Evrenin boşluğu
Dünyada yaşayan 70 milyon kişi, yaşamaya çalışan 7 milyar insandan daha zengin. 62 zengin de varlık içinde yüzen 70 milyon kişiden kat kat daha büyük servete sahip. Bugünkü verilere bakarak 2050 yılında Çin 25.33 trilyon dolarlık Milli Gelirle dünyanın en zengin ülkesi olacak. ABD 22.27 trilyon dolarla ikinci sıraya düşecek. Onları 8.17 trilyon dolar gelirle Hindistan takip edecek.
Türkiye 2.15 trilyon dolar Milli Gelir ile 12. sırada yer alacak. Hemen önündeki İtalya, Kanada, Fransa, Meksika ve Brezilya ile kafa kafaya gelecek. Ankara, biraz çaba harcarsa 7. sıradaki ile arasındaki 81 milyar dolar farkı kapatıp beş ülkeyi daha geride bırakacak. 3.58 trilyon dolarla altıncı sıraya yerleşecek İngiltere'nin hemen ardında yer alacak. Üniversiteleri, akademisyenleri, uzmanları, siyasetçileri, askerleri, think- thank kuruluşları oturup 50 yıl sonrasının planlarını yapıyorlar. 50 yıl sonra hangi gelir ve bütçelere sahip olacaklarını kalem kalem çıkarıyorlar.
Bütçeyi tutturabilmek için yeryüzünde hangi ülkelere dalacaklarını, hangi bölgeleri kan gölüne çevirerek parçalayacaklarını, madenlerinin üzerine savaş ve yardım TAZMİNATI olarak nasıl oturacaklarını tek tek kağıda döküyorlar. Ve 50 yıl sonrasının SERVET HARİTASINI çıkarıyorlar. Bizim üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz, uzmanlarımız ve bazı siyasetçilerimiz ise dünyadan bihaber başka işlerle uğraşıyor.
Ortadoğu'da neler oluyor, Musul'a neden 63 ülke ittifak halinde saldırıyor farkında değil. Sadece Musul'da 50'nin üzerinde enerji şirketinin anlaşmaları ve çalışmaları var. DEAŞ oyun kurucular tarafından ilk Musul'a sokuldu. 900 kişiyle ellerini kollarını sallayarak girdiler. Yüzbinlerce askeri olan Irak Ordusu'ndan kimi en ağır silahlarını bırakarak kaçtı Musul'dan.
Kimi de uzaktan seyretti. 2 TRİLYON 340 MİLYAR DOLARLIK petrol vardı Lozan'da verdiğimiz Musul'da. Ve dahası yüzbinlerce soydaşımız yaşıyor.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mayıs 2013'te "Biz yönümüzü 1071'den beri batıya dönmüş bir milletiz.
İlk kez Ortadoğu'nun bataklığına giriyoruz. Ne işimiz var orda bizim" diyordu. Dünya bırakın Batı'yı, Doğudan, Kuzey'den, Güney'den 63 ülke ile sınırımızın dibine, bölgeye koşarak nefes nefese geliyor, Kemal Bey "Tek hedefimiz Brüksel" diyerek Ortadoğu'dan kaçmamızı istiyordu. Ekim 2012'de de bir tv kanalında canlı yayına çıkıyordu;
TBMM'de kabul edilen TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesine ilişkin bir yıl süreyle izin verilmesini öngören Başbakanlık tezkeresine neden "HAYIR" oyu verdiklerini ballandırarak anlatıyordu.
Evet, Türk Ordusu'nun, 63 ülke ordusunun saldırıya geçtiği bölgede "YOK" hükmünde olması için "RET" oyu vermişlerdi tezkereye. "Niye biz savaşıyoruz? Ne işimiz var bizim Suriye'de? Ne işimiz var bizim kavgada?" diye bağırıyordu televizyondan Kemal Bey. Musul'da DEAŞ elinden kurtarılan 49 kişi içinde yer alan büyükelçimiz havalanında toprağı öpüyor, "Devletimiz büyük" diyordu.
Ardından CHP'nin Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan yardımcılığına getirilip soluğu Amerika'da alıyor, Türkiye'yi Washington'a şikayet ediyordu. CHP kafası işte buydu. Dış politikada Milli olmak gerekiyordu. MHP bu konuda hükümete tam destek verirken, Kemal Bey, "İktidara gelirsek mültecileri göndereceğiz" diye bağırıyordu meydanlarda. O mültecilerin uzun vadede nasıl koz olacağını düşünemiyordu bile. 3 yıl önce "Ne işimiz var Ortadoğu'da, bizim yönümüz BATI" diyen Kemal Bey, çok önemli bir hususun da farkında bile değildi.
Hedef gösterdiği BATI topyekün doğuda sınırımızın yanında bize komşu olmuştu.
Şimdi kalkmış "Dış politika milli olmak zorundadır. Tek ses olmalıyız." diyor.
3 yıl önce "Ne işimiz var Ortadoğu'da" diyen bir iktidar adayı, önceki gün "Musul konusunda Türkiye'nin MASA dışında bırakılması en büyük yenilgimizdir" diye çıkıp konuşuyor. Kemal Bey'den birkaç saat sonra Türkiye Paris'te yapılacak Musul görüşmeleri için MASAYA çağırılıyor.
Dedik ya dünyadan haberleri yok. Evrenin boşluğunda yapayalnız dolaşıyorlar. ABD elçisi John Bass sık sık onları kontrole gidiyor. Arıza var mı, yörüngeden sapmışlar mı diye... Arıza da yok, sorun da...
Yörüngedeler!
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