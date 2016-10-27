Bülent Erandaç
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‘Kan’kalar!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İngiliz ve Amerikan Büyükelçileri'yle konuştuktan hemen sonra 15 Temmuz FETÖ'nün ülkemizi işgal darbe girişiminden sonraki YENİKAPI RUHU'ndan uzaklaşmasının, eski taktiklerine dönmesinin tesadüfî olmadığı anlaşılıyor.
Bazı mahfiller, Aydın Doğan medyasının da 15 Temmuz'da değiştiğini pompalıyordu.
Hırçın muhalefetten uzaklaştıklarını, özellikle de HDP hayranlığına pek tanık olunmayacağını söylüyorlardı.
Öyle mi? Rüzgar geçince, sütre gerisinden çıkan kafaları görmeye başladık. Malum medyanın merkez üssünden vereceğim son 2 örnek, 15 Temmuz'dan sonrası işaret fişekleridir.
BİRİNCİ ÖRNEK: Eski Türkiye'nin amiral gemisi Hürriyet'in, FETÖ-CHP kankalığının organize ettiği, 'mağdur edebiyatı' pompalamasında, FETÖ sulandırılmasında, psikolojik harp tekniklerini uyguladığı iddia ediliyor.
Vatandaşlarımıza göre kankalık şudur?
Kankalık omzumuza uzanan bir eldir.
İhtiyaç olunca yanımızda olmaktır.
Paylaşmaktır, beraber ağlayıp beraber gülmektir, yakınında olunmadığı zaman da acaba ne yapıyor diye düşünmektir.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülere sahip çıkışı sürüyor. Bakar mısınız? Önceki gün CHP Grup Toplantısı'nda, FETÖ'nün sahte dinleme kasetlerine atıfta bulunuyor, sonra "Darbeyi fırsat bilip 1 milyonu aşkın mağdur yaratıldı, ben mağdurlara sahip çıkıyorum. Rıza Sarraf. Evet, Amerika'ya gidiyor herkesle konuşuyor, rüşvet veriyordu, çikolata kutusunda para gönderiyordu..." diyerek, aynen FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası tavırlar, taktikler içinde.
İKİNCİ ÖRNEK: HDP'li Diyarbakır Belediye Başkanı Gülten Kışanak gözaltına alınıyor. Anında, CNNTURK TV'de (Derin Amerika-İngiltere taşeronu) bölücü PKK örgütünün siyasi kanadı HDP aşkı aniden hortluyor... Salı akşamı CNNTÜRK TV'de tartışma programı var. Terör örgütü PKK'ya destekten Gülten Kışanak gözaltına alınıyor, birkaç dakika sonra moderatörün önüne not geliyor. Bir heyecan, bir heyecan, nefes nefese Diyarbakır'dan gelen haber okunuyor. Arkasından, programa katılanlara konu yorumlatılıyor.
Sorular, tepki gösterilmesini sağlamaya yönelik. Program bitiyor, saat başı haber Kışanak. Sabah programlarının ana konusu yine Kışanak. Ne kadar çok seviyorlar Gülten Kışanak'ı? Kışanak neden gözaltına alındı? Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama: "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma sözde Demokratik Özerkliğin ilan edildiği Demokratik Toplum Kongresi'ne katılmak ve burada olağan üye sıfatıyla örgüt lehine konuşma yapmak, PKK/ KCK silahlı terör örgütünün çağrısı ve talimatları doğrultusunda Diyarbakır ilinde düzenlenen nevruz etkinliklerinde terör örgütü lehinde söylemlerde bulunarak özerklik çağrısı yapmak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adına tescilli resmi araçları silahlı terör örgütü üyelerinin cenazelerine tahsis etmek suretiyle kullandırmak, yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılarak cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek nitelikte örgüt lehine söz ve eylemlerde bulunmak." Çok sayıda eylemine yönelik olarak toplanan somut maddi her türlü şüpheden uzak kuvvetli suç şüphesi oluşturan deliller uyarınca gözaltına alınış var. Taşeron PKK militanları askeri, polisi, vatandaşı şehit ediyor,Eski Türkiyecilerın aşkları (Demirtaş-HDP) hortluyor....
SONUÇ: HDP kankalığı yapanlara "Dön bak Ayna'ya" adlı şarkının sözlerini hatırlatırız: "Aklın fikrin hep onda. Mavi gözde al dudakta. Vazgeç artık uğraşma. Berduş oldun bak bu yaşta... O hayaldi sen kandın. Bir söze bir bakışa yandın. Yalan atmıştı aldandın. N'oldu ha noldu sana... Hadi kanka kendini topla durmasana, bir canın yok bundan başka... Hadi kanka kandırıverdi anlasana, kime kalmış bu yalan dünya..."
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