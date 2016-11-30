Hakkı Yalçın
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Maç bitmedi
Sanıklardan birinin yazdığı not, cezaevinde paralel yolculuk yaparken ele geçirildi.
"Maç 90 dakika henüz bitmedi."
***
Her şey daha dün gibi.
Gökte yıldızlarla dolu bir akşamdı.
Kansızlar silahları gecenin koynuna yerleştirmişlerdi, kuklalarını köşelere.
İpini çektikçe oynattıkları kuklaların sahibi olmakla, kaderin sahibi olmak arasındaki farkı anlayamadılar.
Suikast düzenlemek istedikleri adam heykel gibi dururken.
Soysuzluğun darbe girişiminden sonra heybetli duruşun kaybolacağını zannettiler belki.
Ama karanlıklar içinde aydınlığın ölümsüz olduğunu unuttular.
Demokrasinin ateşböcekleri ülkenin her yanında parlarken.
***
Tayip Erdoğan'ın cesareti kanındayken, kansızlığa karşı milletini kalkan eden adamın duruşu ürküttü onları.
Elleri titredi, silahları titredi.
Rüzgar bile buyruk bekliyordu tersine esmek için.
Esti, toplumsal bilince.
Tayyip Erdoğan ölüme bu kadar yakınken dik durmanın herkese nasip olmadığını gösterdi.
Kılıçtan keskin kıldan ince!
***
Kansızların gözlerine bakamadıkları adamı sırtından vurmanın bütün halleri harekete geçirilirken, heybetli duruşun sadece halk siperi vardı.
Yüksekten uçan alçaklar için filmin devamı.
Planlarının ertesi günlere, haftalara uzanan krokileri de mevcuttu.
Koğuşta bile bundan medet umdular.
***
Gördük ki, aynı kaptan yiyenlerin hala maması var.
Ama mesele vatansa.
Aması maması yok!
***
Dün yazdı, bugün kış, Kaç mevsim sürerse sürsün.
15 Temmuz gecesindeki o ilk bakış, kendisine ve ülkesine yapılan suikastin galibidir.
Maçın devam etmesine gelince.
Öldürülen kahramanların hesabı sorulmadan maç zaten bitmemiş demektir.
Şaka gibi yani
Tiyatro oyuncuları ölüyor.
Hayatını sanata ve ideallerine adayan insanlar ölüyor ama kimsenin haberi olmuyor.
Magazinin soysuz atışmaları daha anlamlı bulunuyor sanat adına.
Gecelik ilişkilerin adına aşk deniyor da, kırk kocalı bakireler el üstünde tutuluyor.
Sonra da toplum bozuluyor falan gibilerinden sitemler ediliyor.
Şaka gibi yani!
Mutluluk Takvimi
* Başarını onu kazanmak için kaybettiklerinle ölç.
* Pratik yemekler icat et.
* İyi bir şemsiyen olsun.
Her gece yolumun
Üstünde durma
Aşktan önce ekmek
Derdim var benim
Ateşten gömleği
Zaten giymişim
Senden önce hayat
Kavgam var benim
Dilimde dolanır
Yanık bir türkü
Sırtımda hayatın
En ağır yükü
Benimki kimsesiz
Garip bir öykü
Senden önce hayat
Kavgam var benim
Hakkı YALÇIN
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Maç bitmedi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ateşlere basa basa Başakşehir 30 Kasım 2016, Çarşamba Yabancı teknik adamdan sihirbaz yaratmayı biliyoruz. Abdullah Avcı gibi kaliteli ve zarif bir teknik adama "yabancı"...
- Günlükler! 29 Kasım 2016, Salı Bugün de yoksulluğuma yenilmedim. Cehennem ateşine cennetin musluğunu açtım. İki daldan sal yaptım, çaresizliğimi...
- Dersini almış da ediyor ezber 28 Kasım 2016, Pazartesi Dün gece Rize'de baştan ayağa galibiyete bürünmüş her engeli aşmaya gönüllü bir Fenerbahçe vardı. Bir istek fırtınası...
- Dolar! 26 Kasım 2016, Cumartesi Dolar yükseldikçe, kolay para kazanmanın yörüngesine girenler çoğalır. Sade vatandaşın alım gücü azalır. Oturdukları...
- Koşulsuz disiplin 25 Kasım 2016, Cuma Fenerbahçe dün gece zorlu bir engeli geçti. Sert nöbetçilerin dikildiği duraklardan birini aşarken, hayati bir...