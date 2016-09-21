Tuc!
Antigua ve Barbuda, Ağrotur ve Dikelya, Anguilla, Ashmore ve Cartier Adaları, Avustralya, Avustralya Antarktika Bölgesi...
Bahamalar, Bangladeş, Barbados, Belize Botsvana, Britanya Antarktika Toprakları, Britanya Hint Okyanusu Toprakları, Britanya Virjin Adaları, Brunei... Bitmedi...
Cayman adaları, Cebelitarık Christmas Adası, Cocos Adaları, Cook Adaları...
Bitmedi...
Dominika, Falkland Adaları, Gambiya, Galler, Gana, Grenada, Guernsey, Guyana, Güney Afrika, Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları... Heard Adası, Hindistan, İskoçya, Jamaika, Kamerun, Kanada, Kenya, Kiribati, Jersey, Kuzey İrlanda, Lesotho... Bitmedi...
Malavi, Maldivler, Malezya, Malta, Man Adası, Mauritius, Mercan Denizi Adaları, Montserrat, Mozambik · Namibya, Nauru, Nijerya, Niue, Norfolk Adası... Bitmedi... Papua Yeni Gine, Pitcairn Adaları, Ross Bölgesi... Devam ediyor... St. Kitts ve Nevis, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadinler, Samoa, St. Helena, Seyşeller, Sierra Leone, Singapur, Solomon Adaları, Sri Lanka, Svaziland...
Dahası var... Tanzanya, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tokelau, Turks ve Caicos Adaları, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yeni Zelanda, Zambiya... Efendim tüm bunlar İngiliz Milletler Topluluğu üyeleri... Yani Londra'nın yüzyılı aşkın sömüre sömüre bitiremediği zavallı ülkeler. Bu ülkelerin bazılarında seçimler yapılıyor, Başbakan atanıyor... Ama aslında hepsi masal...
Çünkü o Başbakanların üzerine hala Londra'dan bir Vali atanıyor. Yani İngiltere, bizim okullarda Devlet diye okuttuğumuz o ülkelerin en teopesine vilayetiymiş gibi "VALİLER" gönderiyor. Seçilmiş hükümet kararlar alıyor, atanmış İngiliz Vali'nin önüne getiriyor. Atanmış Vali Kraliçe'ye soruyor. Kraliçe "Yes" veya "No" diyor, o devletlerde güya seçilmiş hükümet kararları ona göre onaylanıyor. Hadi gelin o vilayetlerden bazılarının Londra'dan tayin edilen VALİLERİNİ tanıyalım...
Kanada Valisi David Lloyd Johnston..
Avustralya Valisi Quentin Bryce...
Yeni Zelanda Valisi Anand Satyanand...
Barbados Valisi Clifford Husbands...
Bahama Adaları Valisi Sir Arthur Foulkes...
Grenada Valisi Carlyle Glean... Saint Lucia Valisi Pearlette Louisy... Saint Vincent ve Grenadinler Valisi Frederick Ballantyne... Antigua ve Barbuda Valisi Louise Lake-Tack... Saint Kitts ve Nevis Valisi Sir Cuthbert Sebastian... Belize Valisi Sir Colville Young... Fiji Valisi Sir Frank Bainimarama... Papua Yeni Gine Valisi Sir Michael Ogio... Solomon Adaları Valisi Frank Kabui... Tuvalu Valisi Lakoba Taeia Italeli... Sadece Güney Afrika'da İngilizler, yüzyılı aşkın süredir ülkeyi ele geçirmek için Hollandalılar ve Almanlarla savaştı. Azınlıklar, çoğunluğu yönetmek için birbirine girdi. Milyonlarca insanı, altın ve elmas için öldürdüler.
Londra sıkıştığında savaştığı Hollanda ve Almanya ile anlaşıp, ülkenin siyah olan yüzde 90'ını, yüzde 10 beyaz azınlıkla yönetti. Hollandalı beyaz Başbakan seçti, başına beyaz İngiliz Vali atadı. Siyahları yasalarla köleleştirdi, soykırım yaptı...
Siyahlarla beyazların evlenmesini bile yasakladı. Seçilme hakkını bırak, oy hakkı bile vermedi. Irkçı-faşist yüzde 10'luk beyaz azınlığı Birleşmiş Milletler'de yıllarca veto hakkını kullanarak korudu. Zulümde sınır tanımadı. Soykırımı burada yazmaya kalksak yüzlerce vagonluk sayfaya sığmaz.
Mandela'yı yıllarca içeri tıktı, sonra serbest bırakıp Devlet başkanı yaptı, cebine 100 milyon dolar koydu, Londra'da yüzsüzce Kraliçe'nin arazisine heykelini dikti. Yıllarca Valilerle ve kanla yönetti koca ülkeyi... O Güney Afrika'da 3.160 karatlık dünyanın en büyük Cullinan elmasını buldu, 105 parçaya ayırıp, çoğunu İngiliz Kraliyet ailesinin mücevherleri arasına yerleştirdi.
Şimdi FETÖCÜ teröristlere kucak açan o İngiltere'nin Sendikalar Birliği Kongresi TUC, "Mandela taktiği ile Öcalan'a özgürlük, PKK ile dayanışma" kampanyası başlattı. Öküz... Öküz!...
Önce git yukarıdaki listeyi oku... İngilizlerin sömüre sömüre doymadığı, esir aldığı 70 Millete bak... Koca koca Devletleri vagona çevirip Londra Lokomotifine bağlamış, soyuyorsunuz... Utanmaz, arlanmaz AHLAKSIZLAR... Bakın... Tren gidiyor...
Tucururum senin gibi TUC'a...
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