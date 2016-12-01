Kader değildi kendilerini terk eden.
Belli ki sorumsuzluktu, belli ki talihsizlik.
Tanımı ne olursa olsun sorumlusu yetkili insanlardı.
11 kız öğrenci ve 1 eğitmen Adana'da cayır cayır yandı.
***
O çocuklar ve eğitmen hayattan uzak olduklarını biliyordu belki ama ölüme bu kadar yakın olacaklarını nereden bilsinler.
Sorumlular yangının trafodaki elektrik kontağından çıkma ihtimalini öne sürdüler.
Yetkililerin içinden elini çektikleri bir eldiven gibi, yangın merdiveni kilitliydi.
Kim kilitledi, niye kilitledi?
Kilitlenecek o kadar gerçek varken, neden yangın merdiveni?
Çocuklar kaydırak oynuyorlar diye mi?
***
Yangın etrafı sararken, o çocuklar kış ortasında bahar güneşi zannettiler belki.
Önce gözlerine ulaştı gerçek, sonra tenlerine.
Ateşler tenlerine yaklaştıkça, can yakan çığlıkları duyuldu.
Kimileri pencerelere koştu, kimileri yangın merdivenine.
Şimdiye kadar hiç tatbikat yapılmadıysa, onlar nereden bilsinler alevlerden kurtulmayı?
Gafil avlanmak buysa, avcı kim?
Kader mi?
Yoksa ölümlerden payını alması zorunlu olan yetkililer mi?
***
Hayat kitapları sayfa sayfa yanıyordu da, kendilerine asla uzanmayacak ellere ellerini uzattılar.
Küçücük yüreklerinde kocaman korkular.
Cansız elleri bir süre sonra hareket edemedi.
Sesleri de kesildi, kader biletleri de.
Allah kimselere bu acıyı yaşatmasın.
***
Ölen ve yaralanan o çocuklarla eğitmenin ailelerini düşündüm.
Onların yüreklerindeki yangın hala sürüyor.
Ve üstelik yangın merdivenleri bile yok.
Ve hiçbir sözcük teselli edemez onları.
***
O yüzden bazen acıları anlatmak bile mümkün olmuyor.
Onlar gitti, vedaları çığlık çığlığa!
Gözleri duman duman.
İnsanları sorgulamadan yaşanan bir hayatımız olduğu için.
Bütün suç "anonim" gerçeklere veya elektrik trafosuna kalacaktır.
Yangın merdiveni usul usul toz olurken ortadan!
CAN MERAKLISI!
Çok zengin bir adamı öldürmek için para alan kiralık katiller, adamın her pazar günü koşuya çıktığı yol üzerinde pusu kurdular. Oradan her hafta aynı saatte geçen adam, o gün nedense gelmemişti. Saatlerce bekleyen kiralık katillerden biri diğerine seslendi. "Umarım başına bir şey gelmemiştir!"
Mutluluk Takvimi
* Hiç tanımadığın birine iyilik yap.
* Markaya değil kaliteye önem ver.
* Gözlerini kontrol ettir.
Sevenlerin ahı
Yerde kalmıyor
Senin günahını
Yüreğin çeksin
Bir daha yüzümü
Göremezsin sen
Aşkı ayrılıkla
Öğreneceksin
Bu gece İstanbul'u
Benden sorsunlar
Yarından sonra
Sen anlatırsın
Aşkta kim kazanmış
Kimmiş kaybeden
Onu da kalbine
Hatırlatırsın
Hakkı YALÇIN
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Yangın merdiveni
Kader değildi kendilerini terk eden.
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