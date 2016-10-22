Bülent Erandaç
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HDP ve CHP’nin Bizans oyunları
Konuşmaları, çıkışları, medyalarıyla, Bizans taktiklerini sergilemeleri aldı başına gidiyor. CHP/ HDP'nin başkanlık yolunda takozluk yapmasının, köstek olmasının arka planı Aziz Milletimizce merak ediliyor.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmek için kardeş iki partinin Bizans oyunları Aziz Milletimizi rahatsız ediyor.
CHP ve HDP'nin karnı ağrıyor.
Bir dertleri var.
Devlet Bahçeli ne yapmış, "Getirin Meclis'e" demiş, Başbakan Binali Yıldırım da yaşanmakta olan İFLAS ETMİŞ ANAYASA'yı değiştirmek için harekete geçmiş. Kemal Kılıçdaroğlu- Selahattin Demirtaş ve sözcüleri beraberce, Devlet Bahçeli'ye saldırıyorlar.
AK Parti ve MHP, "Halkımıza gidelim, Milletimize soralım" diyor, CHP-HDP, Bizans defansını tahkim ediyor.
Birisi, Cumhuriyet HALK Partisi, diğeri HALKLARIN Demokrasi Partisi elele kol kola, halka karşılar. Halktan korkuyorlar. Birçok tanıdığım CHP'li ailedeki dostlarımla konuşuyorum.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden halktan korktuğunu anlayamadıklarını, "Bizim bilmediğimiz bir şeyler mi var?" diye soruyorlar. Evet var. Kuyruk acıları var. 7 Haziran 2015'te kaldılar.
Ağababalar istemiş, sık sık Amerika- Avrupa seyahatleri yapılmış. 7 Haziran seçimlerinde AK Parti'yı iktidardan indirecekler, CHP-HDP, yanlarına MHP'yi alıp hükümet olacaklar. Devlet Bahçeli, Brüksel tezgâhlarını görünce, BLOK OYUNU bozmuş. 1 Kasım'da gidilen seçimde, CHP/HDP çökmeye başlamış, işte kuyruk acıları oradan geliyor. IMF Valisi Kemal Derviş koşmuş gelmiş, AK Parti'nin yanına CHP'yi sokmak için Başta Hürriyet-Cumhuriyet ve medyasıyla havalara girmişler, olmamış.
İşte kuyruk acıları buradan geliyor.
HALKTAN KORKANLAR. HALKTAN KAÇANLAR... Aziz Milletimiz, 21 Ekim 2007 referandumunda, Cumhurbaşkanını "Biz seçeceğiz" kararı vermiş. Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş farkında değil. Aziz Milletimiz, 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanını bizzat seçmiş, Tayyip Erdoğan'ı yüzde 52 oyla Devlet Başkanı yapmış, Kılıçdaroğlu/Demirtaş fakında değil. CHP/HDP neyin peşinde?
Cumhurbaşkanlığını kazanmaları şansı yok. Biliyorlar. "Mevcut topal anayasa devam etsin, belki bir gün AK Parti'yi iktidardan düşürürüz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı (2014-2019/2019- 2024'e kadar görevde kalacak) kuşatma fırsatı yakalarız" rüyası görüyorlar. Devlet Bahçeli'ye saldırıyorlar. Biliyorlar ki, iş bir kez referanduma kaldı mı Erdoğan kazanacak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 15 Temmuz FETÖ işgal darbesi sonrası, Allah korusun Erdoğan'ın alternatifi olmadığını görüyorlar. Kendilerinin (Kemal Kılıçdaroğlu-Selahattin Demirtaş) halkta karşılıkları olmadığını hissediyorlar.
Şu anda Türkiye'de tek bir güçlü lider;
Erdoğan var. Küllerinden sıyrılan bir millet, bir devlet aklı var. Aziz Milletimiz, bütün düşünsel, yaşamsal farklılıklarını kenara koymuş, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'da YENİ TÜRKİYE'Yİ, YENİ PARADİGMALARı buluyor. Anketler ortada. AK Parti ve MHP seçmenleri ağırlıklı olarak Başkanlık oylamasında EVET oyu vereceklerini söylüyor. CHP/ HDP başkanları karşılar ama, bu iki partinin de seçmenlerinin bir bölümü, YENİ ANAYASA İSTİYOR, BAŞKANLIK DA OLABİLİR demekte. Milletin vekilleri halletmiyorsa, milletin kendisi, çare bulacak. Milletin önüne gidecek tasarıyı, Kılıçdaroğlu/Demirtaş engellemenin peşindeler, Bizansçılık yapıyorlar.
SONUÇ: Başkanlık yoluna mayın döşemekte olanlara hatırlatırız.
TÜRKİYE, 2007 yılında BAŞKANLIK MODELİNE geçti, 10 Ağustos 2014'te DEVLET BAŞKANI olarak Tayyip Erdoğan'ı seçti. İnşallah 2017-Nisan'da yapılacak referandumda, Aziz Milletimiz, Başkanlık Modelli Anayasaya EVET demek için hazır bekliyor, "Korkunun ecele faydası yok". Korkuyorlar, milletimizden. Bir gidilebilse referanduma, çıkacak sonuç, Kemal Kılıçdaroğlu'nu/ Selahattin Demirtaş'ı tarihin tozlu raflarına gönderecek. CHP ve HDP Başkanlarına ve Bizansçılara duyurulur.
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