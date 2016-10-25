Hakkı Yalçın
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Uyuşturucu!
"Gece çalışacak torbacı aranıyor!" Torbacı dedikleri uyuşturucu ticaretinin maşası!
İnsanları zehirlemekle görevli çakallık!
Polisin uyuşturucu ile yaptığı mücadele kapsamında ortaya çıkan gerçek.
"Günde 100 lira yevmiye artı yemek!"
***
Sadece Adana değil, ülkenin her yerinde uyuşturucunun sinsi bir yapılanması var.
İstanbul'un birçok semti uyuşturucu bataklığı.
Okul camlarına tıklıyor puştlar.
Torbaları ceplerinde!
Barlarda, gece kulüplerinde, nargilelerin içinde uyuşturucu sebil!
***
Bir taksi şoförü, yurtdışından gelen müşterisiyle sohbet ediyordu.
"Bu ülkede uyuşturucu çok ucuz!" dedi müşteri.
Taksi şoförü şaşırdı.
"Nereden biliyorsun?" "İlgiliyim" dedi adam. "Ama neden ucuz olduğunu söyleyeyim mi?" "Söyle" dedi taksi şoförü.
Ve müşteri "sürümden kazanmanın" sırrını açıkladı. "İnsanları alıştırmak için!" Çocukları alıştırmak için ilk uyuşturucu kullananlara çeyrek altın armağan eden çakallar bile mevcut!
***
Uyuşturucu baronlarının eline geçirdiği bir dünya var artık.
O dünyada çocukları küçük yaşta eline geçirip, geleceği garanti altına almanın bütün halleri.
Uyuşturucuya alışmak; ölüme borçlanmak gibi.
Sonra bütün suçu şehre yükle!
Ah! Ulan İstanbul!
Çürüyen bir gençlik, ağlayan analar.
Sonra o hayatı nereye koyduysan bul!
***
Elbette mücadele ediliyor.
Ama terörle, darbeci düzenle uğraşırken, uyuşturucu çakallarının meydanı boş bulduğunu da kimse inkar etmesin.
O yüzden burada bütün mesele ailelere düşüyor.
Bilinçli eğitim denen gerçek bu!
Çocuklarının arkadaşlarını tanımak, çocuğunu tanımak kadar değerli.
Çünkü uyuşturucudan ölen ya da mahvolan bütün gençlerin anneleri ve babaları da "benim oğlum kullanmaz" diyenlerdi!
***
Uyuşturucu denilen bir şırınga, bir hap, bir duman içimi!
Ama finalde!
Dizlerinin üzerine yakılış biçimi!
***
Siyaset, magazin ve televizyon dizileri derken.
Annelere babalara çocuklarını bile unutturan bir düzen varken.
"Geceleri çalışacak torbacı aranıyor" ilanları hepimizin çocuklarını harcamak içindir. Adana da veya İstanbul'da.
Türk askeri
Sırtını Amerika'ya dayayan Bağdat yönetimini soysuzluğun kuklası sayarız!
Ama 62 ülkeyi topraklarına davet edip, Türk askerini istemiyoruz diyenlerin, Başika'daki Türk askerlerinden medet ummasının gururunu kendimize alırız.
Bu demektir ki.
Türk askerinin hayati konumu.
Bağdat yönetiminin göstermelik koltuğundan çok daha değerlidir.
Mutluluk Takvimi
* Çay ve simit keyfi yap.
* Balık tutanları izle.
* Samimi dostlar edin.
* Türk kahvesi iç.
Her gece hasretinle
Demlenirken sokaklar
Seni bekledim diye
Bana deli dediler
Bütün şehir öğrendi
Sana olan aşkımı
Halimi anlayınca
Çok özledi dediler
Hala gözlerimde
İstanbul nemi
Susayan dudağım
Öper resmini
Aklım sende kaldı
Sen elde kaldın
Hala saklıyorum
Emanetini
Hakkı YALÇIN
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- Uyuşturucu!
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