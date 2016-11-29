Hakkı Yalçın
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Günlükler!
İki daldan sal yaptım, çaresizliğimi masal yaptım çocuklarıma anlattım çok güldüler.
Onları bu gece de ecelin elinden kaçırdım.
(Annenin günlüğü)
***
Türkiye hakkında yazdığım raporlara yüklediğim zehrin tahrik edici yanına sığındım.
Ahlaksızlık beni rahatlatıyor.
Ben de darbecilere paralelim ya, ziftle yıkansam da Avrupa beni aklar.
(Raportör Kati Piri'nin günlüğü)
***
Günü öğrencilerimle, geceyi sandviç satarak geçirdim. Yine duygularımı süslemekten vazgeçmedim.
Kadere mail attım, "Bir şeyler yap" diye. Cevap gelmedi.
(Öğretmenin günlüğü)
***
Erkeklerin tecavüze olan zaafları bitmediyse. Bizlere tecavüz etmeleri olası erkeklere gelin olmaktan kurtulmamız mümkün değil. Günü yine korkularıma sarılarak geçirdim.
(Tecavüz edilen kadının günlüğü)
***
İnsanların benim deli olduğumu anlayacak kadar akıllı olmadıklarını gördüm. Bugünü de akıllıları bakıma göndermek gerektiğini düşünerek kendime haksızlık ederek geçirdim.
(Bir delinin günlüğü)
***
Metanetimi kaybetsem de merhametimi kaybetmedim.
(İşçinin günlüğü)
***
Tecavüz ettiğim kızla nasılsa ya evlenirim ya da üç ay hapis yatar çıkarım. O yüzden birkaç kişiyi gözüme kestirdim.
(Tecavüzcünün günlüğü)
***
Televizyonda bütün gün magazin programlarını izledim.
Karnım acıkmıştı da büfeye gidip 'yabancı dilli sandviç' istedim çok güldüler. Aldığım primleri eskort kızlara dağıttım. Haydan gelen huya gider.
(Futbolcunun günlüğü)
**
Kimsenin artığını yemedim.
Karanlık gecenin pususunda öğle uykusuna daldım. Beni öyle çok dövdüler ki, kendimi büyümüş sandım.
(Dilenci çocuğun günlüğü)
***
Sabah kalktım, yüzümü yıkadım.
Giyinirken hayatımı soyundum.
Zayıf bulduğu yavrusunu öldüren anne hayvanlar geldi aklıma.
İnsan kılıklı bir hayvanla yattım, kalktığımda ölmüşüm.
(Hayat kadınının günlüğü)
***
Göğüs kafesimdeki kuşları uçurdum.
Bana ilaç getirecekler.
(Lösemili çocuğun günlüğü)
Büyük utanç!
Çukurova Üniversitesi'nin çocuk gelinlerle ilgili yaptığı bir araştırma var. Küçük kızların istismar oranı yüzde 113 çıktı. Yani demektir ki, bir kıza birden fazla taciz uygulanıyor. Bu araştırma erkekliğin gururu olsun. Ve kravatlı çakallara kurban olan hukukun!
Mutluluk Takvimi
* Çocuğuna arkadaşlarının yanında hatasını söyleme.
* Sigaradan vazgeç.
* Fanatik olma.
Umursamıyor beni
Cezamı sürdürüyor
Deli gibi sevdiğimi
Bildiği halde
Bıkmadım usanmadım
Yokluğunu sevmekten
Beni mahrum ediyor
Sevdiği halde
Varlığım yokluğuna
Armağan olsun
Tenine başka ten
Değene kadar
Bu yürek senden hiç
Vazgeçmeyecek
Sen peşimi bırak
Diyene kadar
Hakkı YALÇIN
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