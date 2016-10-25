Kadroya bakıldığında Fenerbahçe adına asgari müşterek beraberlik gibi görünüyordu da.. Sahaya çıkınca pozitif enerjiye dönüşen mücadele gücü gördük.
Takımda alışılmış genel iştahsızlık yoktu. Sınırları zorlamak ve yürekli işçilik vardı.
Yapıcı paslar, rakibe kendi alanında baskı uygulamak gibi bu sezona özel bir güç gösterisi de vardı.
Yeteri kadar pozisyon üretilmese de, Konya'nın içe dönük kalmasının sebebini Fenerbahçe'nin mücadele gücü belirledi.
Gecenin estetik yanına değil matematik yanına bakarsak.
Daha önceki puan kayıplarını olağan karşılayan bir takım için dün geceyi olağanüstü bir kazanç olarak yorumlarsak. Ölü adamlar ayağa kalktı dersek abartı olmaz..
"Lens " derim.
Lens'in rakibi sendeleten bir duruşu varken, takımın hız ayarını da değiştiren yanı da dikkat çekiciydi.
Oynadığı süre içinde çok iyi mücadele etti, yaptırdığı penaltıdaki incelik de caba!
Oyundan çıktıktan sonra yokluğu en çok hissedilen adamdı.
Konya orta alanda kalabalıklaşınca, Fenerbahçe kalesi önünde aksiyonlar yaşanır oldu.
Tedirginlik ve cesaretin med cezir'inde, Fenerbahçe'nin her yanı 3 puanı istiyordu da, bir yanı da kazaya kurban gitmek istemiyordu. Sonuç olarak Fenerbahçe istediğini aldı.
En iyi ihtimalle mecburi istikamete yöneldiler! Varsayıyoruz!