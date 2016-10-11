Tavuk yemi
Devam! Dünyayı dizayn edenler, parçalayanlar ve kan gölüne çevirenler iki noktaya odaklandı. Biri enerji hatları diğeri ise bu enerjinin taşınacağı geçiş yolu.
Petrol fışkıran Irak'ta tam 63 ülkenin askeri üssü var. Ancak Bağdat yönetimi, petrol şirketlerinin sahibi olduğu gazetelerde ne yazılırsa onu konuşuyor. Yani sadece Türkiye'nin askeri üssünü konuşuyor, "Türkler Başika'dan çıksın" diyor.
O petrol şirketlerine bulanmış gazeteler Londra'dan yayın yapıyor. The Economist ve Financial Times'tan sonra İndependent de dün devreye girdi. "Türkler Musul operasyonunda istenmiyor" diye yazdı.
Buna karşılık aynı gün Times "İngiliz Özel Kuvvetleri SAS komandoları Musul'un kurtarılmasında rol oynayacak" diye yazıyor, bir "HURRA " çekmediği kalıyor. İngiliz komandoların şu anda Irak'ta olduğu da aynı haberde yer alıyor. Irak istihbaratından bir eleman da Times'a açıklama yapmış; "İngiliz komandoları savaşın ayrılmaz bir parçası. ABD'liler de dahil tüm diğer ülke askerlerinden çok daha etkinler" diyor. Geçtiğimiz hafta bizim Başika Üssü'ne tıpkı İngiliz gazeteleri gibi kafayı takan ve onlarla aynı günde Türkiye'ye saldırıya geçen Irak Başbakanı İbadi'nin Körfez Savaşı'nda nasıl Londra'ya kaçırıldığını yazmıştım. 10 yıl boyunca Kraliçe'den nasıl nemalandığını da aktarmıştım. O İbadi'nin ileride kullanılmak üzere Londra'ya kaçırıldığı Körfez Savaşı'ndan önce başka hesaplar da vardı. İngiltere'de Greg Muttitt adlı petrol aktivisti, Bilgi Özgürlüğü Yasası kapsamında yaptığı girişimler sonucu önemli belgelere ulaşıyordu. O belgelerde Körfez Savaşı öncesi İngiliz Bakanların BP ve Shell ile gizli görüşmeler yaptığı yer alıyordu. Savaş başlamadan petrol şirketleri ile İngiliz hükümetinin Irak petrollerini PEŞKEŞ toplantıları yaptığına dair iddialara, o dönemin Başbakanı Tony Blair "Bunlar komplo ve saçma" diyordu. Ancak 2002'de ortaya çıkan belgeler korkunçtu ve Blair'i yalanlıyordu. Dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Barones Symons, Irak işgalinden 5 ay önce petrol şirketleri adına ABD ile masaya oturuyordu. Petrol şirketlerinin elemanı olarak Irak doğalgaz ve petrolünden pay isteyerek "Savaşa bu şartla gireriz" diyordu. Ve girdiler de... Çünkü Petrol şirketlerinin istediklerini aldılar.Savaşa öncesi şirketler adına kapalı kapılar ardında nasıl pazarlıklar yapıldığının en önemli belgelerinden biriydi bu. PKK inlerinden Birleşmiş Milletler çuvalları çıkmasına şaşırmayın. Çünkü mültecilere bir kuruş vermeyen BM, nasıl terör örgütlerine çuvalla yardım gönderir diye düşünebilirsiniz.
Mültecilerin sırtında petrol varili yok, sadece yastık ve yorgan var. Halbuki terör örgütlerinin tamamı petrol ve doğalgaz şirketlerinin cebini dolduruyor. Kimi petrol ülkelerini dizayn etmede maşa olarak kullanılıyor, kimi de geçiş yolu Ankara'yı ele geçirmede kullanılıyor. Rus, Azeri, İran, Türkmenistan, Irak petrollerinin en ucuz maliyetli taşınma yolu Türkiye'deki boru hatlarından geçiyor. Rusya enerjisini Avrupa'ya pazarlayacaksa, yolu kapanan Ukrayna'ya tek alternatif güzergah Türkiye...
Dün ülkemizde düzenlenen Enerji konferansı bu açıdan önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Enerjinin güvenliği ve adil paylaşım"ı dünya gündemine taşıdı dün.
Ancak yeryüzü TAVUK şirketlerle dolu.
Tavuklar kendi önlerinde yem varken, başka tavuğun önündeki yeme saldıran hayvanlardır. Bu hayvanlardan farkı olmayanlar, savaş öncesi bakanlarını bile tavuk şirketlere yem edecek, petrol için milyonları öldürme pazarlığı yapacak kadar açgözlüdür. FETÖ-PYD-PKK-DAEŞ gibi örgütlere de TAVUK yemi olarak bakmadığınız sürece tüm kaosları ve terörü anlayamazsınız! Onun içindir, dünyayı sömürmeye ve bu uğurda kan gölüne çevirmeye alışmış olan BATI'nın tamamı terör örgütlerini kullanmak için kucak açıyor, adeta birbiriyle yarışıyor.
Tavuk kadar aklı olmayanlar da gidip masadakilere maşa oluyor, sonrasında mezarı boyluyor. Unutmayın... MAŞA ile MASA çok farklıdır!
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