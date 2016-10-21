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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 21 Ekim 2016, Cuma

Kalbi boş olanın kalesi dolar!

Fenerbahçe dün futboldan muaf bir gecede içi geçmiş Manchester'dan fark yedi.
Gördük ki Ligde kül olanlar.
Avrupa'da duman.
Kalbi boş olanın kalesi dolar!
***
Rakip içi geçmiş Manchester.
Aslında gol atacağı bile yok.
Ama sahada "buraya yenilmeye geldim" diye bas bas bağıran bir Fenerbahçe var.
Bir takım rakip alanda 3 pas yapamıyorsa.
Bir takımın iki savunma oyuncusu icat ettiği penaltıyla Manchester forvetinin yapamadığını yapıyorsa.
Biz böyle bir takıma "hala yaşadığını zanneden ölüler takımı" diyebiliriz.
***
Van Persie... Advocaat'ın beraberlik tasarısında hücumda görevlendirdiği hayalet adam.
Attığı golü alkışlayanları bol olsun.
Bütün gece uyukladığı dakikalar da Fenerbahçe'den armağan olsun!
Ama zerre kadar onuru varsa kendisine sorsun. "Ben kimim?" diye.
"Bu formayı taşımam için gerekli şartları oluşturanlara karşı, ben yerine getirmediğim şartların utancını ne yapacağım?" diye.
***
Maçın son dakikalarında içi geçmiş Manchester'in üzerine gitmekle, Fenerbahçe'nin hücum gücünü sergilemek arasında bir masal yatıyorsa.
Avrupa masalını da korkaklık kesintisine uğratan Advocaat'a iyi uykular!
***
Bu gidişle yakındır! Kıyamet galasına bütün yöneticileri bekleriz.
Özellikle de muhteşem seyirci!
Aziz Yıldırım'ı.
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