Bülent Erandaç
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Katil Batı! Korkmuyoruz...
Müslüman Dünyayı paramparça ettiler.
Kafalarına göre at oynattıklarını sanırlarken 'Dünya Beşten Büyüktür' diyen, Yeni Türkiye'nin lideri Tayyip Erdoğan'dan gerekli cevabı aldılar. Rusya lideri PUTİN'in tam İstanbul'a, Ankara'ya gelişi sırasında, acımasızca kan akıttılar. Vatan evlatlarımızı toprağa verdik. Çok üzgünüz. Çok, içimiz yanıyor. Hakkâri'ye, Şemdinli'ye saldıran kalleş Batı'nın satılmış adamlarını akıttıkları kanda boğmadıkça, içimizdeki yangını söndürmek zor. 'Kısasa kısas' (Men dakka dukka) günlerindeyiz. Aziz Anadolu için evlatlarımız toprağa düştü. Aziz Milletimizin başı sağ olsun.
KATİLLER BELLİ. AVRUPA'DA, AMERİKA'DA OTURUYORLAR. WALL STREET-NEWYORK'TA OTURUYORLAR. KATİLLER BELLİ. AVRUPA'NIN ŞATOLARINDA OTURUYORLAR.
YIL 2015... Papa Francis çok açık söyledi: "3. Dünya Savaşı veriyoruz. Yavaş yavaş"
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan dışında tek bir lider çıkıp sormadı 'Kiminle savaşıyorsunuz' demedi. Sormaya cesaret ister. Kuvvet ister. Arkasına Büyük Milleti alan lider sorabilir.
MILLENIUM CHALLENGE 2002. BİN YILIN MEYDAN OKUMASI:
Bu isim altında 24 Temmuz 2002'de Nevada Çölü'nde ABD tarihinin en büyük askeri tatbikatı yapılmıştı. Bir model ülkeyi işgal tatbikatı gerçekleştirildi.
Daha sonra, ABD'nin en önemli ajansı ASSOCIATED PRESS, tatbikatın model ülkesinin Türkiye olduğuna işaret etti.
Tatbikata göre, bir karışıklık sonrası Ordu Yönetime el koyuyordu. Bunun üzerine ABD Deniz Kuvvetleri ülkenin güneyindeki adayı (Kıbrıs) kuşatıyor ve 96 saat içinde hedef ülkeyi işgal ediyordu. İlginçtir, NATO kayıtlarına göre, Türk ordusunun muhtemel saldırılıra karşı hazırlanma müddeti 96 saatti. Hedef ülkenin Türkiye olduğu adeta gözlere batırılıyordu...
15 Temmuz'da gerçekleşen CIAPentagon- NATO kurugulaması FETÖ darbe girişimiyle beraber muhtemel Türkiye'nin karışması, iç savaşın çıkma ihtimali, Nato'nun gizli hazırlıkları, Kıbrıs Agratur üssünde hazır bekletilen İngiliz uçakları-10 bin kişilik özel birlikler aklımıza, Nevada Tatbikatını getirdi.
Nevada tatbikatı ile 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi, üst üste oturuyordu.
Tam bir örtüşme içindeydi. Nereden geldiklerini biliyoruz. ABD Başkanı Bush, Afganistan'ı, Irak'ı işgal etti. Ağzından çıkan cümlesi hiç unutulmaz: "Haçlı seferleri başlamıştır." Batı Çetesi'nin derin planlarını biliyoruz. Taşeronlar eliyle vekâlet savaşları yürütüyorlar. Tam manasıyla, BATI ÇETESİ'NİN etnik, mezhepçi, ideolojik, neosömürgecilik savaşı sürüyor. Müslüman ülkeleri hedeflemiş, Haçlı-Siyonist ittifakının sürdürdüğü bir savaştır bu. FETÖ'yü, PKK'yı, DHKP-C'yi, YPG'yi, DEAŞ'ı topyekûn başta İslamiyetin kalesi Türkiye'ye üzerine saldırtıyorlar. Neden?
Ortadoğu, Afrika, Asya'nın Müslüman ülkelerine kan kusturmalarının önüne geçecek yegâne ülke Türkiye olduğu için.
Saldırttığı alçakları, arkasındaki beyinleri tanıyoruz. Vatikan, Evangelistler, Derin ABD-İngiltere,1948'den sonra devreye İsrail'de sokuldu. Kuklalar, isimler, gölgeler, resimler, amblemler kimseyi yanıltmasın.
BATI ÇETESİNE karşı omuz omuz omuza, birlik ve bütünlük içinde gereken cevapların verileceğinden kimsenin kuşkusu olmasın.
SONUÇ: Korkmuyoruz. Sönmeyecek şafaklarımızda yüzen Al Sancak. Aziz Türk milleti, ezelden beri hür yaşadı, hür yaşayacak. Bize hiçbir alçak zincir vuramayacak. Dikkat et, tek dişi kalmış canavarlar! Kükrersek sel gibi, sınırlarımızı aşıp geliriz. Yırtarız dağları, enginlere sığmaz taşarız. Emperyalist Batı, ufku çelik zırhlı duvarla koruyorsa, büyük Türk milletinin de iman dolu göğsü gibi serhaddi var. Dikkat et Batı! Doğacaktır bize vaat ettiği hakkın rahmeti. Belki yarın, belki yarından da yakın.
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- Katil Batı! Korkmuyoruz...
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