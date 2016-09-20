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Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 20 Eylül 2016, Salı

Kimlerin işe iade hakkı var?

Bir firmada sözleşme karşılığı çalışıyorum. Sözleşmem 2017 yılı Nisan ayı sonunda doluyor. Ancak firma yılbaşına kadar işten çıkmamı söylüyor. Bana yazılı herhangi bir tebligat yapılmadı. İşe iade veya tazminat gibi bir hak talebimiz olabilir mi? 5...354254 nolu SMS
İş Kanunu'na göre işe iade hakkından yararlanmak için bazı şartlar vardır. İşe iade davası açmak isteyen işçinin iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması, bu işyerinde en az 6 ay çalışmış olması gerekmektedir. Ayrıca işyerinde 30 veya daha fazla işçinin çalışıyor olması şartı vardır. Belirli süreli iş sözleşmelerinde işe iade hakkı bulunmamaktadır. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor iseniz ve iş sözleşmeniz süresinden önce haklı bir nedene dayandırılmadan sona erdirilmiş ise aradaki sürenin ücretini tazminat olarak işverenin ödemesi gerekmektedir.

15.11.1959 doğumluyum. 1976 yılında SSK'ya giriş yaptım fakat arada bir hayli boşluğum var. Toplam 2600 günüm bulunuyor. Askerlik borçlanması ile 3200 günü tamamlıyorum. Emekli olmam için hangi koşullar gerekiyor? 5...505625 nolu SMS
İki türlü emekli olabilirsiniz. Birincisi 5000 günü tamamlarsanız tam emekli, ikincisi 3600 prim günü tamamlayıp kısmi emekli olabilirsiniz. Ancak kısmi emekli yani 3600 günden emeklilikte ince bir noktaya değinmek istiyorum. Eğer SSK girişiniz 08.09.1976 tarihi ve öncesi ise 400 gün daha prim ödeyerek 3600 prim günü tamamlayıp hemen emekli olabilirsiniz. Fakat SSK girişiniz 08.09.1976 tarihinden sonra ise bu sefer yaş ve kademeye giriyor ve 60 yaşa tabi oluyorsunuz. Çünkü 55 yaşını ya da prim gün sayısını 24.05.2014 tarihinden sonra dolduranlar 60 yaş-kademeye tabidir. Bu durumda yine 3600 günü tamamlayarak 15.11.2019 tarihini bekleyebilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1956 doğumluyum. 01.07.1995 Bağ-Kur işe giriş tarihim, 2009 yılına kadar 13 yıl, 10 ay hizmet sürem var, yaş haddinden ne zaman emekli olurum? 5...117727 nolu SMS
Bağ-Kur'dan yaştan emekli olabilmeniz için 5400 gün yani 15 yıl prim ödemeniz ve 58 yaşınızı tamamlamanız gerekmektedir. 58 yaşınızı tamamlamışsınız. Ancak gününüz eksik. 13 yıl, 10 ay hizmeti askerlikle ya da aktif olarak ödeyerek 5400 güne tamamlamanız gerekir. 5400 prim günü tamamlarsanız hemen kısmi (yaştan) emekli olursunuz.

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