Para oyunları
Hemen tüm ülkeler ve siyasi liderler böyle düşünüyor, buna göre planlar yapılıyordu. Hatta Türkiye'den bazı siyasiler seçim öncesi Hillary'nin kapısı önünde sıraya giriyordu. Bir işadamı bana "Hillary'nin Başkanlık kutlama yemeğine akredite oldum" diyerek mutluluğunu haykırıyordu.
Ancak tüm hesaplar alt üst oldu, tüm dengeler değişti. Şimdi herkes "Trump başkanlık koltuğuna oturduğunda ne olacak" sorusuna cevap ararken kafayı yeme noktasına geldi. ABD'de tüm gazete ve tv'lerle Trump'a saldıran baronlar medyasına yeni başkandan önceki gün "Hepiniz yalancısınız" sopası geldi. O sopaların devamı nasıl olacak bilinmiyor.
ABD'de PARA'yı elinde tutanlar ilk gün şokunda yüzbinlerce insanı sokaklara dökerek "Benim başkanım değil" sloganları attırmıştı. Şimdi de demokratların kalesi California'da "Amerika'dan ayrılmak için haydi referanduma" kampanyası başlatıldı.
İngiltere'nin AB'den ayrılmasına "Brexit" adı verilmişti, California'daki kampanya "Calexit" adını aldı. Kavganın hızına yetişilemiyor, kapalı kapılar ardındaki planların sayısına ulaşılamıyor. Böyle bir ortamda tüm ülkeler gardını alıyor, adeta siper kazıyor. Son örneğini ise Avrupa Birliği'nde görüyoruz.
Avrupa Parlamentosu "Türkiye'nin üyelik müzakerelerini dondurma" kararı almak için bugün oylamaya gidiyor. Zaten müzakereler neredeyse donmuştu. Olmayan müzakereleri bile dondurma amacıyla oylamaya gitmek dahi, gelinen "Yeni dünya" çılgınlığının bir parçası olarak önümüze çıkıyor. Siyasi bağlayıcılığı olmayan bu "Çok da TIN" oylamanın altında peki ne yatıyor? Sorunun cevabı satır aralarından geliyor ve AB'nin Liberal Demokratlar Grubu Başkanı Guy Verhofstadt oylama öncesi ağzındaki baklayı bakın hangi cümleyle kaçırıyor; "Trump, Putin ve Erdoğan Avrupa Birliği modelini TEHDİT EDİYOR." Avrupa Birliği'ni kurma kararı Bilderberg toplantılarında küresel sermayenin doyumsuz patronları ve onlara uşaklık eden siyasiler tarafından alındı. Kurucusu Londra-NewYork-Tel Aviv hattıydı. Şimdi Washington-Moskova- Ankara hattından korkan ve altını ıslatan bir AB'ye şahit oluyoruz. İsrail istihbaratının internet siteleri de "Trump-Putin-Erdoğan Ocak'ta birlikte Rakka'yı alıp Suriye krizine çözüyor" diye yazıyor. O yüzden küresel sermayenin tüm medyası, maşaları olan siyasiler ve kuruluşlar tüm güçleri ile Ankara-Washington-Moskova'ya saldırıyor.
Yaklaşık bir ay önce, küresel sermaye güdümündeki tüm kuruluşları Türkiye'de en iyi bilenlerden biri olan General dostum aradı.
"Stratfor'da bugün çıkan raporu gördün mü" dedi. Stratfor gölge CIA olarak bilinen, darbe gecesi havada olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına ait koordinatları dakika dakika canlı yayınlayarak hedef gösteren kurumdu. O Türk Generali'nin telefonda bahsettiği raporda Türkiye ekonomisinin zora gireceğine işaret ediliyordu. Aslında o raporla aba altından sopa gösteriliyordu.
Gezi, 17 Aralık, 15 Temmuz gibi yargı ve askerin de kullanıldığı tüm terörist saldırı argümanlarına rağmen alınan başarısız sonuçların onları durdurmadığının ipuçları veriliyordu. Yeni hedefin Türk ekonomisine saldırı yoluyla Ankara'yı ele geçirme olduğu açıkça yazılmıyordu ama anlayan anlıyordu.
Nitekim dün baronların ülkeleri soyma silahı Dünya Bankası'ndan "Kamu kurumlarındaki uzaklaştırmalar Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyecek" açıklaması geliyordu. Küresel sermayenin piyonu Dünya Bankası açık açık kamudan atılan FETÖCÜLERE sahip çıkıyordu. Adı bankaydı ama pervasızca siyasi açıklama yapacak kadar gözü döndürülmüştü. Tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye'de dolar tırmandırılıyor, saldırının ilk işaretleri veriliyordu. Ekonomiyi yöneten bakanlarımızdan "Saldıranları biliyoruz, hedefleri Merkez Bankamızdaki döviz rezervlerini eritmek" açıklaması geliyordu.
Parayla satın aldıkları ile bu ülkede at koşturamayanlar şimdi PARA ile oynayarak son şanslarını deniyor. Dengelerin derinden sarsıldığı dünyada ANKARA'yı alan maçı kazanacağını biliyor. İngiliz gazeteleri dün "Eyvah Erdoğan 2029'a kadar başkan olacak" diye boşuna ağıt yakmıyor. Onun için saldırmaya devam edecekler. Türk Halkı'nın ülkesi için canını verecek kadar var olan imanı ve vatan sevgisini hala öğrenemediler.
Kefen giyenler için para nedir ki?
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