olmamız bir başarıdır. Önümüzde daha çok yol var, siz gençlere büyük görevler düşüyor, yeniliği sadece takip etmek yetmez, yeniliği sizlerden bekliyoruz." Türkiye İnovasyon Haftası Adana buluşması, gençlerin yoğun ilgisiyle başladı.
Çukurova bölgesinin katma değerinin artırılmasının amaçlandığı beyin fırtınasının, İnovatif Şirketlerin Yıldız CEO'ları panelini Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz moderatör olarak yönetti.
"Tasarıma odaklanırsak taklit eden değil taklit edilen ülke oluruz" vurgusu yapan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın değişmesine yönelik notlar verdi:
"Değişim ve gelişim bu toprakların doğasında var. Adana sanayisinin de değişmeye, kendini yeniden tanımlamaya ihtiyacı var.
Bölgenin sahip olduğu potansiyel bulunulan noktanın çok üzerinde.
İnovasyon sadece yeni bir ürün yaratmayı değil, mevcut ürünü daha hale de getirmeyi de kapsar.
Bunu başarmak için her zaman büyük değişimler gerekmeyebilir, küçük dokunuşlarla da başarabilirsiniz." Başkan Kıvanç'ın belirttiği gibi, inovasyon sadece yeni bir ürün yaratmayı değil, mevcut ürünü daha cazip hale de getirmeyi de kapsıyor.
Türkiye'nin ihracatta sıçrama yapamamasında inovasyon eksikliğinin de önemine dikkat çeken Türkiye İnovasyon Haftası Adana Komitesi Başkanı Bülent Aymen "Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz.
Tasarımdan üretime kadar her alanda inovasyon kültürünü yerleştirmemiz lazım" dedi.
"Rekabet için kemer sıkma, fiyat düşürme sürdürülebilir değil" sözü dikkat çekti.
SONUÇ: TÜRKİYEMİZ GÜCÜNÜ VE POTANSİYELİNİ KEŞFETTİ.
İHRACATÇILARIMIZ 2023 HEFEFİNE KİLİTLENMİŞ.
YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRAÇ EDECEK ATILIMI YAPARSAK ÜLKEMİZİ KİMSE DURDURAMAZ.
DURMAK YOK.
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Yeniliğin peşinde
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