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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 25 Ekim 2016, Salı

Ölü adamlar ayağa kalktı

Dün gece Konya'da beklenen refleksi gösteren Fenerbahçe 3 puanla döndü.
Kadroya bakıldığında Fenerbahçe adına asgari müşterek beraberlik gibi görünüyordu da.. Sahaya çıkınca pozitif enerjiye dönüşen mücadele gücü gördük.
Takımda alışılmış genel iştahsızlık yoktu. Sınırları zorlamak ve yürekli işçilik vardı.
Yapıcı paslar, rakibe kendi alanında baskı uygulamak gibi bu sezona özel bir güç gösterisi de vardı.
Yeteri kadar pozisyon üretilmese de, Konya'nın içe dönük kalmasının sebebini Fenerbahçe'nin mücadele gücü belirledi.
Gecenin estetik yanına değil matematik yanına bakarsak.
Daha önceki puan kayıplarını olağan karşılayan bir takım için dün geceyi olağanüstü bir kazanç olarak yorumlarsak. Ölü adamlar ayağa kalktı dersek abartı olmaz..
***
Birbirine arka çıkan adamlar arasında öne çıkan kimdi derseniz.
"Lens " derim.
Lens'in rakibi sendeleten bir duruşu varken, takımın hız ayarını da değiştiren yanı da dikkat çekiciydi.
Oynadığı süre içinde çok iyi mücadele etti, yaptırdığı penaltıdaki incelik de caba!
Oyundan çıktıktan sonra yokluğu en çok hissedilen adamdı.
***
İkinci yarıda klasik Fenerbahçe gerçeğinin yansımasını gördük.
Konya orta alanda kalabalıklaşınca, Fenerbahçe kalesi önünde aksiyonlar yaşanır oldu.
Tedirginlik ve cesaretin med cezir'inde, Fenerbahçe'nin her yanı 3 puanı istiyordu da, bir yanı da kazaya kurban gitmek istemiyordu. Sonuç olarak Fenerbahçe istediğini aldı.
***
Maçtan önce "bir ihtimal daha yok" diyen ve iyi mücadele eden futbolcular dün gece futbolun ruhuna geri döndüyse. Hoş geldiler diyoruz.
En iyi ihtimalle mecburi istikamete yöneldiler! Varsayıyoruz!
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