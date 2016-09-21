Bülent Erandaç
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Bu CHP 150 yıl yaşarmış
Yenikapı Ruhu'ndan uzaklaştı.
Pek sevdikleri Anayasa Mahkemesi'nden eski günlerde olduğu gibi OBSTRÜKSİYON bekler haldeler. Fabrika ayarlarına dönerken, "Atatürkçüler tasfiye ediliyor" bahanesiyle 15 Temmuz'a kadar pek sevdikleri FETÖ'cüleri kurtarma operasyonundalar.
Tamam, ABD, NATO'dan müttefikimiz, ama son yıllarda terör örgütlerine bakışı, Müslümanlar'a yaklaşımı bir tuhaf. Rahatsız edici. Sinir bozucu. Bu ülkenin büyükelçileriyle bir ana muhalefet lideri sıklıkla ne görüşüyor?
Ricciardone'yi, Edelman'ı, Abramowitz'i neden çok seviyor acaba? CHP 150 YIL YAŞAR MI? Bass-Kılıçdaroğlu muhabbeti konuşulurken, eski CHP beyinlerinden Ercan Karakaş'ın Milliyet gazetesine, CHP'nin 150 yıl yaşayacağından bahseden yazısı gerçeklerle örtüşmüyor.
(14 Eylül 2016) Ercan Karakaş'a göre "93 yıl ayakta kalan CHP'nin hala etkin bir konumda olması başlı başına bir başarı" imiş! 66 yıl seçim kazanama. Bir 66 yıl daha kalabilirse muhalefette kalacak CHP'nin ayakta kalması başlı başına bir başarı imiş. Ne müthiş bir başarı bu?
Diyor ki: "CHP tarihsel olarak ilerici bir partidir. CHP, kuruluşundan başlayarak Türkiye'nin modernleşmesini ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını hedefleyen ve bu amaçla yapılan devrimlere, reformlara öncülük eden bir parti oldu" ...
Peki, İttihat-Terakki ruhlu CHP, 66 yıldan bu yana ne yaptı? Darbelerdeki rolü? Bugün, Yeni Türkiye kuruluyor.
21'inci Yüzyıl'ın Türkiyesi inşa ediliyor.
CHP ne yapıyor? Diyor ki, "Çok partili rejime geçildikten sonra CHP, çoğulcu demokrasinin gereğine uygun olarak politikalarını yenilemeye başladı. 12 Ocak 1959 tarihinde yapılan CHP 14. Kurultayı'nda kabul edilen İlk Hedefler Beyannamesi, içeriği itibariyle adeta bir demokrasi manifestosuydu." Sayın Karakaş, 27 Mayıs darbesinin arkasında kim vardı? CHP'nin rolü neydi?
27 Mayıs tanklarının üzerinde marşlar söyleyen siviller kimlerdi? Ve darbe öncesi, İnönü darbecilerle, kapı arkalarında ne konuşuyordu? Diyor ki, "CHP'nin tarihsel 6 ilkesi günü koşullarına uygun olarak yeniden formüle edildi..." Ne formül ama. O altı ok içinde Demokrasi var mı? Demokrasi... Diyor ki, "90. yılına ulaşan bir partinin elbette uzun zaman diliminde hep zirvede kalması mümkün değildir..." Allah Allah, 66 yıldan beri seçim kazanamayan CHP nasıl oluyor da, hep zirvede kalıyor? Hiç seçim kazanma, ama zirvede kal. Ne tuhaf...
Karakaş, CHP'nin 150 yıl yaşayacağından bahsediyor:
"Çağdaş sosyal demokrat kimliğin netleştirilmesi, yenilenmesi önem taşımaktadır. Çünkü CHP, ancak merkez ve muhafazakâr sağ partilerden farkını ortaya çıkarmalı, neo-liberal sağın propagandalarına karşı koyarak somut programlar oluşturursa büyüyebilir" miş...
Ne büyüme ama. Yüzde 25'de kilitlenmiş parti, büyümekten bahseden CHP beyni.
Son cümleleri heyecan verici: "Tarih bize, CHP'nin özgürlük, eşitlik, demokrasi ve sosyal adalet arayışlarına öncülük ettiğinde, seçmen tabanını genişlettiğini ve iktidar olma gücüne ulaştığını gösteriyor..." Bunu, 66 yıldır görmedik. Daha önümüzde bir 66 yıl daha var. Hayırlı yolculuklar...
SONUÇ: CHP'ye gaz veren, imaj çizen Kültür Eski Bakanı Ercan Karakaş'a hatırlatırız. 15 Ağustos 2014 tarihinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıkmak üzere olağanüstü Kurultay isteyince, Eski Ankara İl Başkanı- CHP Ankara milletvekili Necati Yılmaz, Karakaş'a şöyle seslenmişti: "CHP ile ilgili sol duyarlılık çağrısı yapan arkadaşlarımızı öncelikle kendilerini sol siyasal çizgiye taşımalarını bekleriz. HALKA VE DEĞERLERİNE YABANCI, ELİTİST SİYASET BİÇİMİ İLE SOL OLUNAMAZ." NEYMİŞ KARAKAŞ? HALKA VE DEĞERLERİNE YABANCI OLMAYACAKSINIZ. CHP, 150 YIL YAŞARSA NE OLUR? KAZANAMAZ DA, MÜZMİN MUHALEFETİN BİR HAYAL PROJESİ OLUR...
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Bu CHP 150 yıl yaşarmış
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