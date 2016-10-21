Gördük ki Ligde kül olanlar.
Avrupa'da duman.
Kalbi boş olanın kalesi dolar!
Aslında gol atacağı bile yok.
Ama sahada "buraya yenilmeye geldim" diye bas bas bağıran bir Fenerbahçe var.
Bir takım rakip alanda 3 pas yapamıyorsa.
Bir takımın iki savunma oyuncusu icat ettiği penaltıyla Manchester forvetinin yapamadığını yapıyorsa.
Biz böyle bir takıma "hala yaşadığını zanneden ölüler takımı" diyebiliriz.
Attığı golü alkışlayanları bol olsun.
Bütün gece uyukladığı dakikalar da Fenerbahçe'den armağan olsun!
Ama zerre kadar onuru varsa kendisine sorsun. "Ben kimim?" diye.
"Bu formayı taşımam için gerekli şartları oluşturanlara karşı, ben yerine getirmediğim şartların utancını ne yapacağım?" diye.
Avrupa masalını da korkaklık kesintisine uğratan Advocaat'a iyi uykular!
Özellikle de muhteşem seyirci!
Aziz Yıldırım'ı.