Yol Durumu
  1. Hüzünlü direniş
Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 04 Aralık 2016, Pazar

11 yıllık sürahi kırılmadı ama

Fenerbahçe adına gecenin zengin yanı mücadelesi, yoksul yanı puandı. İçi yenilmezlik dolu 11 yıllık sürahi dün gece de kırılmadı ama.
Kendilerini beraberliğe kilitleyen Beşiktaş adına kazanç sayılan 1 puanın, Fenerbahçe adına hüzün tahsilatı olduğu gerçektir.
Çünkü 3 puanı isteyen, pozisyon zenginliğine soyunan Fenerbahçe'ydi.
Beşiktaş takımına 89'ncu dakikaya kadar, "Aranızda gol atmayı düşünen biri var mı?" diye sorsalar, parmak kaldıran olmazdı eminim.
***
Kapışmanın orta alanda geçeceği belliydi.
Mehmet Topal ve Atiba'nın gece içindeki rollerine baktığımızda, Mehmet Topal oyuna önde ve diri başladı. Gökhan Gönül'ün alacağı tepkilerle zayıf düşeceği planına göre, Hasan Ali'yle arasında özel bir kroki de çizmişti ama uzun ömürlü olmadı.
Sonrasında saha içinde biçilen rollere baktığımız zaman futbol zekası olarak Atiba onu solladı. Beraberliğin omurgası Atiba'ydı.
Josef'in oyuna katılımıyla çok şeyin değişeceğini ummuştum, olmadı.
Fenerbahçe forvetinin baskılı oyuna karşılık, ilk yarıda neden kaleden bu kadar uzak durduğuna şaşırmadım dersem yalan olur. Sow'un kayboluşuna şaşırdım en çok.
***
İkinci yarıda değişikliklerin getirdiği hareketlenmeyle, beklenen golün gelmesi arasında harcanan pozisyonları ve geçen zamanı izledik.
Van Persie'nin kaçak oyununu, Oğuzhan ve Quaresma'nın hayalet halini. Ve sahadaki berbat hakemi.
İki takımın da hakemden şikayet etmeye hakkı var.
Tosic'e gösterilmeyen kırmızı kartın, Hüseyin Göcek'in korkak hakem modasına uymasıyla yakın ilişkisi var.
***
Biz bu ülkede yürekli hakem görmek için "kardan adamların hakemlik yapmasını" bekleyeceğiz galiba.
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