Hayati ülke
Satır aralarından gelir ama okumasını bilenimiz olmadığı için anlayamaz, anlatamaz.
Michael Flynn ABD Ulusal Güvenlik başdanışmanı oldu.
Amerikan dış politikalarının nasıl olması gerektiğini yeni başkanın kulağına o fısıldayacak.
İktidara kim, hangi vaadlerle gelirse gelsin önemi yok. Amerika'da küresel sermayeye karşı savaş açan, finans baronlarına rest çeken ikinci bir Amerika var. İşte o ikinci Amerika'nın merkezine artık yönetime el koyan, gizli darbe yapan askerler, yani Pentagon var. Obama askeri harcamaları kısıtlayınca, Hillary de aynı görüşü savunuca askerler bugüne kadar adı asla konmayan gizli bir darbeyi gerçekleştirdi.
Pentagon ile Beyazsaray arasında köprü olmaya hazırlanan Michael Flynn da eski bir asker. Seçimlerden kısa bir süre önce "Hayati ortağımız Türkiye" ifadesini kullandı.
Kelimelerin öneminden bahsettik. Müttefik'in anlamı başka, stratejik ortak daha başka...
"Hayati" kelimesinin anlamı ise Amerika için bambaşka... Kaybetmeme adına gerekirse uğurunda SAVAŞ çıkartılacak ülkeler için bu kelimeyi kullanıyorlar. Yani Türkiye Amerika için kaybetmeme adına uğuruna savaş çıkarılacak ülkelerin en başında geliyor. Aynı durum Avrupa için de geçerli... Ve tabii Rusya için de... Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika anlamında Ankara dünyanın kilit merkezi... Kapıdan içeri girebilen dünyanın göz diktiği iki kıtaya birden yayılabilecek. İşte bu nedenle Türkiye'nin başı ağrıyor. Sağdan ve soldan devamlı yumruk yiyoruz. Bize bir adım biri yaklaşsa diğeri çıldırıyor... Sonra bir diğeri... O yüzden hepsi saklanmadan Türkiye'ye saldıran teröristlere aleni sahip çıkıyor. Herkes kartlarını açık oynuyor.
Ankara'yı yanına almak için teröristleri masada pazarlık unsuru olarak kullanıyor. Gerektiğinde darbe girişimlerini destekliyor, olmadı dolarla geliyor. Gelin bundan 24 yıl öncesine gidelim.
Bugün Amerikan politikalarını belirlemede birincil konuma gelen Pentagon'da bir toplantı yapılıyor. NATO'ya üye 16 ülkenin Parlamento temsilcileri Pentagon'a çağrılıyor.
O toplantıya Türkiye'den de iki milletvekili katılıyor. Konu; "Yeni dağılan Sovyetler Birliği sonrası dünyada hangi gelişmeler olacak?" Kürsüye çıkan Amerikalı, "Sovyetlerden ayrılan ülkelerden üç tanesinin Avrupa'ya entegrasyonu kararını aldık. Biri Polonya, diğeri Macaristan ve üçüncüsü ÇEKYA" diyor. Herkes şaşırıyor... Çünkü o dönemde Çekoslovakya var ama "Çekya" diye bir ülke yok. Macaristan ve Polonya entegrasyonu sağlanırken, Çekoslovakya da "Çekya" ve "Slovakya" diye ikiye bölünüyor. Adamlar işte masada böyle planlar yapıp ardından mutlaka hayata geçiriyor. Pentagon'daki toplantıda Fransa delegasyonu "Bu üç ülke dışında kalanlar ne olacak" diye soruyor. "Entegrasyon çalışmaları devam edecek ama kanlı olacak" cevabı geliyor.
Yunanistan delegasyonu ise "Orta Asya ülkelerinin durumu nedir" sorusunu yöneltiyor. Amerikalı cevap veriyor; "Orta Asya ülkelerinin durumu diğerlerinden farklı. Onların Türkiye ile dil-dinkan bağı var. Türkiye dünyadaki 54 müslüman ülke içinde demokrasi ile yönetilen tek MODEL ülke." Yani Amerikalı taa 24 yıl öncesinden Türkiye'nin "HAYATİ" önemine vurgu yapıyor. "20. yüzyıl Ortadoğu yüzyılıydı ama 21.yüzyıl Çin yüzyılı olacak" diyor. Ve Çin'i kontrol için Afganistan'a girip, komsusu dört Türk Cumhuriye'tinde ASKERİ ÜSLER kurarak ülkeleri ele geçiriyorlar. Karşı çıkanları birer birer deviriyorlar. Oralarda hedeflerine ulaşmak için ya FETÖ okullarındaki CIA ajanları ile faal olacaklar ya da bunu Ankara ile yapacaklar. Tüm gerilimlerin altında bu ikilem yatıyor. Onların elinde terörist kartı var ancak Ankara'nın da Ortadoğu'dan Kafkaslara, Balkanlar'dan Afrika ve Türk Cumhuriyetlerine kadar uzanan muazzam bir GÜÇ silahı var. Bu güce masada diz çöktürmek için BATI'nın tüm sırtlanları, kullanabilecekleri çakalları YEMLİYOR.
Ankara tüm saldırıların ardındaki "HAYATİ" önemi biliyor, buna göre gardını alıp oyun kuruyor. Kimi de Türkiye'den kaçıp Almanyalara sığınıyor, üzerinde Amerikan bayrağı ile uyuyor. Kimi de Güneşin Batmadığı Ülke diye adlandırılan İngiltere'de, yağmur bulutlarının hergün üzerini kapattığı karanlıkta güneşi arıyor. Unutmayın...
Türkiye'de güneş dört mevsim bizimle! Güneş en güzel, HAYATİ önem taşıyan bu ülkede "HAYATI" temsil ediyor.
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